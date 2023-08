Ligaportal-Experte Manni Bender, ehemaliger Profi beim FC Bayern München und Ex-Trainer von Austria Klagenfurt, ist begeistert über die Aufsteiger SW Bregenz und DSV Leoben, die in der noch jungen ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 für Furore sorgen und jeweils 2 Siege feierten. Der 57-jährige Münchener traut beiden Teams den 3. Dreier en suite zu und äußert sich auch zu seinen "3 Musketieren" = den Aufstiegs-Kandidaten GAK 1902 (6 Punkte) SKN St. Pölten (6) und SV Guntamatic Ried (2). Die allesamt noch unbesiegt sind, doch die Rieder dabei noch ohne Dreier. Nachfolgend Mannis Match-Prognosen für Runde 3.

Nur Fliegen ist schöner...Torhüter Christoph Haas und die Admira, die in der Vorsaison nur knapp dem Abstieg entgingen, sind bisher noch unbesiegt in dieser Saison. Doch es ging stets knapp zu. Dem 1:0-Heimsieg gegen Aufsteiger SV Stripfing last-minute, folgte ein 2:2 bei der SV Ried. Nach 0:2-Rückstand bewiesen die Panther dabei Moral. Gegen den faszinierenden Freistoßtreffer von Mark Grosse war der 31-jährige Wiener im Admira-Gehäuse an alter Wirkungsstätte allerdings machtlos.

Fr, 11.08.2023, 18:10 Uhr SKN St. Pölten - FC Liefering Expertentipp: 3:0 "Man merkt und spürt es beim SKN St. Pölten - die wollen es wissen in dieser Saison und geben richtig Gas, sind stark. Sie werden auch über Liefering, das zuletzt ungewollt eine Spielabsage in Horn hatte, drüber fahren." Zum Live-Ticker

Fr, 11.08.2023, 18:10 Uhr FC Flyeralarm Admira - SV Horn Expertentipp: 2:1 "Die ersten 2 Runden der Admira waren ganz ok. Für ihre Verhältnisse sind sie gut in die Saison gestartet. Jetzt gilt es nachzulegen. Über den SV Horn kann man nach dem Spielausfall gegen Liefering wenig sagen, aber ich glaube, dass die Südstädter gewinnen werden. " Zum Live-Ticker

Fr, 11.08.2023, 18:10 Uhr SV Stripfing - SV Guntamatic Ried Expertentipp: 1:3 "Das sind meiner Meinung nach schon mal die ersten beiden "Problem-Fällchen". Sollte die SV Ried auf dem FAC-Platz gegen den Aufsteiger nicht gewinnen, dann fängt bei den Innviertlern "der Baum" schon etwas "zu brennen" an. Wenn sie beim Aufsteiger auch keine 3 Punkte holen ist das für den Bundesliga-Absteiger natürlich kein guter Start. Bei Stripfing sind 2 Niederlagen in den ersten beiden Runden als Aufsteiger auch suboptimal. Ich glaube, dass die SV Ried es langsam kapieren sollte, dass man Gas geben muss und nicht nur einfach fußballerisch in dieser 2. Liga bestehen kann. Man muss in erster Linie erstmal die Mannschaften niederkämpfen und dann zum spielen anfangen. Aber sie werden gewinnen beim Aufsteiger." Zum Live-Ticker

Fr, 11.08.2023, 20:30 Uhr First Vienna FC 1894 - GAK 1902 Expertentipp: 0:2 "Das ist für mich auch eine klare Sache. Da wird der GAK 1902 auf der Hohen Warte gewinnen. Die Vienna steht nach dem Abgang von Lukse auch noch ohne Torwart da, obwohl sie das gegen den SK Sturm Graz II gut kompensierten und bis zur 83. Min. 2:0 geführt haben. Nichtsdestrotrotz will es - wie St. Pölten - auch der GAK in diesem Jahr wissen. Das sind die "3 Musketiere" mit Ried, das aber aufzupassen hat, nicht den Anschluss zu verlieren." Zum Live-Ticker

Sa, 12.08.2023, 14:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - FC Dornbirn Expertentipp: 1:1 "Zwei Mannschaften, die eigentlich einen Top-Start gehabt haben leistungstechnisch. Dornbirn hat überraschenderweise zuletzt auch gegen den GAK wieder stark gespielt und den Grazern das Leben schwer gemacht. Die Vorarlberger sind gut drauf. Der SV Lafnitz muss jetzt beweisen, dass der 3:0-Auftakt-Heimsieg gegen Kapfenberg keine Ausnahme war." Zum Live-Ticker

Sa, 12.08.2023, 14:30 Uhr SW Bregenz - KSV 1919 Expertentipp: 2:1 "Die erste Überraschungsmannschaft, Andy Heraf mit seiner Truppe. Ganz stark von Bregenz, 2 Spiele, 2 Siege. Das geht auch noch unter der Aufstiegs-Euphorie durch. ES wird für die Kapfenberger ganz schwer werden, um in Bregenz was zu holen. Auch wenn die Steirer gegen den FAC den ersten Punkt in dieser Saison geholt haben. Ich glaube, dass die Aufstiegs-Euphorie bei den Schwarz-Weißen überwiegen wird und sie knapp gewinnen." Zum Live-Ticker

So, 13.08.2023, 10:30 Uhr Sturm Graz II - FAC Expertentipp: 2:2 "Kompliment an den FAC. Die machen wirklich einen guten Job und sind eine gute Mannschaft geworden. Die Floridsdorfer werden noch den ein oder anderen Gegner zum Stolpern bringen von den oberen Mannschaften. Sturm Graz II hat bei der Vienna auf der Hohen Warte Herz gezeigt und einen 0:2-Rückstand wettgemacht. Der geholte Punktgewinn sollte Selbstvertrauen geben." Zum Live-Ticker

So, 13.08.2023, 10:30 Uhr DSV Leoben - SKU Amstetten Expertentipp: 2:0 "Amstetten habe ich vor dem Saison-Start noch gelobt und dass sie einen top Job machen, doch prompt starten sie mit 2 Niederlagen. In Leoben wird es für die Niederösterreicher natürlich ganz schwer. Beim DSV herrscht, wie bei SW Bregenz, Aufstiegs-Euphorie. Da wird richtig Feuer im Stadion sein. Es wird richtig abgehen und Trainer Carsten Jancker wird seine Jungs heiß machen. Jede Mannschaft träumt vom Aufstieg und dann zum Auftakt in der neuen Liga gleich 3 Spiele hintereinander zu gewinnen. Die Leobener haben es drauf, auch wie die Bregenzer, dass sie wirklich mit 9 Punkten starten. " Zum Live-Ticker

Fotocredit: Reinhard Schröckelsberger