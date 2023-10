Wer hätte vor der Saison gedacht, dass in Runde 12 der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 die Aufsteiger SV Stripfing (Dritter) und SW Bregenz (Zweiter) das Top-Spiel austragen. Ligaportal-Experte Manni Bender, Ex-Profi beim FC Bayern und ehem. Trainer von Austria Klagenfurt, hat dabei ein paar Worte für einen Stripfinger Spieler, um allerdings den Vorarlbergern einen Auswärtssieg zu prophezeien. Warum es für den gejagten Liga-Leader GAK 1902 eine "brutale Saison wird" und was es mit "Sauerstoff" beim KSV 1919 auf sich hat und dass man die SV Ried nicht abschreiben darf, siehe nachfolgend Mannis Matchprognosen.

Moritz Wels - Kooperationsspieler von Austria Wien beim SV Stripfing - ist mit vier Treffern und einem Assist einer der erfolgreichsten Mittelfeldspieler in der ADMIRAL 2. Liga. Der 19-Jährige ist mit dem Aufsteiger derzeit obenauf und schaffte den Sprung auf Rang 3. Das Team um Erfolgstrainer Christian Wegleitner strebt nach drei Siegen en suite sogar nach höherem und hat mit einem Heimsieg gegen SW Bregenz gar die Chance, die Vorarlberger von Rang 2 zu verdrängen.

Fr, 27.10.2023, 18:10 Uhr FC Dornbirn - FAC Expertentipp: 2:0 "Beim FAC hat sich in der vergangenen Runde wieder mal bestätigt, was ich immer sage. Wenn man gegen den Tabellenletzten spielt, ist das reine Kopfsache. Wenn viele Spieler sich vorab sagen, dass das ein sicherer Sieg ist. Dann geht man mit 80 oder 85 Prozent in das Spiel rein und das reicht halt nicht, dass man das Schlusslicht Amstetten zu Hause schlägt. Aber das ist ja auch bekannt. Somit nur 0:0. Ja und bei Dornbirn geht es rapide bergab. Die Vorarlberger sollten sich langsam mal was einfallen lassen. Dafür kommen jetzt die Floridsdorfer genau richtig, dass die Dornbirner mal wieder ein Ausrufezeichen setzen und zuhause ein Spiel gewinnen." Zum Live-Ticker

Fr, 27.10.2023, 18:10 Uhr DSV Leoben - FC Flyeralarm Admira Expertentipp: 0:0 "Admira Wacker mit einem Achtungserfolg gegen den GAK. Wobei für mich in dem Duell eh von vornherein klar war, dass da nicht viele Tore fallen werden. Der LuckyPunch durch irgendeinen abgefälschten Schuss war zwar noch möglich, doch so ging es 0:0 aus. Und Leoben? Da geh ich mal auf eine Mannschaft, wie die Steirer, zuletzt richtig los und schon geben sie Gas. Belehren mich eines besseren, dass sie doch noch gewinnen können. Freut mich, dass es bei Leoben aufwärts geht, denn so Traditionsvereine sollten in der 2. Liga bleiben und bereichern sie mit Sicherheit. Auch hier glaube ich, dass nicht viele Tore fallen werden." Zum Live-Ticker

Fr, 27.10.2023, 18:10 Uhr SV Horn - GAK 1902 Expertentipp: 0:3 "Beim SV Horn habe ich ja schon vor der Saison gesagt, dass man bei 16, 17 neuen Spielern Zeit braucht. Aber nach dem 11. Spieltag sollte man dann doch mal eine Tendenz nach oben sehen. Man sieht eine Tendenz, aber die geht leider nach unten bei den Waldviertlern. Der GAK hat in der Südstadt sein Minimalziel erreicht, nicht zu verlieren. Das haben die Steirer mit dem 0:0 geschafft. Passt, nach Hause fahren und jetzt in Horn gewinnen." Zum Live-Ticker

Fr, 27.10.2023, 18:10 Uhr SKU Amstetten - KSV 1919 Expertentipp: 0:2 "Ich weiß ja, dass KSV-Trainer Abdulah Ibrakovic meine Expertisen liest. Von daher ist ihm klar, was jetzt kommen wird. Er hat es ja in der Vorwoche beim FAC gesehen. Dass man mit 85 Prozent gegen den Tabellenletzten Amstetten nicht gewinnen kann. Ich hoffe, dass ihnen bei der dünnen Luft mit derzeit Rang 5 - so weit oben habe ich die Kapfenberger schon lange nicht mehr gesehen - in der 85. Min. nicht der Sauerstoff ausgeht. Aber der KSV-Coach ist erfahren genug und weiß, die richtigen Worte zu sagen, damit sie auch in Amstetten gewinnen werden. " Zum Live-Ticker

Fr, 27.10.2023, 18:10 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - Sturm Graz II Expertentipp: 2:1 "Bei den Lafnitzern zeigt die Tendenz nach unten. Der SK Sturm II zuletzt mit einem Heim-Remis gegen den FC Liefering, was im Endeffekt etwas zu wenig ist. Da hätte gegen die Jungbullen schon ein Sieg rausspringen können. Die Lafnitzer sollten endlich mal wieder da anknüpfen, wo sie in den ersten Runden so stark waren, nämlich heimstärkste Mannschaft. Es ist ein "kleines Steirer Derby". Wenn die Gastgeber da nicht richtig in die Zweikämpfe gehen, werden sie sich auch gegen die 2. Mannschaft des Bundesligisten SK Sturm schwer tun. " Zum Live-Ticker

Sa, 28.10.2023, 14:30 Uhr First Vienna FC 1894 - FC Liefering Expertentipp: 1:0 "Die Vienna wird für mich in dieser Saison eine klassische Tabellenmittelfeld-Mannschaft werden. Irgendwo zwischen Rang 5 und 12 finden sie sich am Ende ein. Da ist zu wenig Konstanz da. Ich weiß nicht, ob das an der Spielerqualität liegt oder was auch immer? Dafür bin ich nicht nah genug dran. Dennoch sollte die vorhandene Qualität dafür reichen, dass sie die Lieferinger zuhause schlagen." Zum Live-Ticker

Sa, 28.10.2023, 14:30 Uhr SV Stripfing - SW Bregenz Expertentipp: 0:1 "Ein richtig tolles Duell zwischen den beiden Aufsteigern, Dritter gegen Zweiter. Vorweg erstmal alles Gute und gute Besserung an Christian Gartner nach seiner schweren Verletzung. Es ist immer schade, wenn Leistungsträger für solche Mannschaften wie den SV Stripfing so lange ausfallen werden. Was ich mitbekommen habe, ist er ja ein Kämpfer. Also wird er wieder zurückkommen. Das kann natürlich bei der Mannschaft auch eine Trotzreaktion auslösen, wenn der Trainer das gut macht und seine Spieler entsprechend motiviert. Die Bregenzer sind natürlich ein sehr starker Gegner. Respekt, Trainer Andi Heraf...auch wie er das mit dem Tohuwabohu um die drei Brasilianer gemanagt hat. Trotzdem gewinnen sie zuhause mit 3:1 gegen Horn. Es ist Top-Arbeit, was die da in Bregenz abliefern. Es sind als Zweiter sechs Punkte Abstand zu Tabellenführer GAK. Eine Überraschung in Stripfing ist für die Vorarlberger machbar. " Zum Live-Ticker

So, 29.10.2023, 10:30 Uhr SV Guntamatic Ried - SKN St. Pölten Expertentipp: 2:0 "Die Rieder darf man noch nicht abschreiben, auch wenn es derzeit noch 9 Punkte Rückstand auf Liga-Leader GAK 1902 sind. Ich sage immer, wenn nur eine Mannschaft vorneweg geht, dann ist es immer noch machbar, diese einzuholen. Schwierig wird es, wenn, so wie im letzten Jahr, 3-4 Mannschaften vorneweg marschieren und man dann weiß, dass irgendeine davon immer durchkommt. Aber bei einer...zumal sich nun die ganze Liga auf den GAK konzentriert. Jeder möchte die Grazer schlagen. Das wird für den GAK eine brutale Saison werden. Auch deshalb kann man die Rieder noch nicht abschreiben und sollten die Innviertler gegen das kriselnde St. Pölten nachlegen. Das ist bei den Niederösterreichern natürlich jetzt schwer. Alles neu. Neuer Sportdirektor vor der Saison. Aber die Rieder wissen jetzt auch, dass sie oben dran sind und sie müssen dran bleiben. " Zum Live-Ticker

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL