Von Tabellenplatz 9 - derzeit der FC Dornbirn 1913 (30 Punkte) - bis zum Schlusslicht Young Violets (24) sieht Ligaportal-Experte Manni Bender, Ex-Profi beim FC Bayern und ehemals Trainer von Austria Klagenfurt, 8 Klubs "in der Verlosung" für die finalen 5 Runden der ADMIRAL 2. Liga in punkto Klassenerhalt. "Nach dem Motto aus 8 mach 3" meint der 56-jährige Münchener. Nachfolgend Mannis Match-Prognosen für Runde 26.

Eine eingeschworene Einheit, diese Kapfenberger. Hält die Erfolgsserie (7 Spiele unbesiegt), der Höhenflug der Falken auch gegen den FC Dornbirn an? Das Hinspiel an der Birkenwiese gewannen die Vorarlberger durch eine Last-Minute-Tor von Renan mit 2:1. Der Brasilianer wird die Steirer, die das Momentum auf ihrer Seite haben und gegenüber jenen September-Wochen im Frühjahr ein anderes Gesicht zeigen, definitiv nicht mehr "ärgern", da der Toptorjäger die Gäste im Winter verließ.

Fr, 05.05.2023, 18:10 Uhr Young Violets Austria Wien - SV Licht Loidl Lafnitz Expertentipp: 2:0 "Das war für die Young Violets eine herbe Heim-Niederlage gegen die SK Sturm Graz Amateure, aber sie können es ja in "Teil 2" des Heimspiel-Doppels binnen einer Woche wieder gut machen gegen Lafnitz, die das 2. Auswärtsspiel in Folge haben. Um Anschluss an das "rettende Ufer" zu halten, heißt es für die Young Violets: GEWINNEN. " Zum Live-Ticker

Fr, 05.05.2023, 18:10 Uhr SKU Amstetten - First Vienna FC 1894 Expertentipp: 3:0 "Amstetten hat derzeit einen guten Lauf und ist schon seit 5 Runden ungeschlagen. Jetzt kommt mit der Vienna ein machbarer Gegner, bei denen es rapide bergab geht und sie gottseidank schon so viele Punkte - gerade auch im Herbst - gesammelt haben, sonst wären sie auch beim Abstiegskampf "aus 9 mach 3" dabei. Sie befinden sich im Niemandsland der Tabelle. Außerdem spricht momentan alles für Amstetten, dass sie ihre Serie ausbauen werden." Zum Live-Ticker

Fr, 05.05.2023, 18:10 Uhr FC Blau-Weiß Linz - FAC Expertentipp: 3:0 "Das Motto bei den Oberösterreichern: "Warm up" für nächste Woche und das Top-Spiel in St. Pölten. Da brauchen wir nicht lange drüber reden, für Blau-Weiß Linz geht es um alles. Die müssen den FAC schlagen, drüber fahren und Präsenz zeigen. Damit sie auch gut aufgestellt sind für nächste Woche, um schon mal ein Zeichen nach St. Pölten zu schicken. " Zum Live-Ticker

Fr, 05.05.2023, 18:10 Uhr SV Horn - SK Rapid II Expertentipp: 1:1 "Bei den Hornern sieht man eindeutig, dass die Luft raus ist. Hin und wieder mal ein Unentschieden auswärts, dann verlieren sie wieder Zuhause. Bei denen heißt es, Vorbereitung auf die neue Saison. Mal etwas ausprobieren, junge Spieler einsetzen, um zu schauen, ob diese auch das Niveau für die 2. Liga haben. Die Rapid-Amateure zuletzt mit einem hartumkämpften 2:2 gegen den im Frühjahr starken KSV 1919, davor ein 2:1-Sieg gegen Vorwärts Steyr. Dürfte Selbstvertrauen gegeben haben für die jungen Spieler." Zum Live-Ticker

Fr, 05.05.2023, 20:30 Uhr FC Liefering - GAK 1902 Expertentipp: 1:2 "Die Lieferinger warten jetzt auch schon seit 3 Spieltagen wieder auf ein Erfolgserlebnis, kassierten in den vergangen 6 Partien 4 Niederlagen bei nur 1 Sieg. Beim GAK war es natürlich schade, dass sie dieses Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz verloren haben. Doch sie bleiben in Lauerstellung und müssen jetzt ihre Hausaufgaben machen und dafür sorgen, dass Liefering das 4. Spiel in Folge nicht gewinnt. Und hoffen, dass die beiden vorne in der Tabellen nochmal stolpern, nächste Runde ist ja dann auch das direkte Duell zwischen St. Pölten und Linz. Also, dran bleiben, GAK. Ihr ward schon öfter weg und habt euch immer wieder ran gekämpft. " Zum Live-Ticker

Sa, 06.05.2023, 14:30 Uhr KSV 1919 - FC Dornbirn Expertentipp: 2:0 "Die Kapfenberger sind schon so was wie die "Mannschaft der Stunde". Seit 7 Spielen unbesiegt! Respekt! Gegen Dornbirn können die Steirer jetzt einen richtig großen Schritt zum Klassenerhalt machen. An den Vorarlbergern werden sie zwar noch nicht vorbeiziehen können wegen dem schlechteren Torverhältnis, doch sie können punktemäßig gleichziehen und die Dornbirner mit reinziehen. Die Gäste sind eigentlich auch schon wieder mittendrin im Abstiegskampf, weil sie auch zu den 8 Klubs gehören. Aber die Kapfenberger haben momentan so viel Selbstvertrauen, da hängen für die Vorarlberger die Trauben hoch in Kapfenberg." Zum Live-Ticker

So, 07.05.2023, 10:30 Uhr SKN St. Pölten - SK BMD Vorwärts Steyr Expertentipp: 3:1 "Das ist für St. Pölten ein sehr unangenehmer Gegner zuhause. Aber sie dürfen natürlich nicht verlieren im Aufstiegs-Rennen. Während es für Steyr um´s nackte Überleben geht. Vorwärts wird alles geben und es könnte ein kleiner Stolperstein werden für den Spitzenreiter. Aber wer 5 Spieltage vor Saisonende gegen einen Abstiegskandidaten zuhause nicht gewinnt, der hat es dann auch nicht verdient, aufzusteigen. " Zum Live-Ticker

So, 07.05.2023, 10:30 Uhr Sturm Graz II - FC Flyeralarm Admira Expertentipp: 2:2 "Ja, meine lieben Admiraner...! Ich habe es schon vor 6 oder 7 Spieltagen prophezeit, dass es bei denen, wenn es so weitergeht, sie noch hinten reinrutschen. Und jetzt sind sie mittendrin statt nur dabei, treffen auf die Sturm-Amateure, die zuletzt bei den Young Violets gewonnen haben. Das wird für die Südstädter ein richtig schweres Spiel gegen die jungen Grazer. Ich glaube von der Tendenz her wird die Admira da nicht viel holen können. Aber bei den jungen Spielern weiß man ja nie. " Zum Live-Ticker

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL