Nach dem "imaginären Würfelspiel" zwecks Tipp-Abgabe für die abgelaufene 27. Runde der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 geht es Ligaportal-Experte Manni Bender, ehemals Profi des FC Bayern & Karlsruher SC sowie Ex-Trainer von Austria Klagenfurt, diesmal wieder wie gehabt an. Wobei auch für den 57-jährigen Münchner die Luft weitestgehend raus ist aus dieser Spielzeit. Für Spannung im Klassenerhalt-Kampf könnte lediglich noch der Drittletzte FC Dornbirn sorgen. Damit zu Mannis Matchprognosen für Runde 28. Siehe auch Ligaportal-Vorschau inkl. Ergebnis-Prognosen.

Liefert sich derzeit mit Dario Tadic vom SKN St. Pölten ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die ADMIRAL 2. Liga-Torjägerkrone: Deni Alar vom Dritten DSV Leoben. Der beim Hinspiel im Herbst in Bregenz allerdings leer ausging (5. November, 0:0).

Fr, 17.05.2024, 18:10 Uhr SV Horn - FAC Expertentipp: 1:1 "Der SV Horn ist im Frühjahr gut drauf. Die Floridsdorfer durchwachsen, verloren das Hinspiel auf dem FAC-Platz gegen die Waldviertler. Der FAC könnte noch Tabellendritter werden, doch ich weiß nicht, ob sie dadurch mehr Geld bekommen..." Zum Live-Ticker

Fr, 17.05.2024, 18:10 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - FC Flyeralarm Admira Expertentipp: 0:0 "Beide zuletzt siegreich gegen steirische Gegner. Die Lafnitzer mit einem klaren 4:1-Sieg beim Tabellenvorletzten SK Sturm Graz, die Admira daheim mit einem 2:0-Erfolg über den Dritten DSV Leoben. Die Südstädter haben sich klammheimlich nach oben geschlichen. Sie sind so etwas die Minimalisten der Liga, machen aus wenig viel. Momentan machen sie viele Punkte, sind mit dem FC Liefering beste Rückrundenmannschaft (je 26). Ich glaube, dass sie auch in Lafnitz einen Punkt holen werden. " Zum Live-Ticker

Fr, 17.05.2024, 18:10 Uhr SKU Amstetten - FC Liefering Expertentipp: 0:2 "Der Lieferinger Erfolgslauf wurde gestoppt, die Jungbullen zuletzt mit dem 0:1 gegen die Vienna seit langem mal wieder mit einer Heimpleite. Aber bei ihnen mache ich mir weniger Sorgen, dass sie dadurch einen Rückschlag erleiden oder es ihnen gar an Motiviation fehlt. Das sind alles junge Spieler, die sich für höhere Aufgaben und Ziele qualifizieren wollen bzw. sich zeigen wollen. Von daher können sie in Amstetten wieder gleich die richtige Antwort liefern." Zum Live-Ticker

Fr, 17.05.2024, 18:10 Uhr SV Stripfing - GAK 1902 Expertentipp: 2:2 "Mit vier Spielen ohne Niederlage haben sich die Stripfinger da unten in der Tabelle an den eigenen Haaren wieder herausgezogen. Beim GAK 1902 zuletzt gegen Horn daheim habe ich eh prognostiziert, dass sie einen Feier-Marathon hinter sich haben. Das haben sie sich auch definitiv verdient. Wie die Horner in Graz, glaube ich auch, dass die Stripfinger dem Meister einen Punkt abknüpfen. " Zum Live-Ticker

Fr, 17.05.2024, 18:10 Uhr First Vienna FC 1894 - KSV 1919 Expertentipp: 3:1 "Die Kapfenberger haben nach der Trainerentlassung aus zwei Spielen das Punkte-Maximum geholt mit Siegen in Dornbirn und gegen Amstetten. Wobei sie sich gegen das Schlusslicht nicht so viel darauf einbilden sollten, denn der Tabellenletzte aus dem Mostviertel kam zum richtigen Zeitpunkt zum Falken-Horst. Denn wer weiß, ansonsten hätte es für die Steirer richtig schlecht ausgeschaut. Ich glaube nicht, dass sie auf der Hohen Warte was holen werden. Die Vienna ist aktuell gut drauf, vor allem zuhause seit Wochen." Zum Live-Ticker

Fr, 17.05.2024, 18:10 Uhr SV Guntamatic Ried - Sturm Graz II Expertentipp: 3:0 "Die Rieder werden sich die Vizemeisterschaft sichern, haben über die gesamte Saison immer mal wieder sehr gute Phasen. Darunter Siegesserien, in denen sie auch viele Tore schießen. Die Innviertler haben mit +39 das beste Torverhältnis der Liga (61:22). Nichtsdestotrotz muss man dann auch mal irgendwann die entscheidenden Spiele gewinnen. Das haben sie nicht und daher werden sie halt "nur" Zweiter. Aber gegen die jungen Grazer gibt es wieder mal ein paar Tore zu sehen." Zum Live-Ticker

Fr, 17.05.2024, 18:10 Uhr FC Dornbirn - SKN St. Pölten Expertentipp: 3:1 "Der SKN St. Pölten kommt zum richtigen Zeitpunkt für den FC Dornbirn. Ich kann nicht jedes Wochenende über St. Pölten schimpfen und lass es diesmal. Nehmen wir das Positive für die Gastgeber. Die Vorarlberger können das Rennen um den Klassenerhalt nochmal richtig spannend machen mit einem Sieg und damit den Druck auf die Bregenzer erhöhen, die ja dermaßen im freien Fall sind. Ich denke, dass sich die ganzen Wiener Vereine freuen würden, wenn ein Vorarlberger Klub runter geht, damit sie in der neuen Saison nicht mehr so oft die weite Reise ins Ländle zu machen haben. Sehen wir es mal von der Seite. " Zum Live-Ticker

Fr, 17.05.2024, 18:10 Uhr DSV Leoben - SW Bregenz Expertentipp: 4:1 "Die Leobener können sich den dritten Platz sichern. Ich denke das ist das höchste der Gefühle, was für sie drin ist. Die Bregenzer weiter im freien Fall - wie zuvor erwähnt. Die Vorarlberger werden auch am Monte Schlacko nichts holen. Ich glaube eher, dass es für sie da eine Klatsche gibt. Am Montag gastieren sie dann wieder auswärts in St. Pölten, während Dornbirn - am langen Pfingstwochenende mit dem Heimspiel-Doppel - daheim dann die Donawitzer empfängt." Zum Live-Ticker

Fotocredit: RiPu-Sportfotos