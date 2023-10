Vor Runde 10, mit der 1 Drittel der ADMIRAL 2. Liga-Saison gespielt sein wird, zieht Ligaportal-Experte Manni Bender, Ex-Profi beim FC Bayern und ehem. Trainer von Austria Klagenfurt, ein Zwischenfazit: "Ist schon witzig. Immer wenn ich über eine Mannschaft was sage, wie z. Bsp. vor Wochen, dass der SKN St. Pölten die einzige Konstante in der unkonstanten Liga 2 ist, haben sie seitdem kein Spiel mehr gewonnen. Oder über Ried, dass sie keine Tore schießen und schon machen sie 5 Buden. Lafnitz habe ich als heimstärkste Mannschaft gelobt und schon verlieren sie erstmals. Ist schon Wahnsinn." Alles Weitere bei Mannis Match-Prognosen.

Mit seinen kernigen Expertisen und mutigen Prognosen hat Ligaportal-Experte Manni Bender, der stets authentisch bleibt, schon durchaus Ehrgeiz bei dem ein und anderen 2. Liga-Klub geweckt. Frag nach bei der SV Guntamatic Ried in der vergangenen Runde...

"Der SV Horn hat 12 Punkte auf dem Konto, alle zuhause geholt und ist mit dem GAK 1902 die einzige Heimmacht, die auf eigenem Platz die volle Punkteausbeute geholt hat. Jetzt lobe ich beide und hoffe nicht, dass sie nun beide verlieren. Die Kapfenberger wiederum spielen bisher eine gute Saison, sind allerdings auch eher unkonstant. Die Horner haben nach der 0:5-Klatsche in Ried was gutzumachen. Die Falken sind aber immer für Überraschungen gut und man darf sie nie unterschätzen. Das ist eine gute Truppe. Aber mit der Horner Heimstärke wird es eng für die Steirer. "

Fr, 06.10.2023, 18:10 Uhr

"Der SV Stripfing mit SW Bregenz die Überraschungs-Mannschaft. Die beiden Aufsteiger bereichern die 2. Liga. Das ist schon cool. Ja und der SKN St. Pölten...beim Boxen würde man sagen, dass war mal "schön eine auf die Zwölf" in der letzten Runde im Spiel auf Augenhöhe gegen Spitzenreiter GAK 1902, um am Ende noch mit 1:3 daheim zu verlieren. Das sind natürlich Rückschläge. Doch schaun mer mal, wie die St. Pöltener all das verkraften werden. Die Stripfinger sind zwar ein unangenehmer Gegner, doch ich glaube, dass die Gäste Wut im Bauch haben und gewinnen werden. "