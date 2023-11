Rein in die 13. Runde der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24. Natürlich wieder mit Ligaportal-Experte Manni Bender, Ex-Profi beim FC Bayern und ehem. Trainer von Austria Klagenfurt. Wen will der 57-jährige Münchener mit seinen kernigen Expertisen diesmal "wachrütteln", speziell fordern oder gar provozieren? Lesen Sie nachfolgend Mannis Matchprognosen, mit 5 Heimsiegen, 2 Remis und nur einem Auswärts-Dreier!

Manni Bender nahm bei seiner Expertise für Runde 13 der ADMIRAL 2. Liga mal wieder "kein Blatt vor den Mund".

Fr, 03.11.2023, 18:10 Uhr FAC - SV Horn Expertentipp: 3:0 "Für mich wird das eine klare Sache. Beim FAC zeigt die Tendenz klar nach oben, sie schleichen sich wieder ran an Platz 2. Bei den Hornern, wie ich schon die letzten Wochen sagte, ist das einfach zu wenig, was die abliefern. Von den Punkten her, spieltechnisch. Die Leistungen, die der SV Horn abruft, ist einfach zu wenig für die 2. Liga. Daher werden sie auch in den Abstiegskampf reinrutschen. "

Fr, 03.11.2023, 20:30 Uhr FC Flyeralarm Admira - SV Licht Loidl Lafnitz Expertentipp: 1:1 "Die Admira auch wieder mit einem Dämpfer in Leoben. Nach dem Unentschieden gegen den GAK 1902 dachte man, da geht was. Aber nein, sie haben keine Konstanz und echt aufzupassen, denn auch sie docken schon an die Abstiegsplätze. "

Sa, 04.11.2023, 14:30 Uhr SKN St. Pölten - FC Dornbirn Expertentipp: 2:0 "Der SKN St. Pölten mit einem Achtungserfolg beim 1:1 in Ried und dem Cup-Triumph über Bundesliga-Schlusslicht SC Austria Lustenau. Damit haben sie sicher aufhorchen lassen, aber im Endeffekt sind 17 Punkte nach 12 Spieltagen viel zu wenig. Es rumort auch hinter den Kulissen, mit Trainerentlassungen und allem neu aufgestellt. Aber für den FC Dornbirn sollte es normal schon noch reichen, um zu gewinnen. "

Sa, 04.11.2023, 14:30 Uhr KSV 1919 - First Vienna FC 1894 Expertentipp: 2:2 "Ich habe letzte Woche die Kapfenberger noch gewarnt, dass man bei Schlusslicht SKU Amstetten nicht einfach so locker, lässig gewinnen kann. Man muss immer 100% geben, wenn nicht gar 105%, um solche Spiele zu gewinnen. Aber die in Amstetten verlorenen Punkte können sie ja nun gegen die Vienna holen. Das ist ein klassisches Tabellenmittelfeld-Duell. "

Sa, 04.11.2023, 14:30 Uhr FC Liefering - SKU Amstetten Expertentipp: 2:0 "Jetzt mache ich, glaube ich, fünf oder sechs Jahre Ligaportal-Experte, doch so tief wie in diesem Jahr habe ich die Lieferinger noch nie gesehen. Sie waren immer auf einem einstelligen Tabellenplatz, sind teilweise sogar auch Meister geworden. Und jetzt Vorletzter. Auch da wird in der Winterpause sicher einiges passieren. Aber gegen Amstetten sollte schon noch die Qualität reichen, dass sie zuhause gewinnen."

So, 05.11.2023, 10:30 Uhr SW Bregenz - DSV Leoben Expertentipp: 2:1 "Die Leobener sind langsam wieder im Kommen und in der Tabelle auf dem Weg nach oben. Haben sich Luft geschaffen vor den Abstiegsplätzen. Während die Bregenzer momentan noch der einzig echte Verfolger von Spitzenreiter GAK sind. Damit es oben um den Aufstiegsplatz noch etwas spannend bleibt tippe ich mal auf die Vorarlberger. Sollte es bei den Grazern einen Umfaller geben, wobei es derzeit nicht danach ausschaut."

So, 05.11.2023, 10:30 Uhr Sturm Graz II - SV Guntamatic Ried Expertentipp: 1:3 "Zu wenig! Das Unentschieden der SV Ried zuhause gegen St. Pölten. Wenn die Innviertler eine Chance haben wollen um den Aufstieg, dann müssen sie mal 5-6 Spiele hintereinander gewinnen. Aber in Graz sollte es für einen Dreier für die Rieder reichen."

So, 05.11.2023, 12:30 Uhr GAK 1902 - SV Stripfing Expertentipp: 4:2 "Das Topduell! Erster gegen Dritter! Was die Stripfinger abliefern ist schon wirklich sensationell. Auch nachdem einer ihrer besten Spieler sich verletzt hat und lange ausfällt, lassen sie sich nicht aus der Bahn bringen. Respekt! Da können sich einige Vereine in der 2. Liga mal eine Scheibe abschneiden wie man gut arbeitet. Auch hinter den Kulissen. Aber für den Aufsteiger wird es eng, um beim GAK was zu holen. Ich glaube, dass es ein Topspiel wird."

