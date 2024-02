Ligaportal-Experte Manni Bender, Ex-Profi beim FC Bayern und ehem. Trainer von Austria Klagenfurt, entschied sich spontan zum Ski fahrn, doch der Bayer ließ sich an diesem, nur alle vier Jahre wiederkehrenden, 29. Februar, nicht nehmen, auch von der Hüttn die 18. Runde der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 zu tippen. Siehe nachfolgend Mannis Match-Prognosen mit fünf Heimsiegen, zwei Remis und nur einem Auswärtssieg. Siehe auch Ligaportal-Vorschau mit Ergebnistipp.

Manni Bender gut gelaunt, nimmt mal wieder kein Blatt vor den Mund und meint über die SV Guntamatic Ried: "Nach dem Katastrophenstart im neuen Jahr können sie planen für die neue Saison und schon mal junge Spieler einsetzen."

"Es ist natürlich ein Katastrophenstart der SV Ried im neuen Jahr. Jetzt können sie planen für die neue Saison und schon mal junge Spieler einsetzen. Trotzdem haben sie dem treuen Rieder Publikum noch was zu zeigen und gegen Stripfing mit einem Heimsieg anzufangen, um erstmals im neuen Jahr zu punkten. Der Aufsteiger hat eine starke Herbstsaison gespielt, doch zuletzt lief es nicht mehr so. "

Fr, 01.03.2024, 20:00 Uhr

"So wie der GAK bereits die ganze Herbstsaison gespielt hat, setzen die Grazer das auch in der Rückrunde fort, sehr stabil und mit erfolgreichem Fußball. Das gibt der Mannschaft auch das nötige Selbstvertrauen und Selbstverständnis. Jetzt mit dem nahenden Aufstieg kommen auch immer mehr Fans, das Stadion in Graz-Liebenau wird voller und voller. Da will jeder dabei sein. Das wird für die Vienna sehr schwer werden. Ein Unentschieden wäre schon ein Achtungserfolg, doch ich glaube, dass das ein klarer Sieg für den GAKwird."