Welch ein verrückter Spieltag, dieser erste in der Saison 2024/25 in der ADMIRAL 2. Liga. Fünf Freitagpartien, allesamt mit Auswärtssiegen. Zwei Samstagspiele mit jeweils Nullnummern, ehe am Sonntagmorgen im finalen achten Match doch noch ein Heimsieg folgte. Vom Aufsteiger-Kandidaten-Quartett von Ligaportal-Experte Manni Bender, ehemals Profi beim FC Bayern sowie Ex-Trainer von Austria Klagenfurt, gelang mit der SV Guntamatic Ried und der Vienna nur zwei Klubs ein Dreier, während der FC Admira Wacker und SKN St. Pölten leer ausgingen. Nachfolgend Mannis Matchprognosen für Runde 2.

Nach der überraschenden Auftakt-Heimniederlage gegen die Kapfenberger gilt es für die Admira noch enger zusammenzurücken, sich zusammenzureißen. Wobei die Hürde für Neo-Cheftrainer Thomas Silberger und die Panther auf der Hohen Warte bei einem Mitfavoriten um den Bundesliga-Aufstieg hoch ist.

Fr, 09.08.2024, 18:00 Uhr SKU Amstetten - SV Stripfing Expertentipp: 2:1 "Gelungener Start für den SKU Amstetten mit dem 4:1-Auswärtssieg im ÖFB-Cup in Traiskirchen und der Meisterschaft mit 2:1 bei Aufsteiger ASK Voitsberg. Das solte im ersten Heimspiel der Mostviertler für Selbstvertrauen sorgen. Der SV Stripfing mit einer knappen Niederlage in der Generali Arena in Wien-Favoriten gegen einen Aufstiegsfavoriten mit der SV Ried. Aufgrund der ersten Eindrücke aus den jüngsten Spielen mit dem erarbeiteten Selbstvertrauen aus Vorbereitung, Cup und Liga-Auftakt sehe ich die Gastgeber vorn."

Fr, 09.08.2024, 18:00 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - FC Liefering Expertentipp: 1:1 "Lafnitz mit einem Unentschieden in Bregenz gestartet, Liefering mit einer Heimniederlage. Wie ich vor einer Woche schon sagte, die Lieferinger haben eine junge Mannschaft und dann gleich die Vienna. Das ist natürlich schwer. Doch ich bin überzeugt, dass die Jungbullen im Laufe der Saison von Spieltag zu Spieltag wieder stärker sein werden. "

Fr, 09.08.2024, 18:00 Uhr KSV 1919 - FAC Expertentipp: 2:2 "Duell zweier Sieger-Mannschaften aus Runde eins. Die Kapfenberger spielen so etwas wie unter dem ehemaligen Trainer Abdulah Ibraković. Sehr effizient vorne und lassen defensiv wenig zu. Und so gewinnen sie dann irgendwann auch mal 1:0, wie zuletzt in der Südstadt. Der FAC auch mit einem sehr guten Start. Und das mit sehr vielen neuen Spielern. Da fühlt man sich als Trainer bestätigt, dass man in der Vorbereitung einiges richtig gemacht hat. "

Fr, 09.08.2024, 18:00 Uhr SV Guntamatic Ried - SV Horn Expertentipp: 3:0 "Die Rieder mit einem knappen Auswärtssieg in Wien gegen den SV Stripfing. Trotzdem gilt: Erwartungen erfüllt, Mund abputzen, weiter geht´s. Und zwar gegen den SV Horn, der zuhause zum Auftakt gegen die jungen Rapidler mit 2:3 verloren hat. Doch im Innviertel wird es nicht viel zu holen geben für die Gäste. Die Gastgeber in den beiden bisherigen Pflichtpartien jeweils auswärts gewonnen im ÖFB-Cup und in Liga 2, sind gestärkt mit Selbstvertrauen und werden einen Heimsieg feiern."

Fr, 09.08.2024, 20:30 Uhr SKN St. Pölten - SC Austria Lustenau Expertentipp: 2:1 "Trotz der 0:2-Niederlage am FAC-Platz möchte ich beim SKN noch nicht so viel schimpfen und erstmal abwarten, wie sie das abhaken und welche Reaktion die Spieler zeigen. Austria Lustenau mit einem 0:0 gegen den SV Lafnitz gestartet. Es wird meiner Meinung nach ein knapper Sieg für St. Pölten werden, auch wenn das ein Rädchen noch nicht so in das andere greift."

Sa, 10.08.2024, 14:30 Uhr SW Bregenz - ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg Expertentipp: 1:1 "Die Bregenzer mit einem Auswärtspunkt beim SK Sturm Graz II. Damit kann man leben. Voitsberg mit einer Heimniederlage gegen Amstetten. Da gilt es zu schauen, wann der Aufsteiger in der 2. Liga ankommen wird. Allzuviel Zeit sollten sie sich nicht lassen. Vielleicht schon mal mit einem Zähler im Ländle beginnen, der auch drin ist."

Sa, 10.08.2024, 20:00 Uhr SK Rapid II - Sturm Graz II Expertentipp: 1:0 "Die jungen Rapidler beim Saisonstart vor einer Woche mit einer positiven Überraschung. Das wird gerade den jungen Spielern Selbstvertrauen bringen. Wobei man da bei so jungen Burschen aufpassen muss. Die Saison ist noch lang, und mit einem Sieg wird es nicht reichen. Also sollten sie schon mal nachlegen. "

So, 11.08.2024, 10:30 Uhr First Vienna FC 1894 - Admira Wacker Expertentipp: 1:0 "Die Vienna einer von zwei Siegern beim Auftakt von meinen vier Aufstiegs-Kandidaten. Die Admira dagegen mit einer Heimniederlage. Schaun mer mal wie die Südstädter das verkraften, aufgearbeitet werden sie es haben. Der Sieg in Salzburg bei den jungen Lieferingern wird den Gastgebern genügend Rückenwind geben, deswegen wird der Sieg an die Vienna gehen. Wird wahrscheinlich knapp und ein Arbeitssieg werden."

Fotocredit: Josef Parak