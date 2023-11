Der jahrelange Ligaportal-Experte Manni Bender, Ex-Profi beim FC Bayern und ehem. Trainer von Austria Klagenfurt, ist auch für die 14. Runde der ADMIRAL 2. Liga hochmotiviert und wie immer kritisch, "kitzelnd" und kernig bei seinen Statements und Einschätzungen der 16 Klubs. Doch lesen Sie selbst Mannis Matchprognosen, bevor es nach dem bevorstehenden Spieltag am Wochenende hernach in die zweiwöchige länderspielbedingte Liga-Pause geht.

Fr, 10.11.2023, 18:10 Uhr SV Guntamatic Ried - SV Licht Loidl Lafnitz Expertentipp: 3:0 "Die SV Ried noch mit einem Nachholspiel hinten heraus am 6. Dezember gegen die SK Sturm Graz Amateure. Der SV Lafnitz hat auswärts gerademal 4 Punkte geholt. Die Rieder dagegen das vierstärkste Heimteam, noch unbesiegt in der Innviertel Arena. Die Gastgeber können wieder Platz 2 anpeilen. Wenn sie das Spiel gewinnen, dann sind sie wieder dran am Zweiten SW Bregenz und dem SKN St. Pölten. Das wird für mich eine klare Sache gegen die momentant etwas schwächelnden Lafnitzer." Zum Live-Ticker

Fr, 10.11.2023, 18:10 Uhr First Vienna FC 1894 - FC Flyeralarm Admira Expertentipp: 2:2 "Von den Namen her wäre das eine Top-Partie! Aber eigentlich ist das eher etwas "Not gegen Elend", was beide Mannschaften bisher so abliefern. Zu diesen beiden Traditionsvereinen, die vom Namen her bisher bessere Ergebnisse abliefern könnten, fällt mir nicht mehr zu ein. Von daher wird das für mich ein klassisches Unentschieden." Zum Live-Ticker

Fr, 10.11.2023, 18:10 Uhr SV Stripfing - Sturm Graz II Expertentipp: 2:0 "Kaum habe ich die Stripfinger letzte Woche mal gelobt, schon kriegen sie eine Packung. Aber gegen den GAK 1902 kann man schon mal verlieren. Das ist die Ausnahmemannschaft in dieser Liga in dieser Saison. Die Stripfinger werden noch genügend Punkte holen, wenn sie so weiter spielen wie zuvor. Und wenn wir schon beim punkten sind...da kommt der SK Sturm Graz II genau richtig. Die Gastgeber haben wieder etwas gut zu machen nach der 0:3-Niederlage beim Spitzenreiter. " Zum Live-Ticker

Fr, 10.11.2023, 18:10 Uhr SV Horn - SKU Amstetten Expertentipp: 1:2 "Beim Tabellenletzten Amstetten schauen vier Punkte zwar mager aus, aber mit der 3-Punkte-Regelung, wenn sie mal zwei Spiele gewinnen, wären sie wieder dran. Vielleicht hilft ihnen das Unentschieden beim FC Liefering. Nach Horn ist keine weite Auswärtsfahrt, gerade mal über die A1 drüber. Ich sage mal, dass die Gäste überraschen werden." Zum Live-Ticker

Fr, 10.11.2023, 20:30 Uhr SW Bregenz - SKN St. Pölten Expertentipp: 1:3 "Die Bregenzer spielen zwar nicht gerade einen attraktiven Fußball, aber einen sehr effektiven. Die St. Pöltener berappeln sich nach ihrem Zwischen-Tief inzwischen wieder. Momentan habe ich so etwas das Gefühl, dass den Bregenzern die Luft ausgeht vor dem zweiten Heimspiel in Folge zuhause. Das letzte nur 0:0. Ich glaube der Heim-Nimbus wird mal abhanden kommen. " Zum Live-Ticker

Sa, 11.11.2023, 14:30 Uhr DSV Leoben - FC Dornbirn Expertentipp: 2:0 "Leoben seit langem, genau fünf Spieltagen, ungeschlagen. Bei den Dornbirnern dagegen schaut es ganz mager aus, was die Vorarlberger zusammenspielen. Da klappt seit Wochen nicht viel. Da wäre mal eine Überraschung in Leoben gut, aber ich glaube es weniger." Zum Live-Ticker

So, 12.11.2023, 10:30 Uhr GAK 1902 - FAC Expertentipp: 3:0 "Den Floridsdorfern fehlt halt - wie bei vielen Mannschaften in Liga 2 - die Konstanz. Nur der GAK schafft es vier, fünf Runden mal stabil zu spielen. Die Meisterschaft ist eigentlich vergeben. Ich glaube da wird nicht mehr viel passieren. Da müsste schon viel passieren, wenn die Grazer das noch hergeben, was ich nicht glaube. Sie werden über den FAC drüber fahren." Zum Live-Ticker

So, 12.11.2023, 12:30 Uhr FC Liefering - KSV 1919 Expertentipp: 1:2 "Die Kapfenberger zuletzt zuhause 0:0 gegen die Vienna. Ich weiß zwar nicht wie der Spielverlauf war, aber eigentlich war das zu wenig. Jetzt geht es zu den "jungen Wilden" des FC Liefering, die bisher in der 2. Liga-Saison noch nicht so richtig beieinander sind. Da ist für die Gäste schon was zu machen. " Zum Live-Ticker

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty