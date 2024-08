Für 12 der 16 Klubs in der in der ADMIRAL 2. Liga geht mit Runde 5 die erste "englische Woche" der Saison 2024/25 zu Ende. Mit Liga-Leader SV Guntamatic Ried und dem KSV 1919 haben zwei Teams noch eine blütenweiße Weste. Mit dem SK Rapid, SKU Amstetten und Remisspezialist SC Austria Lustenau sind drei weitere Mannschaften noch unbesiegt, während Schlusslicht ASK Voitsberg einzig noch auf den ersten Punkt wartet. Was meint Ligaportal-Experte Manni Bender, ehemals FC Bayern-Profi und Trainer von Austria Klagenfurt? Damit zu Mannis Matchprognosen für Runde 5 mit: 5 Heimsiegen, 1 U, 1 Auswärts-Sieg.

Erleben die Fans der Vienna gegen den SKN St. Pölten wieder so einen Torreigen ihrer Mannschaft wie heuer am 5. April beim 7:3-Kantersieg, bei dem die Döblinger bereits zur Halbzeit mit 5:0 vorn lagen und Kelvin Boateng dabei alleine vier Treffer erzielte. Am Ende hatte auch Christoph Monschein einen Doppelpack geschnürt. In dieser Saison 2024/25 hat das Team von Trainer Mehmet Sütcü allerdings noch Nachholbedarf: Bei zwei 0:2-Niederlagen auf der Hohen Warte gab es weder ein Tor noch einen Punkt. Und auch im ÖFB-Cup m Dienstag gab es ja ein 0:3. Gegen den SKN ist es übrigens das dritte Heimspiel in Folge in der "englischen Woche".

Fr, 30.08.2024, 18:00 Uhr FC Liefering - Sturm Graz II Expertentipp: 2:0 "Die jungen Grazer kommen schwer in die Saison rein. Ein Punkt aus vier Spielen ist natürlich etwas mager. Und jetzt in die Red Bull Arena nach Wals-Siezenheim gegen den FC Liefering. Die Jungbullen waren nach der Auftakt-Heimniederlage gegen die Vienna danach ganz gut unterwegs. Zuletzt in Ried, da kann man verlieren. Das ist nicht so tragisch. Ich glaube schon, dass sie gegen Sturm Graz gewinnen werden und den ersten Heimsieg in der neuen Saison feiern." Zum Live-Ticker

Fr, 30.08.2024, 18:00 Uhr SKU Amstetten - SW Bregenz Expertentipp: 1:0 "Die Amstettener in Horn mit einer ÖFB-Cup-Niederlage am Dienstagabend. Doch ich denke, ob man jetzt in Runde zwei oder drei im Cup kommt, das ist finanziell nicht so sonderlich interessant für die Vereine. Daher können die Mostviertler das verschmerzen und ihre gute Position in der Liga verteidigen mit Rang 4 und noch unbesiegt (3S, 1U). Gegen Bregenz wird es dennoch wohl ganz ein enges Spiel werden. Die Vorarlberger sind schwer zu knacken und sind Minimalisten." Zum Live-Ticker

Fr, 30.08.2024, 18:00 Uhr SC Austria Lustenau - FAC Expertentipp: 2:1 "Die Lustenauer unter der Woche mit einer weiten Reise in die Südstadt, doch einem respektablen 3:1-Sieg im ÖFB-Cup bei der Admira. Die Austria ist für mich wie SW Bregenz - in Vorarlberg sind sie zu den Minimalisten der Liga geworden. Der FAC zwischenzeitlich mal mit Flaute, dann wieder gut unterwegs. Derzeit mit sechs Punkten im vorderen Mittelfeld. Es ist kein Topstart, doch ein passabler in die Liga. Die Gastgeber sind bisher noch ungeschlagen." Zum Live-Ticker

Fr, 30.08.2024, 18:00 Uhr Admira Wacker - SK Rapid II Expertentipp: 1:1 "Das wird ein hochinteressantes Spiel in der Südstadt. Die Admira mit einer 1:3-Heimpleite unter der Woche im ÖFB-Cup gegen Austria Lustenau. Und jetzt kommen die jungen Wilden vom SK Rapid, die bisher noch unbesiegt sind (3S, 1U). Schauen wir mal, ob von meinen vier Aufstiegs-Kandidaten vor der Saison nach der brutal schwächelnden Vienna, nicht auch die Admira nachlässt und oben dran bleibt." Zum Live-Ticker

Fr, 30.08.2024, 20:30 Uhr First Vienna FC 1894 - SKN St. Pölten Expertentipp: 1:0 "Zwei "Pflegefälle" der bisherigen Saison im Duell auf der Hohen Warte. Beide mit großen Namen und Tradition. Glaube schon, dass sich Andreas Ivanschitz mit der Vienna einen besseren Start erwartet hat. Vier Punkte aus vier Spielen, aus den letzten drei nur einer, dazu die ÖFB-Cup-Niederlage zuletzt daheim gegen den SV Stripfing - es läuft nicht gerade in die richtige Richtung wie sich die Gastgeber das erwünscht haben dürften. Dafür kommt jetzt der SKN genau zur richtigen Zeit. Über St. Pölten habe ich mich ja bereits oft genug ausgelassen. Das ist echt erschreckend, was sie da im Gesamtverein abliefern. Ich glaube nicht, dass das ein gutes Spiel wird." Zum Live-Ticker

Sa, 31.08.2024, 14:30 Uhr SV Stripfing - SV Horn Expertentipp: 3:2 "Beide mit erfolgreichem Achtelfinal-Aufstieg im ÖFB-Cup am Dienstagabend. Für die in der Liga noch sieglosen Stripfinger sollte das Motivation genug sein. Aber auch für den SV Horn nach dem Weiterkommen im Cup gegen die in der Liga noch unbesiegten Amstettener. Beide somit mit Erfolgserlebnissen in die Partie gehend. Ein Duell, dass allerdings sehr schwer zu tippen ist." Zum Live-Ticker

Sa, 31.08.2024, 14:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - SV Guntamatic Ried Expertentipp: 0:2 "Wie ich schon vor Wochen prophezeit habe, die Rieder werden in der 2. Liga heuer marschieren und auch über die Lafnitzer drüber fahren. Dass die Innviertler im ÖFB-Cup daheim gegen den letztjährigen Doublegewinner SK Sturm Graz ausgeschieden sind, ist keine Schande. Zumal sie sich tapfer gewehrt und bravourös gekämpft haben. Womöglich wird Trainer Maximilian Senft sogar froh sein und sagen "okay, ÖFB-Cup ist vorbei, jetzt können wir uns voll auf unsere Mission Aufstieg konzentrieren". Und nun geht es zu den Lafnitzern, die nach vier Runden noch sieglos sind (je 2U + 2 N) und im Cup eine 0:6-Klatsche gegen Bundesligist TSV Hartberg kassierten." Zum Live-Ticker

So, 01.09.2024, 10:30 Uhr ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg - KSV 1919 Expertentipp: 2:2 "Ironie der Geschehnisse: Da schlagen die in der Liga noch einzig ohne Punkt dastehenden Voitsberger den KSV im ÖFB-Cup auswärts und wenige Tage später haben die Kapfenberger schon die Chance auf Revanche beim Aufstieger. Bin gespannt, ob sich die Kapfenberger, die ja bisher das Maximum mit vier Siegen aus vier Spielen in der Liga herausholten, da was einfallen lassen am Sonntagmorgen und wie sie es angehen werden. Doch sie wollen sicher weiter vorne in der Tabelle mit dabei sein und auch beim Schlusslicht ungeschlagen bleiben. Da wird womöglich auch von der Pokal-Pleite her etwas Wut im Bauch bei den Gästen dabei sein. Ist einerseits vielleicht für dieses Spiel nicht so gut für die Voitsberger, dass sie im Cup in Kapfenberg gewonnen haben. Andererseits sollte es dem Aufsteiger Auftrieb und Selbstvertrauen geben, dass sie mithalten können. Bin gespannt wie sie es diesmal umsetzen?" Zum Live-Ticker

Fotocredit: Josef Parak