Aufstieg & Meistertitel rücken für den souveränen Liga-Leader GAK 1902 immer näher. Acht Runden noch bei derzeit 14 Punkten Vorsprung auf das Verfolger-Duo SV Ried & DSV Leoben. In Runde 23 der ADMIRAL 2. Liga gastieren die Messner-Mannen beim im Frühjahrs-Flow befindlichen FC Liefering in der Red Bull Arena, in der die Rotjacken in der nächsten Saison auf den FC Red Bull Salzburg treffen würden. Ligaportal-Experte Manni Bender, Ex-Profi beim FC Bayern und ehem. Trainer von Austria Klagenfurt, nachfolgend mit seinen Matchprognosen, inkl. Anmerkungen zum GAK und dem "Themen-Team der Stunde DSV Leoben"...

Auch wenn GAK-Toptorjäger Daniel Maderner (siehe auch Torschützenliste) und die Rotjacken, wie beim vergangenen Auswärtsspiel in Ried (im Bild Torhüter Andreas Leitner) in diesen Wochen von keinem Gegner was geschenkt bekommen und jeder den Grazern weh tun möchte, bleibt der Liga-Leader klar auf Kurs Bundesliga-Rückkehr und ist in 2024 einzig in der 2. Liga noch unbesiegt.

Fr, 12.04.2024, 18:10 Uhr FC Dornbirn - First Vienna FC 1894 Expertentipp: 2:1 "Ein sehr interessantes Duell, nachdem der FC Dornbirn derzeit "aufmuckt", drei Siege in Folge geholt hat. Die Vienna setzte mit dem 7:3-Kantersieg gegen den SKN St. Pölten ein Statement. Ein sehr interessantes Ergebnis, was sie da abgeliefert haben. Doch ich bin mal etwas für die Dornbirner, weil ich möchte noch Spannung im Abstiegskampf haben. Weil ja dann eine Woche später der "Keller-Gipfel" steigt...SV Stripfing vs. FC Dornbirn. " Zum Live-Ticker

Fr, 12.04.2024, 18:10 Uhr FC Liefering - GAK 1902 Expertentipp: 1:1 "Der GAK präsentiert sich über die gesamte Saison gesehen im Stile eines Meisters und verdienten Bundesliga-Aufsteigers. Die Grazer verwalten ihre Ergebnisse und wenn es, wie in Ried, mal wieder um was geht, geben sie wieder Vollgas und sind wieder da. Das ist schon beeindruckend, was der GAK hier abliefert. Gegen die Lieferinger werden sie genauso spielen wie gegen andere Mannschaften auch. Verwalten, auf Fehler warten. Die Lieferinger sind allerdings im Frühjahr gut drauf. " Zum Live-Ticker

Fr, 12.04.2024, 18:10 Uhr KSV 1919 - SV Stripfing Expertentipp: 2:0 "Jetzt kommen wir mal - ironisch gemeint - zum Topspiel. Wer in der Vorrunde nach sieben Spielen drei Punkte hat, da würde es bei den Verantwortlichen und jeweiligen Vereinen rotieren. Stripfing hatte als Aufsteiger eigentlich eine Top-Saison gespielt, jetzt sind sie allerdings in dem Strudel da unten drinnen. Man weiß, wenn man da mal drin ist, wird es extrem schwer. Die Kapfenberger sind Abstiegskämpfe gewohnt in den letzten Jahren, sind da routiniert und haben einen routinierten Trainer. Der weiß die richtigen Worte zu sagen. Daher tippe ich auf den ersten Sieg der Kapfenberger in der Rückrunde." Zum Live-Ticker

Fr, 12.04.2024, 20:30 Uhr FAC - DSV Leoben Expertentipp: 1:1 "Der DSV Leoben macht täglich Schlagzeilen. Aber wer jetzt denkt, dass ich da über sie jetzt einen raushaue...nein, ich kann mir da kein Urteil bilden. Der eine sagt so, der andere so. Der Andreas Hämmerle ist Rechtsanwalt und macht von seinen Aussagen her einen sehr vernünftigen Eindruck. Was Trainer René Poms sagt, das kann und will ich nicht beurteilen. Das Sportliche dagegen kann ich beurteilen und da tippe ich auf ein Unentschieden. " Zum Live-Ticker

Sa, 13.04.2024, 20:00 Uhr SV Guntamatic Ried - SW Bregenz Expertentipp: 3:1 "Die Bregenzer quälen sich von Spieltag zu Spieltag. Die Leichtigkeit ist ihnen abhanden gekommen. Man ist im Niemandsland der Tabelle angekommen. Wahrscheinlich fehlt auch etwas die Motivation. Nichtsdestotrotz sollte man abliefern, vor allem die jungen Spieler sich für die neue Saison empfehlen. Da gilt es jetzt auch für den Verein drauf zu schauen. Die Rieder spielen ihr Spiel. Aber wie halt etwas die gesamte 2. Liga ist... es fehlt das Niveau und Können für ganz nach oben." Zum Live-Ticker

So, 14.04.2024, 10:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - SKU Amstetten Expertentipp: 3:0 "Da dachte ich, es geht weiter aufwärts bei den Lafnitzern und schon bekommen sie in Horn wieder eins "auf die Mütze". Bei Amstetten ist die Luft raus. Das sollte eigentlich ein "gefundenes Fressen" für die gastgebenden Steirer gegen den Tabellenletzten werden. " Zum Live-Ticker

So, 14.04.2024, 10:30 Uhr Sturm Graz II - SV Horn Expertentipp: 2:2 "Die Leistungen von den jungen Grazern sind ganz passabel, sie spielen 3:3 in Bregenz. Aber es wird nicht mehr reichen. Schade, dass sie absteigen werden. Ich weiß nicht, wie die Verantwortlichen vom SK Sturm da planen? Der SV Horn holte aus den letzten fünf Spielen vier Siege. Da zeigt die Tendenz wieder stark nach oben. Aber bei ihnen kann man auch wieder nur darauf warten, bis sie mal wieder irgendwann zwei Spiele hintereinander verlieren. Die Grazer geben nicht auf, wie beim Unentschieden in Bregenz bewiesen und dem Ausgleichstor in letzter Minute." Zum Live-Ticker

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at