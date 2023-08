Ligaportal-Experte Manni Bender, ehemaliger Profi beim FC Bayern München und Trainer von Austria Klagenfurt, befindet sich nachwievor auf USA-Tour und meldet sich am heutigen Mittwoch mal mit seinen Match-Prognosen für die 5. Runde der ADMIRAL 2. Liga aus "Messis Miami". Der 57-jährige Münchener ist auch "über den großen Teich" voll informiert, was in der heimischen Liga 2 passiert und tippt auf 4 Heimsiege sowie jeweils 2 Remis und 2 Auswärts-Dreier. Sieht weiters eines seiner "3 Musketiere durchreiten" und fragt sich außerdem: Wo ist Monschein? Nachfolgend sein Ausblick für die 5. Runde!

Es ist bisher zum "Schreien" für Anes Omerovic und die Vienna, die in ihrem 2. Jahr nach dem Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga nach 4 Runden erst einen Punkt holte.

Fr, 25.08.2023, 18:10 Uhr SKN St. Pölten - FAC Expertentipp: 2:0 "Der SKN St. Pölten kommt langsam in die Spur, geht als Tabellenzweiter in das Heimspiel gegen den FAC. Der Sieg in Kapfenberg hat ihnen gut getan und war eine positive Reaktion auf die 0:1-Heimniederlage zuvor gegen den FC Liefering. Wenn die Wölfe so weiter machen, sind sie auf dem richtigen Weg. " Zum Live-Ticker

Fr, 25.08.2023, 18:10 Uhr DSV Leoben - First Vienna FC 1894 Expertentipp: 2:0 "Die Leobener kassierten nach 3 Saisonsiegen zuletzt in Ried die erste Niederlage, was nichts Dramatisches ist. Gegen einen Bundesliga-Absteiger kann man mal auswärts verlieren. Jetzt kommt die Vienna, bei der sich die Frage stellt, wo ist Monschein? Was ich ja vor Wochen schon gesagt habe, alles auf einen Spieler zu setzen, ist natürlich immer schwierig. 4 Spiele = 1 Punkt - das ist extrem mager von den Gästen. Für den Aufsteiger kommt die Vienna genau zur richtigen Zeit. " Zum Live-Ticker

Fr, 25.08.2023, 18:10 Uhr FC Flyeralarm Admira - SKU Amstetten Expertentipp: 2:0 "Mit dem GAK 1902, SKN St. Pölten und dem FC Admira sind unter den ersten vier in der Tabelle drei ehemalige Bundesligisten. Es schaut bisher gut aus für die Südstädter. Mit Amstetten tut mir etwas weh. Ich habe sie im Vorfeld so gelobt, dass sie so gute Arbeit abliefern. Doch nach 4 Spielen nur 1 Punkt, Tabellenletzter. Das ist für die Mostviertler ein bisschen wenig. Das Momentum spricht für die Gastgeber." Zum Live-Ticker

Fr, 25.08.2023, 18:10 Uhr SV Stripfing - SV Horn Expertentipp: 2:2 "Der SV Stripfing hat zuletzt wieder einen Punkt geholt. Für einen Aufsteiger aus 4 Spielen 4 Punkte - damit ist man voll im Soll. Der SV Horn zuletzt im Nachtragspiel mit dem Last-Minute-Sieg gegen den FC Liefering (2:1) und davor bei Teil 1 im Heimspiel-Doppel 2:0 über die Vienna erfolgreich. Damit haben die Waldviertler zuhause wieder Selbstvertrauen gewonnen und könnten den Schwung auch auswärts mitnehmen zum Ende ihrer "englischen Woche"." Zum Live-Ticker

Fr, 25.08.2023, 18:10 Uhr FC Liefering - SV Guntamatic Ried Expertentipp: 1:2 "Das ist natürlich schwer, wenn man - wie der FC Liefering - eine "englische Woche" hat. Und dann verliert man in der letzten Minute auch noch das Nachtragsspiel in Horn. Das ist immer bitter. Aber es sind junge Spieler, die sich in der Lernphase befinden. Demgegenüber kommt die SV Ried langsam in die Pötte. " Zum Live-Ticker

Fr, 25.08.2023, 20:30 Uhr FC Dornbirn - SW Bregenz Expertentipp: 2:1 "Das Vorarlberg-Derby. Die Bregenzer haben einen Top-Start gehabt mit 2 Siegen aus 2 Spielen, zuletzt folgten dann aber 2 Niederlagen. Jetzt ist Trainer Heraf schon etwas gefordert. Ich hatte den Andy ja selbst mal als Co-Trainer beim 1. FC Saarbrücken, kenne ihn gut. Dennoch glaube ich, dass der FC Dornbirn gewinnen wird. " Zum Live-Ticker

So, 27.08.2023, 10:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - GAK 1902 Expertentipp: 2:2 "Das Steirer-Duell! Vom GAK 1902 ist das ein Traumstart: 4 Spiele = 4 Siege. Eines meiner 3 Musketiere reitet durch. Vor der Saison hätte ich gesagt, dass es in Lafnitz für die Grazer schwierig wird. Die Gastgeber sind noch etwas auf der Suche nach einer stabilen Leistung, aber ich traue ihnen gegen den Spitzenreiter was zu. Mit einem Remis bin ich da gut dabei." Zum Live-Ticker

So, 27.08.2023, 10:30 Uhr Sturm Graz II - KSV 1919 Expertentipp: 1:3 "Und gleich das zweite steirische Sonntagvormittag-Duell. Da habe ich die Kapfenberger vor der 3. Runde wieder mal gelobt und was passiert...bekommen sie mit 0:3 daheim gegen den SKN St. Pölten eine "auf den Sack". Wenn sie sich jetzt rehabilitieren und beweisen wollen, dann ist der SK Sturm Graz II der perfekte Gegner. " Zum Live-Ticker

