Nachdem wir mal - siehe HIER - Ligaportal-Experte Manni Bender, ehemals FC Bayern-Profi und Trainer von Austria Klagenfurt, zum Tipp-Duell herausfordern, legt der 58-jährige Münchener nach. Um vorweg zu meinen: "Sechs Mannschaften sind in der jungen Saison noch ungeschlagen und werden das von meinem Gefühl her auch am vierten Spieltag bleiben." Damit zu Mannis Matchprognosen für Runde 4 in der ADMIRAL 2. Liga.

Volle Pulle! Die Rieder hatten bisher in jedem Spiel "Zielwasser" getrunken, sind im Flow und holten bisher das Punktemaximum. Während für die Gegner das Tor von SVR-Goalie Andreas Leitner (l.) wie "vernagelt" blieb und stets hinten "die Null stand."

Fr, 23.08.2024, 18:00 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - SV Stripfing Expertentipp: 2:1 "Zwei Mannschaften, aus denen man noch nicht so richtig schlau werden kann und die jeweils erst einen Punkt holten. Bei den Stripfingern waren es bisher stets enge Spiele. Bei den Lafnitzern interessante, mit mal fünf Gegentoren im Heimspiel gegen den FC Liefering und zuletzt bei der Admira wieder knapp verloren. Da lässt sich bei beiden Teams noch wenig daraus intepretieren. Ich denke, dass die Steirer gewinnen werden, wenn auch knapp." Zum Live-Ticker

Fr, 23.08.2024, 18:00 Uhr SW Bregenz - Admira Wacker Expertentipp: 0:0 "Die Bregenzer als eine von den halben Dutzend an Mannschaften, die noch ungeschlagen sind. Wenn man sich die bisherigen Resultate beider Mannschaften anschaut, so wird das wahrscheinlich kein torreiches Match werden. Eher so 0:0, 1:0 oder 0:1. Lange Anfahrt für die Admira nach Vorarlberg. " Zum Live-Ticker

Fr, 23.08.2024, 18:00 Uhr SV Horn - SC Austria Lustenau Expertentipp: 1:1 "Ob der 2:0-Sieg in Voitsberg und damit die ersten Pluspunkte den Hornern den nötigen Schub geben wird? Das Spiel gegen den Bundesliga-Absteiger ist schwer zu tippen. Austria Lustenau liefert bisher diszplinierte Leistungen ab, stets enge Spiele mit drei Mal Unentschieden. Sieht auch diesmal danach aus." Zum Live-Ticker

Fr, 23.08.2024, 18:00 Uhr KSV 1919 - SKN St. Pölten Expertentipp: 2:0 "Die Kapfenberger als Überraschungs-Team bisher: Drei Spiele = drei Siege! St. Pölten hat nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wobei für mich nicht immer als Ausrede zählt, dass, wenn man eine neue Mannschaft im Sommer zusammen stellt, diese Zeit braucht. Denn für was machen die denn dann eine Vorbereitung von vier bis fünf Wochen. In der Zeit sollte ein Trainer seine Mannschaft in den Griff bekommen, um vernünftige Ergebnisse zu erzielen. Auch wenn immer wieder zusätzlich neue Spieler hinzukommen." Zum Live-Ticker

Fr, 23.08.2024, 20:30 Uhr First Vienna FC 1894 - FAC Expertentipp: 3:1 "Tradition pur! Hohe Warte, Flutlichtspiel. Beide schon etwas in Zugzwang. Die Vienna sollte zusehen, den ersten Heimdreier einzufahren. Man weiß ja wie schnell das geht und schon ist ein Heimkomplex da. Bei so einem Traditionsduell würde ein Heimsieg natürlich besonders gut "schmecken". " Zum Live-Ticker

Sa, 24.08.2024, 14:30 Uhr SV Guntamatic Ried - FC Liefering Expertentipp: 2:0 "Bei den Riedern wird es davon abhängigen, wie sehr sie sich auf das Spiel gegen die Lieferinger konzentrieren, oder ob sie schon den Cup-Kracher am Mittwoch gegen den SK Sturm Graz im Hinterkopf haben? Doch die Innviertler werden wissen, dass man den FC Liefering nicht unterschätzen darf. Da gilt es für die Rieder alles abzuliefern, was sie momentan drauf haben. Ich denke, dass sie einen souveränen Sieg nach Hause fahren. " Zum Live-Ticker

Sa, 24.08.2024, 20:00 Uhr SK Rapid II - ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg Expertentipp: 3:0 "Es ist immer schön, wenn junge Mannschaften wie die Rapidler so performen und der Plan mit den geholten, jungen Spielern aufgeht. Momentan! Die Saison ist noch jung und es werden für die Grün-Weißen auch wieder andere Zeiten kommen. Doch die bisher geholten Punkte und dass sie noch unbesiegt sind, ist alles gut für das Selbstvertrauen und um die jungen Spieler aufzubauen. Die werden auch nicht vor dem ASK Voitsberg halt machen. Die Steirer bisher einzig in der 2. Liga noch ohne Punktgewinn. Das wird auch so nach dem Spiel in Hütteldorf bleiben." Zum Live-Ticker

Fotocredit: Reinhard Schröckelsberger