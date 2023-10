Nach der länderspielbedingten ADMIRAL 2. Liga-Pause brennen nicht nur die 16 Klubs auf Runde 11, sondern auch der bewährte Ligaportal-Experte Manni Bender, Ex-Profi beim FC Bayern und ehem. Trainer von Austria Klagenfurt. Der jüngst auf einem Fußball-Kongress in Hamburg weilte und dabei auch einiges über Aufsteiger SW Bregrenz erfuhr. Generell meint der 57-jährige Münchener: "Es ist eigentlich ein Armurtszeugnis für alle etablierten Mannschaften der Liga, die um den Aufstieg mitspielen wollen, dass vor ihnen auf Rang 2 und 3 mit Bregenz & Stripfing zwei Aufsteiger liegen". Nachfolgend Mannis Matchprognosen.

5 Spiele en suite gewann der souveräne 2. Liga-Leader GAK 1902, hat gesamt nach 10 Runden schon 9 Dreier verbucht. Überspringen die Grazer auch die Hürde FC Admira? In der vergangenen Saison unterlagen die Steirer in Runde 2 mit 4:3 bei den Südstädtern, hier Szene mit Thorsten Schriebl. Im Retourmatch am 5. März siegte der GAK 1902 mit 1:0 daheim.

Fr, 20.10.2023, 18:10 Uhr SV Guntamatic Ried - First Vienna FC 1894 Expertentipp: 2:1 "Die Vienna ist mittlerweile seit 6 Spielen ungeschlagen und holte dabei respektable 14 Punkte. Das ist schon eine Hausnummer! Das ist so länger ohne Niederlage als Liga-Leader GAK 1902 (5 Spiele, allerdings alle gewonnen). Demgegenüber die SV Ried auch auf dem Weg nach oben. Da treffen zwei Mannschaften mit klarer Tendenz nach oben aufeinander. Ist natürlich dann immer schade wenn die länderspielbedingte Liga-Pause kommt bei Klubs, die gerade einen Lauf haben. Von daher ist es schwer einzuschätzen, wie sie die Pause verkraftet haben. Vom Gefühle her tendiere ich eher zur SV Ried."

Fr, 20.10.2023, 18:10 Uhr FAC - SKU Amstetten Expertentipp: 3:0 "Der FAC ist gut dabei und im vorderen Mittelfeld. Schlusslicht SKU Amstetten hat sich nochmal kurzfristig verstärkt. Ob solche Verpflichtungen zu diesem Zeitpunkt unter der Saison Sinn machen, wird sich herausstellen, weil die beiden Neuzugänge ja auch keine Spielpraxis haben und seit Juli ohne Verein sind. Da ist dann immer ein großes Fragezeichen dahinter. Den Fabian Miesenböck kenne ich selber noch, hatte ihn als Spieler bei Austria Klagenfurt. Aber es wird aus meiner Sicht sehr schwer werden für die Mostviertler und eine klare Sache für den FAC."

Fr, 20.10.2023, 18:10 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - SV Stripfing Expertentipp: 2:2 "Der SV Lafnitz war einmal die heimstärkste Mannschaft, doch kassierte jüngst nach 4 Siegen die erste Niederlage zuhause. Aufsteiger Stripfing ist richtig gut drauf und nach 3 Siegen aus den vergangenen 4 Spielen bis auf Rang 3 geklettert. Da ist ihnen auch in Lafnitz was zuzutrauen."

Fr, 20.10.2023, 20:30 Uhr FC Flyeralarm Admira - GAK 1902 Expertentipp: 1:2 "Bei der Admira ist es anscheinend - ironisch gemeint - noch nicht so angekommen, dass es eine 3-Punkte-Regel gibt. Und nicht immer nur 1 Zähler. Die Südstädter haben es aus den letzten 5 Spielen 1 Niederlage und gleich 4 Remis geholt. Mit so einer Tendenz geht es nach unten Richtung Abstiegsplätze, aber definitiv nicht ins gesicherte Mittelfeld. Da sollten sie sich auf die Schnelle mal was einfallen lassen mit ihrer Spielphilosophie. Weil so wird das zu wenig werden. Dadurch, dass sie auch wenig Tore schießen, lassen sie allerdings auch wenig zu. Doch jetzt kommt der starke Liga-Leader GAK 1902."

Sa, 21.10.2023, 14:30 Uhr Sturm Graz II - FC Liefering Expertentipp: 2:2 "Auch wenn die Sturm-Amateure hinten drin stehen, mache ich mir bei denen weniger Sorgen. Weil die jungen Spieler Qualität haben. Was auch für die Lieferinger gilt, die da unten auch wieder rauskommen werden. Der positive Trend ist nach dem Sieg zuletzt eher beim SK Sturm Graz II, während die Lieferinger verloren haben. Doch bei denen wird wohl in der Winterpause noch einiges passieren und dass da bei den Salzburgern noch was kommen wird."

Sa, 21.10.2023, 14:30 Uhr KSV 1919 - FC Dornbirn Expertentipp: 3:0 "Die Kapfenberger haben zuletzt mit dem 2:0-Sieg in Horn überrascht, auch wenn die Waldviertler derzeit nicht gerade die Qualität haben. Da kann man dann als Gastmannschaft auch schon mal gewinnen. Wenn die Steirer jetzt nachlegen, dann sind sie im vorderen Mittelfeld dabei. Während sich die Dornbirner langsam was einfallen lassen müssen. Bei den Vorarlbergern geht die Tendenz klar nach unten. Das ist zu wenig bisher. Da werden die Falken über den Ländle-Klub drüber fahren."

Sa, 21.10.2023, 14:30 Uhr SW Bregenz - SV Horn Expertentipp: 2:0 "Auf meinem Fußball-Kongress in Hamburg sind viele Österreicher und die erzählten mir, dass es bei SW Bregenz etwas Aufruhr gibt. Mit brasilianischen Spielern, die ausgewiesen werden laut Medienberichten. Möglicherweise ist da dann etwas "Feuer unter dem Dach", wenn da was dran ist. Wenn allerdings alles normal läuft und anhand der derzeitigen Formbarometer beider Teams gewinnt Bregenz."

So, 22.10.2023, 10:30 Uhr SKN St. Pölten - DSV Leoben Expertentipp: 3:0 "Da treffen zwei richtige "Pflegefälle" aufeinander. Der SKN St. Pölten top in die Saison gestartet, doch in den letzten 4 Spielen total indiskutabel, nur 1 Punkt. Unglaublich, was die da abliefern. Gilt auch für den DSV Leoben. Nach 3 Spielen noch 9 Punkte, nach 10 haben sie 11. D.h.: sie haben aus den letzten 7 Spielen 2 Punkte geholt. Da muss man sich schon mal hinterfragen, was da die Idee war, den Sportdirektor und Trainer bei einer Aufstiegs-Mannschaft so früh zu entlassen. Aber die Rechnung bekommen sie jetzt präsentiert. Während die St. Pöltener wiederum allmählich mal in den "Modus Wut" umschalten und Gas geben sollten."

