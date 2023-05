Auch vor der 29. und zugleich drittletzten Runde in der ADMIRAL 2. Liga bleibt im Rennen um den Aufstieg sowie Klassenerhalt weiter alles offen. Zum 2. Mal in dieser Saison schaffte der FC Blau-Weiß Linz den Sprung auf den Tabellenthron und hat nach dem Sieg in Graz nun auch mit dem Dreier in St. Pölten bewiesen, dass sie "Spitzenspiel können" und dem Druck standhalten. Doch jetzt sind die Linzer (55 Punkte) Gejagte, ist der enthronte Spitzenreiter SKN St. Pölten (53) mit dem punktgleichen GAK 1902 Jäger! Eine Rolle, die der Tabellendritte aus Graz eh schon kennt. Wir kennen noch nicht "Mannis Matchprognosen", hier sind sie...

Manni Bender, ehemaliger Profi-Fußballer beim FC Bayern München und Trainer bei Austria Klagenfurt, blickt gelassen auf den Saison-Endspurt in der ADMIRAL 2. Liga und meint: "Wird echt spannend. 8 Kandidaten als Absteiger, 3 für den Aufstieg".

Fr, 19.05.2023, 18:10 Uhr FC Liefering - SV Licht Loidl Lafnitz Expertentipp: 2:0 "Die Lafnitzer können froh sein, dass sie schon so viele Punkte haben. Bei dem Lauf, den sie derzeit haben. Sie sind neben Dornbirn das einzige Team in der Liga mit 4 Niederlagen in Folge. Demgegenüber ist der FC Liefering mitten im Abstiegskampf. Das Spiel wird Richtung Liefering ausgehen, Lafnitz behält den Abwärtstrend. " Zum Live-Ticker

Fr, 19.05.2023, 18:10 Uhr SKU Amstetten - Young Violets Austria Wien Expertentipp: 3:0 "Wie ich bereits seit Jahren predige...diese Konstanz bei jungen Spielern ist einfach nicht gegeben. Man sieht es immer wieder an den unterschiedlichen Ergebnissen. Mal werden Top-Mannschaften geschlagen, wie z. Bsp. die Young Violets gegen den FC Blau-Weiß Linz, dann wird gegen den Vorletzten verloren. Amstetten ist momentan gut drauf. Da kann man nur sagen, seid´s froh, Young Violets, dass es nur ein kurzer Anfahrtsweg ist." Zum Live-Ticker

Fr, 19.05.2023, 18:10 Uhr FC Blau-Weiß Linz - SV Horn Expertentipp: 2:1 "Blau-Weiß Linz hat mit dem 2:0-Sieg im Spitzenspiel in St. Pölten ein Ausrufezeichen gesetzt. Jetzt sind sie Tabellenführer, was sie ja noch nicht so oft in der Saison waren. Schaun mer mal, ob sie es auch halten werden. Der SV Horn hat eine unberechenbare Mannschaft. Ich hoffe, dass Blau-Weiß Linz gelernt hat aus den letzten Spielen." Zum Live-Ticker

Fr, 19.05.2023, 18:10 Uhr FC Dornbirn - FAC Expertentipp: 2:1 ""Meine Dornbirner"...wer 4 Spiele hintereinander verliert, darf sich dann nicht wundern, wenn er mitten im Abstiegskampf drinsteckt. Obwohl es zuvor in der Saison generell ganz gut ausgeschaut hat. Wenn man gegen den FAC, bei dem die Luft raus ist, richtig konzentriert zu Werke geht, sollten sie die Döblinger schlagen. " Zum Live-Ticker

Fr, 19.05.2023, 18:10 Uhr FC Flyeralarm Admira - First Vienna FC 1894 Expertentipp: 1:1 "Da sieht man, dass der Trainerwechsel langsam wirkt...2 Spiele gewonnen mit Wright. Und schon hat die Admira ein bisschen Luft im Abstiegskampf. Aber die Betonung liegt auf "ein bisschen". Wenn die Südstädter mit einem Sieg gegen die Vienna nachlegen, dann schaut es gut aus und kann die Admira für die neue Saison planen. " Zum Live-Ticker

Sa, 20.05.2023, 14:30 Uhr GAK 1902 - SK Rapid II Expertentipp: 3:0 "Die jungen Rapidler kämpfen, rackern, fighten. Auch der GAK 1902 fightet. War über die Saison hin immer wieder im Hintertreffen, kämpft sich immer wieder ran. Jetzt sind sie wieder dran. Die Grün-Weißen aus Wien-Hütteldorf stehen jetzt zwar "über dem Strich" in punkto Klassenerhalt, trotzdem müssen sie nachlegen. Aber ich glaube, dass wird im Gastspiel beim GAK nichts werden, weil die Grazer oben dran bleiben und den neuen Spitzenreiter Blau-Weiß Linz sowie den Zweiten SKN St. Pölten weiter verfolgen wollen. " Zum Live-Ticker

So, 21.05.2023, 10:30 Uhr KSV 1919 - SKN St. Pölten Expertentipp: 2:2 "In der Haut der St. Pöltener möchte ich, ehrlich gesagt, nicht stecken...bei der "Rückrunden-Mannschaft der Stunde" in Kapfenberg anzutreten. Die St. Pöltener müssen was machen, sie können nicht abwarten und sind jetzt in der Jäger-Position. Sie können nicht warten und taktieren. Sondern sie müssen bei der "Frühjahrs-Mannschaft der Saison" Gas geben, attackieren. Die Kapfenberger, mit dem Selbstvertrauen, welches sie haben, wissen natürlich, was auf sie zukommt. " Zum Live-Ticker

So, 21.05.2023, 12:30 Uhr Sturm Graz II - SK BMD Vorwärts Steyr Expertentipp: 1:3 "Ein richtiger "Kracher" um Big-Points im Rennen um den Klassenerhalt. Der Sieger der Partie hat ein bisschen Luft und dann wieder eine entspannte Woche zum Trainieren. Wenn der Verlierer dagegen die ganze Woche auf die Tabelle schauen muss, sieht das für ihn nicht gut aus. Das Spiel ist echt schwer zu tippen. " Zum Live-Ticker

Fotocredit: Privat