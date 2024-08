"In der neuen ADMIRAL 2. Liga-Saison gab es in den ersten beiden Runden schon einige Überraschungen mit Rapid II, Kapfenberg und Amstetten. Zwei von ihnen waren letztes Jahr fast abgestiegen, und jetzt sind sie oben dabei. Sie haben anscheinend aus ihren Fehlern gelernt," meint Ligaportal-Experte Manni Bender, ehemals Profi beim FC Bayern sowie Ex-Trainer von Austria Klagenfurt. Der 58-jährige Münchener hat weiters aus seinem Aufstiegs-Favoriten-Quartett zu Saisonbeginn ein Team gestrichen. Doch lesen sie selbt nachfolgend in Mannis Matchprognosen für Runde 3.

Voller Fokus auf Runde 3 für zwei Topstürmer der ADMIRAL 2. Liga: Deni Alar (l.) vom FC Admira Wacker und Kelvin Boateng von der Vienna. Die zuletzt den Südstädtern auf der Hohen Warte unterlegen war (0:2, Torschütze zum 0:1 Alar). Für Ligaportal-Experte Manni Bender zählen beide Klubs zu den Aufstiegs-Kandidaten, ebenso wie Vorjahres-Vizemeister SV Guntamatic Ried, während der SKN St. Pölten für den Ex-FC Bayern-Profi diesbezüglich keine Rolle mehr spielt.

Fr, 16.08.2024, 18:00 Uhr FC Liefering - SW Bregenz Expertentipp: 3:1 "Das war ein cooles Spiel von Liefering in Lafnitz mit dem 5:4-Auswärtssieg. Das hätte mehr Zuschauer verdient gehabt als nur 300. Solche Spiele können bei den jungen Salzburgern am Anfang der Saison passieren, wenn die Mechanismen noch nicht ganz greifen. Letztendlich haben sie gewonnen, was nach der Auftakt-Heimniederlage gegen die Vienna gut für die Jungbullen ist. Talent ist bekanntlich immer genug vorhanden. Daher werden sie auch mit viel Power und Selbstvertrauen in das Spiel gegen die Bregenzer gehen. Die Vorarlberger sind noch unbesiegt und mit vier Punkten gestartet, wobei es enge Ergebnisse waren. Doch das ist schon ein guter Start, auch in Anbetracht der weniger erfolgreichen Frühjahrssaison. In der Red Bull Arena dürfte es allerdings schwer werden, weiter ungeschlagen zu bleiben."

Fr, 16.08.2024, 18:00 Uhr ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg - SV Horn Expertentipp: 2:0 "Bei den Hornern hat sich das schon letztes Jahr abgezeichnet. Jetzt sind sie gleich zum Saisonstart mit null Punkten hinten dran. Da stimmt es weder hinten noch vorne. Auch Aufsteiger Voitsberg ist noch ohne Punkte. Das einzig Positive in diesem Spiel ist, dass einer Punkte holen wird, wenn nicht sogar beide durch ein Remis. Doch ich glaube, dass die Voitsberger diesmal zu Hause ein Ausrufezeichen setzen werden."

Fr, 16.08.2024, 18:00 Uhr SV Stripfing - First Vienna FC 1894 Expertentipp: 1:3 "Kurze Auswärtsfahrt für die Vienna in die Generali Arena nach Wien-Favoriten. Die Stripfinger gehören auch zu den drei Teams, die beide Auftaktspiele verloren haben. Doch es waren immer enge Partien. Die Vienna hatte nach dem Sieg beim FC Liefering eine verdiente Heimniederlage gegen die Admira. Da sieht man, dass noch nicht alles so greift am Anfang der Saison bei der Vienna, doch ich traue ihnen einen Auswärtssieg gegen Stripfing zu."

Fr, 16.08.2024, 18:00 Uhr FAC - SV Guntamatic Ried Expertentipp: 0:1 "Einer meiner vier vor der Saison prophezeiten Aufstiegsaspiranten weist bisher eine makellose Bilanz auf: die SV Ried. Zwei Spiele, zwei Siege. Die Innviertler zeigen bisher gute Leistungen. Alles wirkt stabil. Der FAC hat bisher Höhen und Tiefen erlebt: Niederlage im Cup, Sieg in der Liga, Niederlage in der Liga. Die Gäste werden mit viel Selbstvertrauen auf den FAC-Platz kommen und ihren Lauf fortsetzen. Auch wenn es ein enges Spiel werden wird, haben die Floridsdorfer schon eine gute Mannschaft und es gilt, sie erst einmal niederzukämpfen, wie es zuletzt die Kapfenberger geschafft haben."

Fr, 16.08.2024, 18:00 Uhr SC Austria Lustenau - SK Rapid II Expertentipp: 1:1 "Wie bei den Lieferingern zuletzt ist das auch bei den jungen Rapidlern überragend und gibt ihnen viel Selbstvertrauen. Was natürlich nicht in Überheblichkeit ausarten darf. Aber dafür wird der Trainer beim SK Rapid II schon sorgen und die jungen Spieler am Boden halten. Jetzt die lange Fahrt nach Vorarlberg, sieben bis acht Stunden im Bus sitzen. Das ist auch schon mal eine Mammutaufgabe. Schauen wir mal, wie sie beim Bundesliga-Absteiger ihre Nerven im Zaum halten."

Fr, 16.08.2024, 20:30 Uhr Admira Wacker - SV Licht Loidl Lafnitz Expertentipp: 2:0 "Mit dem souveränen Sieg auf der Hohen Warte gegen die Vienna hat die Admira ein erstes Statement in der noch jungen Saison gesetzt. Für die Lafnitzer gilt es nach zuletzt fünf Gegentoren gegen Liefering, erst einmal die Defensive zu stabilisieren, damit so etwas nicht mehr so oft oder am besten gar nicht mehr passiert. Das war schon eine Hausnummer. Demgegenüber hat die Admira mit Thomas Silberberger einen erfahrenen Trainer, der weiß, was in diesem Spiel zu tun ist."

Sa, 17.08.2024, 20:00 Uhr Sturm Graz II - KSV 1919 Expertentipp: 1:2 "Die Kapfenberger mit einem perfekten Start! Mit zwei Siegen aus zwei Spielen werden sie womöglich selbst nicht gerechnet haben. Derbytime! Steirer Duell in Kärnten. Wieder einmal eine neue Ausweichstätte für die jungen Grazer, diesmal die Lavanttal-Arena in Wolfsberg. Die Gäste werden ihren Siegeslauf fortsetzen wollen, um nach drei Spielen mit drei Siegen dazustehen."

So, 18.08.2024, 10:30 Uhr SKN St. Pölten - SKU Amstetten Expertentipp: 1:1 "Respekt, SKU Amstetten. Eigentlich in der Vorsaison abgestiegen und jetzt zum Auftakt aus zwei Spielen sechs Punkte geholt. Das wird ihnen viel Selbstvertrauen geben. Ja, und der SKN St. Pölten? Ich glaube, von meinen vier Aufstiegskandidaten mache ich mal nur noch drei draus: Vienna, FC Admira und SV Ried. Das Trio sind meine Favoriten für ganz oben. Natürlich könnte noch die ein oder andere Überraschungsmannschaft vorne dabei sein, wie letztes Jahr der FAC. Aber die St. Pöltner nicht, die anscheinend nichts aus den letzten Jahren gelernt haben. Aber wer weiß...? Letzte Saison sind sie auch schwer aus den Startlöchern gekommen und haben sich dann gesteigert. Aber im Endeffekt war es einfach zu wenig. Jetzt das NÖ-Derby."

