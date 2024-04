Jubiläumsrunde in der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24, die 25. steht an. Mit dem Topspiel der beiden besten Rückrunden-Teams: FC Admira vs. FC Liefering. Derweil steht Liga-Leader GAK 1902 in Bregenz vor dem nächsten Schritt Richtung BL-Rückkehr. Der erste Verfolger SV Ried will erstmals in der Saison den vierten Dreier en suite holen. Spannung pur weiter im Klassenerhalt-Kampf. Auch weil sich der FC Dornbirn und SK Sturm II längst nicht aufgeben und nun das direkte Duell haben. Dazu Ligaportal-Experte Manni Bender, ehem. Profi beim FC Bayern und Ex-Trainer von Austria Klagenfurt, mit Mannis Matchprognosen.

"Danish Dynamite" Daghim erlebt mit den Jungbullen vom FC Liefering im Frühjahr einen wahren Höhenflug. Die Salzburger rocken die Liga, sind seit Wochen in der Tabelle auf der "Überholspur", holten schon sieben Dreier im Kalenderjahr und gastieren nun im Duell der beiden besten Rückrundenteams zum Topspiel in der Südstadt. Im Hinspiel am 8. Oktober gab es in der Red Bull Arena ein 1:1. Tendenz auch diesmal ein "X".

Fr, 26.04.2024, 18:10 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - DSV Leoben Expertentipp: 2:2 "Der SV Lafnitz gehört in der Heimtabelle immer noch zu den Top-5! Der DSV Leoben zu den Top-3 im Auswärts-Ranking. Das wird ein hochinteressantes Spiel werden. Dazu auch noch steirisches Derby. Obwohl es genau genommen für beide Mannschaften um nichts mehr geht. Die Donawitzer kämpfen noch um die "Goldene Ananas", Platz 2, mit. " Zum Live-Ticker

Fr, 26.04.2024, 18:10 Uhr SV Guntamatic Ried - SKU Amstetten Expertentipp: 3:0 "Ich weiß nicht, ob Platz 2 für die SV Ried interessant ist und sie damit zufrieden sind, nachdem sie ja andere Ziele hatten. Aber es tut sich ja so einiges bei den Innviertlern, was man hier bei Ligaportal so liest. Dass sie an gewissen Stellschrauben drehen. Amstetten bleibt schon mal alles Gute für nächste Saison in der Regionalliga zu wünschen." Zum Live-Ticker

Fr, 26.04.2024, 18:10 Uhr KSV 1919 - SV Horn Expertentipp: 1:0 "Mit einem Auge sollten die Falken weiter nach unten schauen. Wobei mit dem Heimspiel kommt der SV Horn eigentlich genau richtig. In den letzten Spielen geht bei den Waldviertlern gar nichts. Gefühlt haben sie mehr Niederlagen als Siege auf dem Konto. Aber bei den Kapfenbergern ist das ja genauso...das ist so etwas ein Duell "Not gegen Elend". Mit einem Sieg können die Gastgeber aus der Steiermark alles klar machen in punkto Klassenerhalt. " Zum Live-Ticker

Sa, 27.04.2024, 14:15 Uhr FAC - First Vienna FC 1894 Expertentipp: 1:1 "Ein Traditions-Derby! Ein Spiel, dass allerdings für mich als Experte unheimlich schwer zu tippen ist. Beide zuletzt mit jeweils einem Sieg, aber die Runden zuvor gab es Niederlagen. Das riecht nach einem klassischen Unentschieden." Zum Live-Ticker

Sa, 27.04.2024, 14:30 Uhr FC Flyeralarm Admira - FC Liefering Expertentipp: 3:2 "Beide im Flow. Die Admira aus den vergangenen fünf Spielen mit vier Siegen. Und Liefering aus den letzten zehn Spielen nur mit einer Niederlage (in Ried) und stolze acht Siege, ein Remis. Das ist schon eine bemerkenswerte Serie. Beide in der Hinrunden-Tabelle noch auf Platz 12 bzw. 13 und in der Rückrunde punktgleich mit je 22 Zählern das Spitzenduo. Ich denke, dass einige Tore in der Südstadt fallen werden. " Zum Live-Ticker

Sa, 27.04.2024, 14:30 Uhr Sturm Graz II - FC Dornbirn Expertentipp: 1:1 "Schaun mer mal, ob die jungen Grazer nochmal ranrücken. Oder die Dornbirner? Es wird mit Sicherheit nochmal spannend in den letzten fünf Runden für die drei Mannschaften - mit Stripfing. Wobei auch abzuwarten gilt, ob Kapfenberg da noch reinrutscht. Doch mit dem Sieg, den ich für sie gegen Horn zuvor getippt habe, eher nicht...doch wer weiß, wer weiß...? Es ist noch Spannung da. Auch der SK Sturm II ist nach zwei Siegen in Folge wieder im Kommen und im Aufwind. Mit einem Heimsieg gegen Dornbirn wären es vier Punkte auf das rettende Ufer und zu Stripfing, falls diese nicht punkten. Das ist eigentlich nichts für die dann noch vier Spieltage. Mein Bauchgefühl sagt mir in diesem Spiel hier ein 1:1." Zum Live-Ticker

Sa, 27.04.2024, 14:30 Uhr SW Bregenz - GAK 1902 Expertentipp: 1:2 "Die Bregenzer haben einen neuen Trainer geholt, doch ich glaube mit bereits 32 Punkten werden sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Zumal die Mannschaften sich dahinter ja auch gegenseitig Punkte abnehmen. Dafür hat SW Bregenz eine zu gute Hinrunde gespielt, um nicht mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben. Außerdem wollen sich die Spieler dem neuen Trainer zeigen. Wobei der GAK zu stark für die Vorarlberger ist. Im Hinblick, dass sie dann im nächsten oder übernächsten Spiel, wo sie zwei Heimpartien haben, die Meisterschaft feiern können, werden sie auch in Bregenz gewinnen." Zum Live-Ticker

So, 28.04.2024, 10:30 Uhr SKN St. Pölten - SV Stripfing Expertentipp: 3:0 "Mit dem Unentschieden zuletzt gegen den FC Dornbirn haben die Stripfinger das Minimalziel erreicht und den Vier-Punkte-Abstand auf die Vorarlberger gewahrt. Aber sie können nicht zufrieden sein, hätten schon alles klar machen und mit einem Heimsieg den Nichtabstieg verhindern können. So ist ein Punkt daheim gegen einen direkten Konkurrenten zu wenig. Wobei sie letzendlich anhand des Spielgeschehens wiederum sogar mit dem 2:2 zufrieden sein können. Beim SKN St. Pölten ist die Luft raus. Wenn die Gäste da gleich mal eine härtere Gangheit wählen und den Wölfen die Schneid abkaufen, können sie in St. Pölten einen Punkt holen. Aber ich glaube nicht, dass es für Stripfing reichen wird." Zum Live-Ticker

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty