Nicht nur die ADMIRAL 2. Liga meldet sich aus der Sommerpause zurück, sondern auch unser geschätzter Ligaportal-Experte Manni Bender. Der 58-jährige Münchner, ehemals Profi beim FC Bayern sowie Ex-Trainer von Austria Klagenfurt, weilte auf einem Trainerkongreß, doch ließ es sich nicht nehmen für die 1. Runde der neuen Saison 2024/25 seine Expertise abzugeben. Als Aufstiegs-Favoriten sieht er übrigens ein Quartett mit SV Guntamatic Ried, SKN St. Pölten, First Vienna FC 1894 und FC Admira Wacker. Nachfolgend Mannis Matchprognosen mit je drei Heimsiegen und Remis sowie zwei Auswärts-Dreiern.

Einige neue Gesichter in der neuen ADMIRAL 2. Liga-Saison 2024/25, eines bleibt gewahrt: 2. Liga-Experte Manni Bender. Der Ex-Profi kann es noch immer mit dem runden Leder... sogar im Anzug bzw. edlen Schuhen.

Fr, 02.08.2024, 18:00 Uhr FC Liefering - First Vienna FC 1894 Expertentipp: 1:2 "Das ist ein gutes Los für die Vienna zum Auftakt. Weil die Gäste zu einer jungen Lieferinger Mannschaft kommen, bei der man weiß, dass sie zu diesem Zeitpunkt wegen der vielen neuen Spieler noch nicht eingespielt sind. Andererseits sind die Jungbullen auch so was wie eine "Wundertüte" und wenn sie dann später in der Saison in einen Lauf kommen, wie zuletzt die Lieferinger im Frühjahr bewiesen haben, ist es für jeden Gegner schwer gegen sie zu spielen. Jeder von ihnen kann natürlich gut kicken, trotzdem glaube ich, dass es zu diesem Zeitpunkt für die Vienna ein Vorteil ist. " Zum Live-Ticker

Fr, 02.08.2024, 18:00 Uhr ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg - SKU Amstetten Expertentipp: 1:1 "Die Amstettener sind mit viel Glück noch in der 2. Liga drin geblieben. Aber ich finde das auch gut, denn sie haben da jahrelang gute Arbeit abgeliefert im Verein. Da dürfen sie auch mal in punkto Klassenerhalt Glück haben. Den ASK kenne ich noch aus meiner Zeit. Ein kleiner Platz in Voitsberg, wobei ich nicht weiß, ob sich da bautechnisch was verändert hat. Auf jeden Fall wird beim Aufsteiger zum Auftakt viel los sein im ersten Heimspiel. " Zum Live-Ticker

Fr, 02.08.2024, 18:00 Uhr SV Stripfing - SV Guntamatic Ried Expertentipp: 0:2 "Der SV Stripfing ist mit einem 2:0-Sieg in Oberwart in der ersten Cup-Runde weitergekommen. Die SV Ried gar mit einem 11:0 in Röthis, souverän und schon mal ein Ausrufezeichen setzend. Die Gastgeber gerieten nach einem guten Saisonstart im Herbst hernach im Frühjahr in einen Abwärtsstrudel und schafften gerade noch den Klassenerhalt. Schaun mer mal, was die Stripfinger daraus gelernt haben. Gegen den Topfavorit um den Aufstieg ist es natürlich gleich zum Auftakt schwer. Ich glaube, dass wir in dieser Saison von den Riedern viel erwarten können. " Zum Live-Ticker

Fr, 02.08.2024, 18:00 Uhr SV Horn - SK Rapid II Expertentipp: 3:0 "Auch der SV Horn kam in Köttmannsdorf souverän im Cup weiter, hat schon Wettkampfpraxis gesammelt. Bei den jungen Rapidlern gilt das gleiche wie für die Lieferinger, da weiß man besonders am Saisonanfang noch nicht, wo man dran ist. Das sind teils erst 17-, 18-jährige Spieler und ganz frisch in der 2. Liga, da sollten die zweitligaerfahrenen Gastgeber eigentlich zum Auftakt souverän gewinnen und den jungen Gästen den Schneid abkaufen. " Zum Live-Ticker

Fr, 02.08.2024, 18:00 Uhr Admira Wacker - KSV 1919 Expertentipp: 2:0 "Beide Mannschaften sind souverän in die 2. Runde im ÖFB-Cup aufgestiegen. Bin gespannt wie sich die neue Kapfenberger Mannschaft präsentiert? Gegner Admira zählt zum erweiterten Kreis der Klubs, die vorne mitspielen wollen. Vom Budget her. Bin zwar nicht so informiert, was Sportdirektor Peter Stöger da diesmal so rausgezaubert hat. Zum Auftakt mit einem Heimsieg sollte es für die Südstädter und ihren neuen Trainer Thomas Silberberger reichen." Zum Live-Ticker

Sa, 03.08.2024, 14:30 Uhr SC Austria Lustenau - SV Licht Loidl Lafnitz Expertentipp: 2:0 "Die Lafnitzer haben sich im Cup schwer getan und sind erst per Elfmeterschießen weitergekommen. Bundesliga-Absteiger Austria Lustenau hat Verletzungspech, allen voran mit dem Ausfall von Kapitän und Abwehrchef Matthias Maak. Aber sie haben mit Seifedin Chabbi einen erfahrenen Stürmer zurückgeholt. Der kennt ja jeden Grashalm bei den Lustenauern. Für die Lafnitzer im ersten Spiel gleich nach Vorarlberg zu fahren, ist eine schöne Tortur. " Zum Live-Ticker

Sa, 03.08.2024, 20:00 Uhr Sturm Graz II - SW Bregenz Expertentipp: 2:2 "Von beiden Teams hat man im Vorfeld des Liga-Starts wenig gelesen. Beide, allen voran die jungen Grazer, sind schwer einzuschätzen. Die jungen Akteure vom SK Sturm wären normalerweise sportlich in der abgelaufenen Saison als Vorletzter abgestiegen, sind aber durch die Zwangsabstiege anderer Klubs glücklich drin geblieben in Liga 2. Für beide Teams gilt es sich in den Auftaktwochen erstmal noch zu finden. " Zum Live-Ticker

So, 04.08.2024, 10:30 Uhr FAC - SKN St. Pölten Expertentipp: 1:1 "Im ÖFB-Cup das war mal nix beim FAC mit dem Aus in Siegendorf. Das sollte für die Floridsdorfer gleich mal eine Warnung sein. Das ist auch etwas eine Mentalitäts-Sache. Wenn man denkt, in der Vorsaison vierter Platz und dann wird das schon wieder so gehen. Doch wenn ich das Ligaportal-Interview mit FAC-Trainer Mörec gelesen habe, hat er die richtige Einstellung. Es geht wieder von vorne los, gilt sich wieder zu beweisen und neu Gas zu geben. Wir werden dann sehen, wie der erfahrene Coach das hinbekommt. Gegen St. Pölten ist es für den FAC gleich ein Gradmesser." Zum Live-Ticker

