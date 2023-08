"Fazit vom 1. Spieltag. 2 der 3 Musketiere sind durchgekommen mit SKN St. Pölten und dem GAK. Die SV Ried hat gleichmal Federn lassen, wie ich es prognostiziert habe. Wobei der FAC in dieser 2. Liga auch ein Dino ist", meint Ligaportal-Experte Manni Bender, ehemaliger Profi beim FC Bayern München und Ex-Trainer von Austria Klagenfurt, über den Start der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24. Der 57-jährige Münchener "orakelt" für Runde 2 folgendes... siehe nachfolgend Mannis Match-Prognosen in Runde 2 für Liga 2.

Augen zu und durch...Keeper Kilian Kretschmer und Aufsteiger SV Stripfing verpassten zum Auftakt in der Südstadt denkbar knapp einen Punktgewinn. Happyend dagegen für Reinhard Young (li.), der mit der Admira in der Nachspielzeit gerade noch den ersehnten ersten Heimsieg ermöglichte (1:0). Im Gastspiel bei der SV Guntamatic Ried stehen die Panther aus der Südstadt vor der nächsten, ungleich größeren Hürde, während es für Stripfing zum Aufsteiger-Duell mit den "Comebackern" aus Leoben kommt.

"Der FC Dornbirn mit einem Überraschungssieg beim FC Liefering. Damit habe ich ehrlich nicht gerechnet. Der GAK 1902 hat gleich, wie ich es gesagt habe, richtig Gas gegeben zum Auftakt und gezeigt, wer Herr im Hause ist beim verdienten 3:0-Sieg über Amstetten. Der FC Dornbirn startete auch erfolgreich. Bestätigt sich, was ich seit Jahren sage. Wenn man die 2. Mannschaften schlagen kann, dann ist es am Anfang einer Saison, wenn sich die ganzen neuen jungen Spieler noch nicht gefunden haben. Nichtsdestotrotz dürfte der GAK 1902 zu stark sein für den FC Dornbirn."

Fr, 04.08.2023, 18:10 Uhr

"Zwei Mannschaften, die gut in die Saison gestartet sind mit jeweils Siegen im ÖFB-Cup und der Liga. Das wird ein interessantes Spiel und auch wieder ein kleiner Gradmesser für St. Pölten. Die Lafnitzer sind gut drauf nach 2 Siegen. Jetzt 3:0 zuhause gegen Kapfenberg gewonnen. Ein souveräner Derby-Erfolg. Da ist für die Steirer auch in St. Pölten was drin."