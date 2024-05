Nur drei Tage nach der 28. Runde der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2023/24 geht es am Pfingstmontag schon wieder weiter mit Runde 29. Für die sich Ligaportal-Experte Manni Bender, ehemals Profi des FC Bayern & Karlsruher SC sowie Ex-Trainer von Austria Klagenfurt, nochmal richtig in´s Zeug gelegt hat. "Es ist Spannung im Abstiegskampf, sehr spannend", schaut der 57-jährige Münchner vor allem auf die untere Tabellenhälfte. Damit zu Mannis Matchprognosen mit gleich fünf "X", zwei Heimsiegen und nur einem Auswärts-Dreier. Wer den holt? Schauen Sie selbst...

Mit seinem Doppelpack beim 5:2-Kantersieg auswärts gegen den SV Stripfing hat GAK-Goalgetter Daniel Maderner mit dem wochenlangen Führungsduo der Torschützenliste - Dario Tadic (SKN St. Pölten) und Deni Alar (DSV Leoben) - gleichgezogen. Somit ist für die letzten beiden Runden ein Dreikampf um die Torjägerkrone entstanden. Wird auch hier ein Grazer Athletiker ganz oben stehen?

Mo, 20.05.2024, 16:00 Uhr FC Dornbirn - DSV Leoben Expertentipp: 2:1 "Die Dornbirner haben sich schön rangekämpft, riechen jetzt Lunte. Sie müssen gegen Leoben gewinnen und dann wird es so richtig spannend am letzten Spieltag nächsten Freitag. Und da ich auch - wie zuletzt - weiter möchte, dass es spannend bleibt, tippe ich auf Dornbirn." Zum Live-Ticker

Mo, 20.05.2024, 16:00 Uhr KSV 1919 - FC Liefering Expertentipp: 1:2 "Der Trainerwechsel bei den Kapfenbergern scheint schon etwas verpufft, war nur in den ersten beiden Spielen gut. Mittlerweile passiert da nicht mehr so viel, 2:4-Niederlage auf der Hohen Warte gegen die Vienna. Dadurch sind die Falken weiter drin im Abstiegskampf. Die Lieferinger habe ich wohl vor der vergangenen Runde etwas zu sehr gelobt. Dass die jungen Spieler motiviert sind, damit sie sich höherklassig anbieten können. Doch mit so einer Performance wie bei Schlusslicht SKU Amstetten (1:1) drängen sich nicht viele Spieler für höhere Aufgaben auf. Aber sie können sich ja nun rehabilitieren in Kapfenberg." Zum Live-Ticker

Mo, 20.05.2024, 16:00 Uhr FC Flyeralarm Admira - First Vienna FC 1894 Expertentipp: 2:2 "Beide derzeit gut drauf. Zwei der in diesen Wochen stärksten Mannschaften, bei denen es richtig aufwärts geht. Wo auch Hoffnung aufkeimt für die neue Saison, Trainer und Sport-Direktoren können planen, welche Spieler sie brauchen und Verträge anbieten. Das wird ein gutes Match!" Zum Live-Ticker

Mo, 20.05.2024, 16:00 Uhr FAC - GAK 1902 Expertentipp: 2:2 "Der FAC ist auf einem sehr guten Niveau angekommen, was man in den letzten Jahren nicht so gewohnt war. Die Floridsdorfer etablieren sich im vorderen Feld der 2. Liga. Das ist gut Arbeit, die sie da leisten. Auch gegen den Meister, dem sie ja im Hinspiel die erste Saison-Heimniederlage zufügten, haben sie durchaus Chancen." Zum Live-Ticker

Mo, 20.05.2024, 16:00 Uhr SKU Amstetten - SV Horn Expertentipp: 1:0 "Respekt vor Schlusslicht SKU Amstetten, die sich trotz feststehendem Abstieg nicht hängen lassen. In Teil eins ihres Heimspieldoppels in vier Tagen ein beachtliches 1:1-Unentschieden gegen den FC Liefering. Jetzt gegen den SV Horn steht ein kleines NÖ-Derby an. Da können sich die Gastgeber im letzten Heimspiel gebührend verabschieden. Am liebsten vor eigenem Publikum natürlich mit einem Sieg. Ich denke, dass die Mostviertler da nochmal alles reinhauen werden." Zum Live-Ticker

Mo, 20.05.2024, 16:00 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - SV Guntamatic Ried Expertentipp: 1:1 "Die Rieder haben so ziemlich sicher den Vizemeistertitel geschafft. Wobei ihnen das womöglich egal sein wird, weil sie ganz was anderes geplant hatten für diese Saison nach dem Vorjahres-Abstieg aus der ADMIRAL Bundesliga. Der zweite Platz ist für die Rieder natürlich zu wenig, die mit dem sofortigen Wiederaufstieg geplant haben. In Lafnitz tippe ich auf ein Remis." Zum Live-Ticker

Mo, 20.05.2024, 16:00 Uhr Sturm Graz II - SV Stripfing Expertentipp: 1:1 "Die jungen Grazer haben es der SV Ried am Freitag in der Innviertel Arena richtig schwer gemacht. Demgegenüber müssen sich die Stripfinger schon noch was einfallen lassen oder sie lassen es auf ein Finale um den Klassenerhalt in der letzten Runde am Freitag ankommen. Mit einem Sieg beim bereits abgestiegenen Tabellenvorletzten haben sie es selbst in der Hand. Doch ich möchte es ja auch spannend lassen." Zum Live-Ticker

Mo, 20.05.2024, 16:00 Uhr SKN St. Pölten - SW Bregenz Expertentipp: 1:1 "Das ist etwas "Not gegen Elend" im Aufeinandertreffen der beiden schwächsten Mannschaften im Frühjahr. Aufgrund von 36 Punkten und des guten Torverhältnisses können die St. Pöltener nicht mehr absteigen. Wenn sie sich dieses Polster auch noch nehmen lassen, dann haben sie es auch verdient, dass sie runtergehen. Aber das wird, denke ich, nicht passieren. Den einen Punkt holten sie noch." Zum Live-Ticker

