Ligaportal-Experte Manni Bender, Ex-Profi beim FC Bayern und ehemals Trainer von Austria Klagenfurt, war diesmal etwas in Eile und auf einer Reise, daher kurz "gebunden". Dennoch ließ es sich der selbsternannte "2. Liga-Fan" auch diesmal nicht nehmen, um in die "Glaskugel zu schauen" für Runde 25 in der ADMIRAL 2. Liga. Nachfolgend Mannis Match-Prognosen, inkl. seinem Ausblick auf den "Kracher" GAK 1902 vs. FC Blau-Weiß Linz - Freitag, 20:30 Uhr, Ligaportal-Liveticker.

Das Hinspiel am 2. August 2022 zwischen dem FC Liefering und SK Vorwärts Steyr (hier mit Keeper Hüttner) war eine wilde Partie. Erst führten die Roten Bullen mit 1:0, dann drehte Vorwärts auf 3:1-Vorsprung, ehe die Salzburger eigens den Spieß umdrehten und in einem famosen Finish mit drei erzielten Treffern noch 4:3 gewannen. Auf 2. Liga-Toptorjäger Karim Konaté (re.) der gemeinsam mit Ronivaldo (FC Blau-Weiß Linz) mit je 14 Treffern die Torschützenliste anführt, braucht Vorwärts diesem nicht aufzupassen, denn der 19-jährige Ivorer geht inzwischen auf Torejagd eine "Stufe höher" bei Kooperationspartner FC Red Bull Salzburg.

Fr, 28.04.2023, 18:10 Uhr SK Rapid II - KSV 1919 Expertentipp: 2:2 "Die Kapfenberger sind klar im Aufwind, haben eine Erfolgsserie im Frühjahr und das Momentum. Doch die Amateure vom Bundesligisten SK Rapid spielen zu Hause und werden dagegen halten, zumal sie auch noch Punkte zum Klassenerhalt brauchen." Zum Live-Ticker

Fr, 28.04.2023, 18:10 Uhr FC Flyeralarm Admira - SKU Amstetten Expertentipp: 0:1 "Bei der Admira läuft es richtig schlecht, die sind momentan für mich sogar Abstiegskandidat Nr. 1 mit Vorwärts Steyr zusammen. Amstetten war zuletzt top drauf, hat binnen weniger Tage 2 Siege geholt." Zum Live-Ticker

Fr, 28.04.2023, 18:10 Uhr First Vienna FC 1894 - SV Horn Expertentipp: 1:3 "Beide Mannschaften haben im Sommer bzw. Herbst gut begonnen und sind jetzt etwas im Tief. Also bei der Vienna geht es richtig bergab, den Aktienkurs von denen möchte ich nicht haben. Da müsste man sofort auf "verkaufen" machen. Das wird für mich ein klarer Sieg für Horn." Zum Live-Ticker

Fr, 28.04.2023, 20:30 Uhr GAK 1902 - FC Blau-Weiß Linz Expertentipp: 2:2 "Jetzt wird es richtig interessant! Das ist natürlich das absolute Top-Spiel, da kann sich 6 Spieltage vor Saisonende schon einiges entscheiden bei so einem Duell Dritter gegen Zweiter. Es wird wohl ganz schwer auf ein Unentschieden hinauslaufen." Zum Live-Ticker

Sa, 29.04.2023, 14:30 Uhr FC Dornbirn - SKN St. Pölten Expertentipp: 1:1 "St. Pölten ist auf Aufstiegskurs, da herrsche Euphorie pur. Dornbirn ist allerdings zu Hause stark. Ich bin ja 2. Liga-Fan und daher möchte ich, dass es Unentschieden ausgeht, damit die letzten Spiele um den Aufstiegsplatz auch noch spannend bleiben." Zum Live-Ticker

So, 30.04.2023, 10:30 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - FC Liefering Expertentipp: 2:0 "Unser momentaner "Pflegefall Vorwärts Steyr"...und dann noch gegen den im Frühjahr formstarken FC Liefering. Die Nachholpartie gegen Amstetten hat Vorwärts jetzt unter der Woche auch noch verloren, bereits 4 Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Das wird für die Steyrer in der momentanen Form schwer werden. Aber sie könnten ein Ausrufezeichen setzen, wenn sie gegen Liefering gewinnen. Ich glaube an Vorwärts Steyr aus reiner Sympathie." Zum Live-Ticker

