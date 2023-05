*HAPPY BIRTHDAY, Manni Bender*! Der seit heute 57-jährige Münchener, ehemals Profi beim FC Bayern München und Trainer von Austria Klagenfurt, lässt es sich auch an seinem Geburtstag nicht nehmen, um für die 29. und vorletzte Runde der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2022/2023 seine Expertisen abzugeben. Manni meint: "Die vorletzte Runde mit Entscheidung in der unberechenbaren Liga 2 in Österreich. Ein Wahnsinn, was sich da letztes Wochenende getan hat. Blau-Weiß Linz & St. Pölten werden sich mal richtig in den Arsch beißen. Aber es war schon immer so, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte."

Im Hinspiel am 28. Oktober 2022 trennten sich Youngster Dominik Weixelbraun mit den Amstettern daheim gegen Milos Jovicic (l.) und den GAK 1902 mit 2:2. Ein Remis könnte diesmal für die Steirer (56 Punkte) als frischgebackener Spitzenreiter im Drei-Kampf mit dem FC Blau-Weiß Linz (55) und SKN St. Pölten (53) im Aufstiegs-Rennen zu wenig sein.

Fr, 26.05.2023, 19:15 Uhr Young Violets Austria Wien - FC Flyeralarm Admira Expertentipp: 2:2 "Die Young Violets zuletzt mit einem Achtungserfolg. Bei der Admira hat man gedacht, dass sie jetzt wieder auf einem guten Weg ist, aber nix, zack, bumm...wieder eine Heimniederlage. Das ist hier für mich ein klassisches Unentschieden."

Fr, 26.05.2023, 19:15 Uhr SK BMD Vorwärts Steyr - First Vienna FC 1894 Expertentipp: 1:1 "Die Vienna hat sich wieder rausgekämpft aus ihrem Tief, hat eine sehr gute Phase. Leider kann man das von Steyr nicht sagen, dass es bei denen momentan richtig läuft. Ich ahne Fürchterliches für Vorwärts Steyr. Aber ich gebe ihnen ein "X"."

Fr, 26.05.2023, 19:15 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - KSV 1919 Expertentipp: 0:3 "Der SV Lafnitz gegen die Wunderwuzzis Kapfenberg. Jetzt hauen die auch noch zu Hause St. Pölten weg. Das ist schon unfassbar, was die Falken da in der Rückrunde abliefern. Mit den Lafnitzern geht es rapide bergab. Wenn es richtig schlecht läuft, können die noch unten mit rein rutschen. Aber es sollte schon saublöd laufen, wenn Lafnitz da in den Abstiegskampf kommt. Aber in der Form, in der sie sind, können sie froh sein, dass nurmehr 2 Runden zu spielen sind und sie dann die Saison beenden können. Bei dem Lauf den Kapfenberg hat, werden die Gäste gewinnen."

Fr, 26.05.2023, 19:15 Uhr SV Horn - FC Dornbirn Expertentipp: 2:0 "Die Dornbirner: Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, langsam sollten sie mal wieder Dreier einfahren. Aber ob sie das in Horn schaffen werden? Die Horner sind wieder gut drauf. Ich glaube, dass das nix wird für die Vorarlberger, um in Horn was zu holen."

Fr, 26.05.2023, 19:15 Uhr FAC - SKN St. Pölten Expertentipp: 2:2 "Was soll man denn dazu sagen...! Man hat ja gewusst, dass es in Kapfenberg schwer wird, aber anscheinend hat sich der SKN St. Pölten die Rückrundentabelle nicht angeschaut. Sonst wären sie da anders zur Sache gegangen. "

Fr, 26.05.2023, 19:15 Uhr GAK 1902 - SKU Amstetten Expertentipp: 2:0 "Vom Führungs-Trio hat der GAK 1902 wahrscheinlich in dieser Runde den stärksten Gegner. Aber wer so zur Tabellenführung kommt...ja mei, es geht ja schon das ganze Jahr so, um diese extrem schwierige Liga zu tippen. Beim FC Blau-Weiß Linz hat man auch gedacht, jetzt sind sie Tabellenführer und werden doch nicht so blöd sein, um das Heimspiel zu verlieren. Aber nein, sie haben uns wieder eines besseren belehrt und verlieren zu Hause. Ich hoffe, dass der GAK 1902 nicht den gleichen Fehler macht. Man kann ja nur warnen als Experte, aber anscheinend lesen die meine Expertisen nicht (Manni lacht...)"

Fr, 26.05.2023, 19:15 Uhr SK Rapid II - FC Blau-Weiß Linz Expertentipp: 1:2 "Es gibt angenehmere Gegner als gegen eine 2. Mannschaft eines Bundesligisten zu spielen, die mitten im Abstiegskampf steckt. Man hat es auch bei Sturm Graz II vor einer Woche gegen Vorwärts Steyr gesehen. Die jungen Spieler können rennen, kämpfen...und wenn man sie spielen lässt, dann wird es extrem schwierig gegen sie. Der FC Blau-Weiß Linz muss eigentlich den Strohhalm nehmen und gewinnen. "

Fr, 26.05.2023, 19:15 Uhr Sturm Graz II - FC Liefering Expertentipp: 3:2 "Die jungen Grazer haben sich wieder rausgekämpft da unten, sind momentan über dem Strich. Auch der FC Liefering hat eine junge Mannschaft und letzte Woche gewonnen. Da treffen zwei Sieger-Teams der letzten Runde aufeinander. Wird ein interessantes Spiel werden und werden viele Tore fallen. "

