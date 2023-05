"Dann legen wir los"...mit diesen Standard-Worten stimmt sich Ligaportal-Experte Manni Bender, Ex-Profi beim FC Bayern und ehemals Trainer von Austria Klagenfurt, gutgelaunt stets auf die jeweiligen Runden der ADMIRAL 2. Liga ein. Auch auf Runde 27, für die der 56-jährige Münchener im Vorfeld meint: "Diese Liga ist echt der Wahnsinn - 8 Mannschaften noch gegen den Abstieg und 3 spielen um den Aufstieg mit. Das ist echt schwer zum Tippen." Nachfolgend Mannis Match-Prognosen für Runde 27, inkl. dem Top-Top-Duell SKN St. Pölten vs. FC Blau-Weiß Linz (Freitag, 20:30 Uhr Ligaportal-Liveticker).

1:0 SKN, 1:0 Blau-Weiß Linz, 1:1, 1:1 und im Hinspiel dieser Saison ein 1:0-Auswärtssieg last Minute (90.+3!) für den SKN St. Pölten. Die letzten 5 Zweitliga-Duelle zwischen Blau-Weiß-Kapitän Michael Brandner (re.) und den Wölfen, hier links mit dem 21-jährigen Ivorer Yacuba Silue (Szene vom letzten Aufeinandertreffen am 16. September 2022 in Linz) waren stets eng und auf Augenhöhe. Diesmal geht es für beide Aufstiegs-Aspiranten um Big-Points. Achtung: Hochspannung!

Fr, 12.05.2023, 18:10 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - Young Violets Austria Wien Expertentipp: 2:1 "Das Kellerduell! Letzter (26 Punkte) vs. Vorletzter (27). Dann wollen wir mal hoffen, dass diese Auf- und Ab-Serie bei den Young Violets nicht anhält. In den letzten 5 Spielen mal gewonnen, dann verloren, dann wieder gewonnen usw.!. Dem Gesetz der Serie nach müssten sie somit jetzt in Steyr verlieren. Dann bleiben wir mal der Serie treu, welche die Young Violets da losgelegt haben. Wobei Vorwärts zuletzt auch gut drauf war, 2:0-Sieg gegen Liefering und der Achtungserfolg mit 1:1 bei Spitzenreiter SKN St. Pölten." Zum Live-Ticker

Fr, 12.05.2023, 18:10 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - SKU Amstetten Expertentipp: 2:2 "Der Lauf von Amstetten wurde unterbrochen. Die Lafnitzer aktuell auch nicht gerade mit Selbstvertrauen gesegnet, haben die letzten 2 Spiele, wenn auch jeweils knapp, verloren. Da spielt jetzt so ein bisschen ´Not gegen Elend`." Zum Live-Ticker

Fr, 12.05.2023, 18:10 Uhr SV Horn - KSV 1919 Expertentipp: 1:1 "Die Kapfenberger sind in der Rückrunde so etwas meine Lieblingsmannschaft geworden. Also wer sich so aus dem Dreck zieht, der hat es auch verdient, um dann in der Liga zu bleiben. Deswegen werden sie auch in Horn was holen." Zum Live-Ticker

Fr, 12.05.2023, 18:10 Uhr First Vienna FC 1894 - Sturm Graz II Expertentipp: 3:0 "Das war mal wieder ein Ausrufezeichen von der Vienna und zum richtigen Zeitpunkt - der 4:0-Sieg in Amstetten zuletzt. Nicht, dass der Aufsteiger auch noch in den Abstiegsstrudel rein gestürzt wäre, das geht relativ schnell in der Liga. Ich glaube, dass sie ihren Negativlauf überwunden haben und mit Selbstvertrauen in das Heimspiel gegen die SK Sturm Amateure gehen - im Duell zweier Aufsteiger. " Zum Live-Ticker

Fr, 12.05.2023, 20:30 Uhr SKN St. Pölten - FC Blau-Weiß Linz Expertentipp: 2:2 "Der Kracher der Runde! Sollte Spitzenreiter SKN St. Pölten gegen den nur einen Punkt dahinter liegenden Zweiten FC Blau-Weiß Linz das Spiel gewinnen, dann ist das für mich schon eine kleine Vorentscheidung um den Aufstieg. Weil dann haben die Niederösterreicher so viel Selbstvertrauen und sollten das nutzen, um die Meisterschaft über die Zielgerade zu bringen. Aber in DER Liga ist ja alles möglich. Damit die Meisterschaft auch spannend bleibt, tippe ich auf ein Unentschieden. " Zum Live-Ticker

Sa, 13.05.2023, 14:30 Uhr FC Dornbirn - FC Flyeralarm Admira Expertentipp: 1:1 "Der nächste Kracher der Runde - allerdings im Abstiegskampf. Die Dornbirner haben die letzten drei Spiele keinen Sieg mehr verbuchen können. Die Admira hat nach einer Unserie beim SK Sturm Graz II ein Ausrufezeichen gesetzt. Mit dem 5:2-Auswärtssieg und seit langem mal wieder einer starken Performance der Südstädter. Das kommt gerade noch zum richtigen Zeitpunkt, trotzdem dürfen sie nicht nachlassen und sollten eigentlich nachlegen. " Zum Live-Ticker

Sa, 13.05.2023, 14:30 Uhr SK Rapid II - FC Liefering Expertentipp: 3:0 "Das nächste direkte Duell um den Klassenerhalt. Das ist ganz schwer zum Tippen. Da braucht man schon eine Glaskugel. Ich glaube, dass das Momentum etwas bei den jungen Rapidlern ist. Liefering hat in den letzten Spielen nicht gerade eine Erfolgsserie und ich jage die Jungbullen mal richtig in den Abstiegskampf hinein." Zum Live-Ticker

So, 14.05.2023, 10:30 Uhr FAC - GAK 1902 Expertentipp: 1:2 "Der FAC ist nach seiner Unserie zum Frühjahrs-Auftakt inzwischen gut drauf. Aber ich glaube, dass der GAK 1902 gewarnt sein dürfte, denn nicht umsonst holt der FAC einen Punkt beim Aufstiegs-Kandidaten FC Blau-Weiß Linz. Also GAKler, aufgepasst! Wenn ihr in das Aufstiegsrennen noch eingreifen wollt, bei St. Pölten gegen Blau-Weiß Linz habe ich ja auf ein Unentschieden getippt, dann müsst ihr auf dem FAC-Platz gewinnen. Denn dann wird es so richtig spannend in den letzten drei Spielen!" Zum Live-Ticker

