Es geht in Runde 22 in Liga 2 und unser geschätzter, bewährter Ligaportal-Experte Manni Bender, Ex-Profi beim FC Bayern und ehem. Trainer von Austria Klagenfurt, ist wieder dabei. "Es ist alles entschieden", so das selbsternannte Motto des 57-jährigen Bayern. "In der Meisterschaft bei 14 Punkten Vorsprung für den GAK, hinten der Viertletzte zehn Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz." Was Manni Bender, der für das kommende Wochenende je drei Heim- und Auswärtssiege sowie zwei Remis prognostiziert, über die Teams meint....finden Sie nachfolgend in seinen wieder mal kernigen, ungeschminkten Aussagen.

Spitzenspiel und steirisches Duell! Werden sich Christian Lichtenberger, der beim 2:1-Hinspielsieg in Leoben den Treffer zum 2:0 erzielte, und der GAK 1902 auch im Rückspiel vor großer Kulisse wieder gegen den Aufsteiger durchsetzen? Was wird noch "im Tank" sein bei den Donawitzern nach dem kräfteraubenden UNIQA-ÖFB-Cup-Halbfinalmatch vom Mittwochabend gegen den SK Rapid (0:3)?

Fr, 05.04.2024, 18:10 Uhr SV Stripfing - FC Liefering Expertentipp: 0:2 "Der "Prügelknabe der Nation", SV Stripfing, hat mit dem 3:2-Heimsieg gegen die Vienna und einer Unserie zurückgeschlagen. Zum richtigen Zeitpunkt, nachdem Dornbirn tags zuvor gewonnen hatte. Wenn da die Stripfinger am Ostersonntag nicht gewonnen hätten, wäre es im Kampf um den Klassenerhalt vielleicht nochmal interessant geworden. Mit dem FC Liefering kommt da jetzt eine richtig starke Mannschaft." Zum Live-Ticker

Fr, 05.04.2024, 18:10 Uhr First Vienna FC 1894 - SKN St. Pölten Expertentipp: 1:1 "Die Vienna hat sich mit der Niederlage beim SV Stripfing blamiert, die zuvor ein inferiores Torverhältnis von 1:19 und dabei sechs Spiele in Folge verloren hatten. Das ist dann halt auch fehlende Qualität von den Spielern der Vienna. Aber der Andi Ivanschitz wird da schon wissen, wie die Hebel anzusetzen sind, dass dann im nächsten Jahr besser wird. Beim SKN St. Pölten ist es ja nicht anders. Sie wollen alle nach oben, doch denen fehlt irgendwie der Plan." Zum Live-Ticker

Fr, 05.04.2024, 18:10 Uhr KSV 1919 - SV Guntamatic Ried Expertentipp: 1:1 "Die Kapfenberger haben mit dem Punktgewinn im steirischen Duell in Leoben ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Jetzt kommen die Rieder, die daheim vor toller Kulisse ein starkes Spiel gegen Spitzenreiter GAK abgeliefert und unglücklich verloren haben. Schaun mer mal, ob die Falken an die Leistung bei den Donawitzern anknüpfen können." Zum Live-Ticker

Sa, 06.04.2024, 14:30 Uhr GAK 1902 - DSV Leoben Expertentipp: 4:2 "Aufsteiger Leoben hat die Derbytage in der Liga. Topspiel! Erster gegen Zweiter! Laut Ligaportal wird das ja eine neue Saison-Rekordkulisse geben. Das freut mich, dass der Zahlmeister da auch mal einen schönen Tag hat. Nicht, dass er immer das ganze Jahr zahlen muss, jetzt kann er auch mal kassieren. Ich glaube, dass der GAK für den DSV zu stark sein wird. Ich hoffe, dass viele Tore fallen werden und die Zuschauer ein schönes Spiel sehen." Zum Live-Ticker

Sa, 06.04.2024, 14:30 Uhr SKU Amstetten - FC Dornbirn Expertentipp: 1:3 "Ich möchte die Dornbirner noch nicht zu 100 Prozent abschreiben, doch zu 99. Bei der Drei-Punkteregelung ist allerdings alles machbar und dazu haben sie jetzt das Kellerduell beim Schlusslicht. Wenn die Vorarlberger noch eine Chance auf den Klassenerhalt haben wollen, gilt es für sie nach zwei Siegen zuvor am Samstag in Amstetten nachzulegen." Zum Live-Ticker

Sa, 06.04.2024, 14:30 Uhr SW Bregenz - Sturm Graz II Expertentipp: 2:0 "Die Bregenzer noch ohne Heimsieg in diesem Jahr und seit dem 21. Oktober! Da läuft es auch nicht mehr so rund wie noch im Herbst. Weder nach oben, noch nach unten...trotzdem spielen sie allgemein betrachtet für einen Aufsteiger eine gute Saison. Beim SK Sturm II kann man nicht von Enttäuschung sprechen, weil das sind alles junge Spieler, die auch nicht jedes Wochenende ihr Potential abrufen können. Ich glaube, das wird der erste Heimsieg in 2024 für SW Bregenz." Zum Live-Ticker

So, 07.04.2024, 10:30 Uhr FC Flyeralarm Admira - FAC Expertentipp: 2:0 "Der FAC zuhause hui, auswärts pfui. Die Admira zwar zuletzt mit einem Auswärtssieg, doch auch die Südstädter schaffen es nicht, jedes Wochenende ihre Leistung abzurufen. Die Leistungsschwankungen sind einfach zu groß." Zum Live-Ticker

