ADMIRAL 2. Liga-Experte Manni Bender, ehemals FC Bayern-Profi und Trainer von Austria Klagenfurt, nimmt die Herausforderung von Ligaportal an und hält gegenüber unseren Tipps in der Vorschau - siehe HIER - dagegen. Für den 58-jährigen Münchener findet das Topspiel an diesem Wochenende am Freitagabend im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf statt, wo die Überraschungsmannschaften SK Rapid II und der SKU Amstetten aufeinandertreffen. Damit zu Mannis Matchprognosen für Runde 6 mit: vier Heimsiegen sowie je zwei Remis und Auswärts-Dreiern.

Abwehrchef Nikki Havenaar und 2. Liga-Leader SV Guntamatic Ried ragen bisher in der Meisterschaft heraus und sind noch ohne Punkteverlust und Gegentor. Am Freitagabend kommt Aufsteiger und Schlusslicht ASK Voitsberg in die Innviertel Arena. Die Steirer wiederum warten einzig in der Liga noch auf den ersten Punkt. Beim "Oktoberfest-Heimspiel" der "Wikinger" hängen für die Steirer "die Trauben sehr hoch".

Fr, 13.09.2024, 18:00 Uhr SK Rapid II - SKU Amstetten Expertentipp: 3:2 "Das sind mit Sicherheit zwei Überraschungsmannschaften in der bisherigen Saison. Dass sie auf Platz drei und vier sind, damit war nicht zu rechnen. Auch nicht, dass die Partie das Topspiel der 6. Runde wird. Umso interessanter wird es für die bisher noch unbesiegten, jungen Rapidler, um sich zu beweisen und mit viel Selbstvertrauen in das Heimspiel gegen die Mostviertler zu gehen. Das wird ein sehr interessantes Spiel, in das beide Teams mit viel Selbstvertrauen gehen. Wahrscheinlich werden beide sehr offensiv spielen und es werden viele Tore fallen." Zum Live-Ticker

Fr, 13.09.2024, 18:00 Uhr KSV 1919 - SC Austria Lustenau Expertentipp: 1:0 "Die Kapfenberger sind mit fünf Siegen aus fünf Spielen bisher auch eine Überraschungsmannschaft. Damit konnte man auch nicht rechnen. Austria Lustenau bisher sehr zäh. Die Vorarlberger sind zwar noch ungeschlagen, doch sieben Punkte aus fünf Spielen ist dennoch mager für den Bundesliga-Absteiger. In diesem Duell werden wahrscheinlich nicht viele Tore fallen. Eher ein 0:0 oder 1:0. Aber da ich ja einer bin, der es gerne oben etwas spannende halten will und damit die Rieder nicht gleich von vornherein so weit davon ziehen, tippe ich auf einen Heimsieg." Zum Live-Ticker

Fr, 13.09.2024, 20:30 Uhr SKN St. Pölten - Admira Wacker Expertentipp: 1:2 "Die Admira will und muss oben dran bleiben und in St. Pölten siegen. Sollten die Südstädter nicht gewinnen, dann ist der Abstand zu Liga-Leader SV Ried schon sehr gewaltig und können sie den Aufstieg in die Bundesliga schon vorzeitig vergessen. Daher ist die Admira schon etwas unter Druck. " Zum Live-Ticker

Sa, 14.09.2024, 14:30 Uhr FAC - FC Liefering Expertentipp: 1:1 "Beide Mannschaften sind gut aus den Startlöchern gekommen, doch dann ging ihnen etwas die Luft aus. Bei Liefering sind fünf Punkte aus fünf Spielen etwas wenig für die Ansprüche der Gäste. Beim FAC erfolgte im Sommer ein personeller Umbruch. Ich weiß nicht, wie es intern bei ihnen aussieht und wie zufrieden sie bisher sind? Sie zehren bei den Floridsdorfern immer noch vom letztjährigen Endergebnis der Saison." Zum Live-Ticker

Sa, 14.09.2024, 20:00 Uhr Sturm Graz II - SV Stripfing Expertentipp: 2:2 "Die jungen Grazer tun sich auch in dieser Saison wieder schwer, wie schon in der Vorsaison. Man hat so etwas das Gefühl, dass die 2. Mannschaft des amtierenden Bundesliga-Meisters da etwas von oben im Stich gelassen wird. Wenn man immer nur gegen den Abstieg spielt in der 2. Bundesliga, ist das schon wenig. Da sollte man den Anspruch beim SK Sturm Graz mal etwas überdenken. " Zum Live-Ticker

So, 15.09.2024, 10:30 Uhr SV Horn - First Vienna FC 1894 Expertentipp: 0:2 "Ganz klar, wenn die Vienna noch irgendwelche Ambitionen haben will, um ganz oben in der Tabelle dieser Saison dabei zu sein, dann zählt Sonntagmorgen nur ein Sieg in Horn. " Zum Live-Ticker

Fotocredit: Schröckelsberger