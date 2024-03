Diesmal hatte es Ligaportal-Experte Manni Bender, Ex-Profi beim FC Bayern und ehem. Trainer von von Austria Klagenfurt, besonders eilig und konnte es kaum erwarten, um seine Expertisen los zu werden. Nachfolgend Mannis Matchprognosen für Runde 20 mit zwei Heimdreiern und je drei Unentschieden und Auswärtssiegen.

André Leipold war zuletzt mit dem SV Lafnitz gut drau (3S, 1N). Der 22-jährige deutsche Stürmer aus Bayern erzielte in den vergangenen vier 2. Liga-Partien vier Treffer und ist damit in der Torschützenliste unter den Top-3! Hier eine Szene aus dem Hinspiel gegen den GAK 1902 (r. Rosenberger), in dem die Lafnitzer dem Liga-Leader aus Graz mit 4:1 die erste Saisonniederlage zufügten. Die einzige der Rotjacken auswärts bisher.

Fr, 15.03.2024, 18:10 Uhr First Vienna FC 1894 - DSV Leoben Expertentipp: 1:1 "Die Vienna kam mit nur zwei Punkten nicht gut aus der Winterpause, wobei das 2:2 beim GAK schon ein Achtungserfolg war. Zuletzt haben sie gegen den SV Horn gut gespielt, doch daheim unglücklich 1:2 verloren. Aufsteiger DSV Leoben ist momentan die Mannschaft der Stunde. Elf Spiele ungeschlagen, davon acht Siege und drei Unentschieden. Das ist mal ein Topwert! Schade, dass sie um die Trainerentlassung von Carsten Jancker damals eine Phase mit fünf Niederlagen hatten, ansonsten wären sie jetzt ein Konkurrent für Spitzenreiter GAK. " Zum Live-Ticker

Fr, 15.03.2024, 18:10 Uhr SKU Amstetten - FC Flyeralarm Admira Expertentipp: 1:3 "Zwei Mannschaften, die gut aus der Winterpause gekommen sind mit jeweils sechs Punkten aus drei Spielen. Das ist ansprechend. Mit der 19. Runde sind die Amstettener nun auch endlich im zweistelligen Zählerbereich. Bei der Admira scheint ein Aufwärtstrend nach oben erkennbar. Beim Schlusslicht dagegen bei 13 Punkten Rückstand zum rettenden Ufer... möglich ist alles. Man sieht es ja auch beim FC Liefering mit ihrer Erfolgsserie. Die waren ja auch abstiegsgefährdet und haben mit ihrem Lauf viele Punkte gesammelt, um nun schon auf Rang 12 zu sein. " Zum Live-Ticker

Fr, 15.03.2024, 18:10 Uhr SV Guntamatic Ried - FC Liefering Expertentipp: 1:2 "Die SV Ried mit nur drei Punkten aus vier Spielen im Frühjahr. Das spiegelt irgendwo auch die gesamte Saison wider...das ist einfach zu wenig. Der FC Liefering holte zehn Punkte im Frühjahr aus vier Spielen - sehr guter Start im neuen Jahr. Ohne die Serie wären sie in einem Abstiegsbereich, aber man sieht, mit wiederholt drei Punkten ist alles möglich. " Zum Live-Ticker

Fr, 15.03.2024, 18:10 Uhr GAK 1902 - SV Licht Loidl Lafnitz Expertentipp: 2:2 "Der GAK ist mit 10 Punkten aus vier Spielen auch gut in die Frühjahrssaison gestartet. Beim SV Lafnitz scheint es auch wieder nach oben zu gehen. Sechs Punkte aus drei Spielen in 2024. Steirisches Duell! Die Lafnitzer sind gut drauf und ich traue ihnen auch in Graz ein Unentschieden zu. " Zum Live-Ticker

Fr, 15.03.2024, 18:10 Uhr SV Horn - SV Stripfing Expertentipp: 2:0 "Der SV Horn zuletzt mit zwei Siegen in Folge. Aufsteiger SV Stripfing natürlich eine Katastrophe, muss man ehrlich so sagen. Aus den letzen fünf Spielen kein Punkt und Tor bei einem Torverhältnis von 0:17. Die Gäste können nur hoffen, dass der SK Sturm II keine Serie startet, ansonsten werden die Stripfinger noch absteigen. Denn wenn dann mal der Druck kommt, um siegen zu müssen, bei der Negativserie zuletzt. Das ist alles andere als einfach." Zum Live-Ticker

Fr, 15.03.2024, 20:30 Uhr FAC - SKN St. Pölten Expertentipp: 0:0 "Der FAC mit sieben Punkten ins neue Jahr gestartet, doch zuletzt mit einer Niederlage in Lafnitz. Sie kommen noch nicht an die Form vor der Winterpause ran, wo sich die Floridsdorfer wieder nach oben gespielt haben. Der SKN St. Pölten mit sechs Punkten aus drei Spielen in 2024. Das ist ok." Zum Live-Ticker

Sa, 16.03.2024, 14:30 Uhr KSV 1919 - Sturm Graz II Expertentipp: 0:1 "Die Kapfenberger, da braucht man nicht drumherum reden, haben nur einen Punkt aus drei Spielen im Kalenderjahr geholt, sogar nur aus den fünf vergangenen Zweitligapartien. Auch der SK Sturm II nur mit einem Punkt aus drei Spielen in 2024 und sogar nur aus den letzten acht Partien. Das ist für beide zu wenig. Auch wenn ich die Kapfenberger mag, möchte ich, dass zumindest noch etwas Spannung im Kampf um den Klassenerhalt aufkommt. Daher tippe ich auf die Grazer in diesem steirischen Duell. Sie haben zwar zuletzt nur einen Punkt geholt, doch es waren meist enge Spiele und sie waren gut dabei. Wie auch zuletzt gegen den GAK. Den "Jungblackies" fehlt nur mal ein Sieg, damit die jungen Spieler wieder Selbstvertrauen kriegen." Zum Live-Ticker

So, 17.03.2024, 10:30 Uhr SW Bregenz - FC Dornbirn Expertentipp: 2:0 "Die Bregenzer zuletzt mit vier Punkten aus zwei Spielen, ganz passabler Start auch allgemein in 2024 mit sieben aus vier Partien. Dornbirn mit null Zählern im neuen Jahr und schon seit Monaten. Für mich sind Dornbirn und Amstetten so gut wie abgestiegen. Doch vielleicht haben sie noch die Chance, wenn der ein oder andere Verein keine Lizenz bekommt. Weiß nicht, wer da gefährdet ist, denn dann könnte es nochmal anders ausschauen um den drittletzten Platz. Dann käme nochmal Spannung auf. Das Vorarlberg-Duell am Sonntag gewinnt SW Bregenz." Zum Live-Ticker

