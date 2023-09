Für die 8. Runde der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 prophezeit Ligaportal-Experte Manni Bender, ehemals Profi beim FC Bayern München und Ex-Trainer bei Austria Klagenfurt, je 3 Heimsiege und Remis sowie 2 Auswärts-Dreier. Außerdem bezeichnet der 57-jährige Münchener Spitzenreiter GAK 1902 (6S, 1N) derzeit als "bockstark" und sieht Aufsteiger DSV Leoben und den FC Liefering "im freien Fall". Und dann gibt es für ihn eine Mannschaft, die endlich die "Arschbacken zusammenkneifen" sollte. Wer konkret... siehe nachfolgend Mannis Match-Prognosen.

In der Vorsaison gab es zwischen dem FC Flyeralarm Admira und SKN St. Pölten (re. der Ivorer Souleymane Koné) jeweils Heimsiege. In Rd. 26 gewannen die Wölfe gegen die Panther in St. Pölten mit 2:0, in Rd. 6 die Südstädter daheim mit 1:0 dank Goldtorschütze Filip Ristanic (l.). In dieser Saison wartet der 19-jährige Admira-Angreifer noch auf einen Treffer und kam lediglich zu 4 Kurzeinsätzen, darunter 1x in der Startelf. Für die Gäste gilt es sich für die 1:2-Heimpleite gegen die Vienna zu rehabilitieren. Auswärts haben die St. Pöltener bisher eine makellose Bilanz: 3 Spiele = 3 Siege, 8:1 Tore.

Fr, 22.09.2023, 18:10 Uhr DSV Leoben - FAC Expertentipp: 1:2 "DSV Leoben im freien Fall. Nach 3 Spieltagen = 9 Punkte, 7. Spieltag = 9 Punkte. Und jetzt kommt der formstarke FAC, der sich klammheimlich nach oben pirscht. Ich glaube, dass bei Leoben der freie Fall noch fortgesetzt wird." Zum Live-Ticker

Fr, 22.09.2023, 18:10 Uhr SV Stripfing - KSV 1919 Expertentipp: 1:1 "Wie ich schon zuletzt meinte, sind die Stripfinger gut angekommen in der 2. Liga. Sie etablieren sich im Mittelfeld und spielen bisher eine gute Saison. Bei den Kapfenbergern zeigt die Tendenz etwas nach unten, wobei sie bisher überwiegend enge Spiele hatten. Das könnte ein Unentschieden werden." Zum Live-Ticker

Fr, 22.09.2023, 18:10 Uhr SKU Amstetten - SV Licht Loidl Lafnitz Expertentipp: 2:2 "Kommen wir zum "Pflegefall SKU Amstetten": 7 Spiele = 1 Punkt. Das ist zu wenig, da läuft einiges schief bei den Mostviertlern. Nach der länderspielbedingten Pause und mit dem Trainerwechsel haben sie jedoch bestimmt einiges aufgearbeitet. Da könnte womöglich Lafnitz gerade rechtzeitig kommen. Die Steirer spielen bisher keine konstante Saison, trotzdem darf man sie natürlich nicht unterschätzen. " Zum Live-Ticker

Fr, 22.09.2023, 21:00 Uhr FC Flyeralarm Admira - SKN St. Pölten Expertentipp: 1:2 "Von den Namen her könnte dieses Duell auch eine Liga höher stattfinden. Die Admira hat bisher lauter enge Spiele, nur das Spiel gegen Amstetten haben sie mit mehr wie einem Tor Unterschied gewonnen. Alles andere 1:0-Siege, Unentschieden und eine 0:1-Niederlage bzw. in der letzten Runde eine 2:3-Niederlage beim FAC. Der SKN St. Pölten muss sich in der Südstadt definitiv "warm anziehen". Zwei Ausrutscher nacheinander zu landen wäre fatal. Zumal Mit-Aufstiegs-Konkurrent GAK 1902 derzeit bockstark drauf ist. Vor einer Woche habe ich St. Pölten noch für ihre Konstanz gelobt und schon verlieren sie zuhause." Zum Live-Ticker

Sa, 23.09.2023, 14:30 Uhr GAK 1902 - FC Liefering Expertentipp: 3:0 "Der GAK hat den Ausrutscher vom SKN St. Pölten ausgenutzt und 2:1 in Leoben gewonnen. Kompliment, starke Leistung der Rotjacken! In Leoben vor 6.000 Zuschauern. Da war eine geile Stimmung, da macht Fußball auch Spaß. Die Lieferinger sind wie Leoben auch im freien Fall. Da geht es runter und sie können sich langsam mal was einfallen lassen mit ihrer jungen Truppe. Doch ich glaube bei den Grazern wird das nichts werden. Die Jungbullen sollen sich auf das nächste Heimspiel gegen Aufsteiger DSV Leoben (29.09.) konzentrieren. " Zum Live-Ticker

Sa, 23.09.2023, 14:30 Uhr First Vienna FC 1894 - FC Dornbirn Expertentipp: 2:0 "Die Vienna hat ein schönes Ausrufezeichen gesetzt mit dem Auswärtssieg in St. Pölten. Auch wenn es in der Nachspielzeit war. Doch da sieht man, dass das Gefüge bei der Vienna intakt ist. Was noch fehlt ist die Konstanz...was sich bei fast allen Vereinen durchzieht. Ob das an der Qualität liegt, kann ich jetzt nicht beurteilen. Die Dornbirner zwar zuletzt mal wieder mit einem Sieg, daheim gegen Schlusslicht SKU Amstetten, doch müssen weiter aufpassen, um nicht wieder in jene Gefilde zu kommen, in denen sie in der Vorsaison waren. Doch ich glaube, dass die Vienna mit großem Selbstvertrauen zuhause agieren wird, nachdem sie beim bis zur 6. Runde Tabellenführer gewonnen haben. Das sollten sie ausnutzen und auch die Vorarlberger schlagen." Zum Live-Ticker

Sa, 23.09.2023, 20:00 Uhr SW Bregenz - SV Guntamatic Ried Expertentipp: 1:1 "Die Überraschungsmannschaft SW Bregenz! Bravo, Trainer Andi Heraf! Sie haben die Hürde SK Sturm Graz II, wo ich immer vor den 2. Mannschaften warne, geschafft und sich mit einem 2:0-Sieg belohnt. Jetzt haben sie ein Top-Spiel gegen die SV Ried. Die Innviertler haben gegen Kapfenberg zuhause gewonnen, was ihnen gut tun wird und sie haben dadurch wieder Selbstvertrauen getankt. Es wird für mich ein klassisches Remis!" Zum Live-Ticker

So, 24.09.2023, 10:30 Uhr SV Horn - Sturm Graz II Expertentipp: 2:0 "Die Horner nach der länderspielbedingten Liga-Pause mit einer Niederlage in Lafnitz. Wie ich zuletzt schon bemerkte, ist die Schonzeit für die Waldviertler vorbei. Da wird es langsam eng bei den Gastgebern. Normalerweise müssen sie den SK Sturm II schlagen, sollten sich die neuen Spieler endlich gefunden haben und die "Arschbacken zusammenkneifen". " Zum Live-Ticker

