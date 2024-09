Nach den gleich fünf witterungsbedingten Spielabsagen in Runde 6 der ADMIRAL 2. Liga ist die Tabelle laut Ligaportal-Experte Manni Bender, ehem. FC Bayern-Profi und Ex-Trainer von Austria Klagenfurt, "natürlich etwas verschwommen"...aber "nichtsdestotrotz ist der ASK Voitsberg in der 2. Liga angekommen, hat angeschrieben... und das beim souveränen Tabellenführer SV Ried". Der 58-jährige Münchener meint, dass das dem Aufsteiger Auftrieb geben sollte. Damit zu Mannis Matchprognosen für Runde 7 und einer persönlichen Botschaft an einen Pechvogel beim SV Lafnitz.

Topspiel und Freitagabend-Einzelspiel ab 20:30 Uhr in der Südstadt zwischen dem FC Admira und FAC. Gelingt unter Cheftrainer Thomas Silberberger den Gastgebern im fünften Anlauf endlich der erste 2. Liga-Sieg über die Floridsdorfer? Bisher stehen in vier Duellen drei Remis und eine Niederlage zu Buche. Die Panther am Dienstagabend im Nachtragsspiel gegen den bis dato unbesiegten SK Rapid II bissig und erfolgreich, wollen nachlegen, um am Führungsduo dran zu bleiben.

Fr, 20.09.2024, 18:00 Uhr ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg - SKN St. Pölten Expertentipp: 2:1 "Der erste Punktgewinn der Voitsberger, ausgerechnet beim bis dato makellosen Spitzenreiter SV Guntamatic Ried, sollte den Steirern Auftrieb geben. Jetzt kommen die St. Pöltener zum richtigen Zeitpunkt beim Kellerduell. Für den Aufsteiger bietet sich die Chance, um mit dem ersten Saisonsieg zugleich die rote Laterne an die Niederösterreicher abzugeben." Zum Live-Ticker

Fr, 20.09.2024, 18:00 Uhr SV Stripfing - SW Bregenz Expertentipp: 1:1 "Die Stripfinger haben zuletzt mit dem 3:0-Heimsieg über den SV Horn ihren ersten Dreier gefeiert. Doch Gast SW Bregenz macht bisher in der Saison einen sehr stabilen Eindruck, spielen guten Fußball und bleibt als aktuell Tabellenvierter immer noch oben dran. Ich glaube, dass die Vorarlberger auswärts gegen den SV Stripfing in der Generali Arena in Wien-Favoriten auch was holen werden." Zum Live-Ticker

Fr, 20.09.2024, 18:00 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - KSV 1919 Expertentipp: 1:3 "Vorweg: Gute Besserung und Kopf hoch, er ist noch jung, an SV Lafnitz-Torhüter Gabriel Suprun, der sich innerhalb eines Jahres das zweite Mal das Kreuzband gerissen hat. Zum Spiel: Zwei Mannschaften, die am vergangenen Wochenende Niederlagen kassierten. Die Lafnitzer kamen in Bregenz sogar mit 1:4 unter die Räder. Kapfenberg nach fünf Siegen zuvor mit der ersten Niederlage. Daheim gegen Austria Lustenau, wobei sie viele Torchancen ausließen. Aber es ist ja bekannt...wer die Tore vorne nicht macht, darf sich dann nicht wundern, wenn man nicht als Sieger vom Platz geht. Doch sie können sich sogleich im steirisches Duell wieder rehabilitieren und an Spitzenreiter SV Ried dran bleiben." Zum Live-Ticker

Fr, 20.09.2024, 18:00 Uhr First Vienna FC 1894 - SK Rapid II Expertentipp: 2:0 "Die jungen Rapidler mit der ersten Saisonniederlage, Dienstagabend im Nachtragsspiel verdientermaßen bei der Admira. Für die Vienna gilt, wenn sie Ansprüche haben sollten, um vorne mitzuspielen, dann müssen sie jetzt endlich in die Pötte kommen." Zum Live-Ticker

Fr, 20.09.2024, 20:30 Uhr Admira Wacker - FAC Expertentipp: 1:0 "Die Admira hatte ich ja vor der Saison auf dem Schirm, dass sie oben mitspielen werden und wollen. Beim FAC kurios: Die Floridsdorfer mit dem dritten Auswärtsspiel hintereinander, natürlich auch der witterungsbedingten Absage der vergangenen Heimpartie gegen den FC Liefering geschuldet. Wobei der FAC in den beiden Partien zuvor in der Fremde unbesiegt blieb und vier Punkte holte. Die Gäste sind für die Südstädter keineswegs zu unterschätzen. Es wird wohl ein enges Spiel werden, aber wenn die Admira so konsequent auftritt wie gegen den SK Rapid II glaube ich an einen Heimsieg." Zum Live-Ticker

Sa, 21.09.2024, 14:30 Uhr SC Austria Lustenau - Sturm Graz II Expertentipp: 3:0 "Austria Lustenau, neben Spitzenreiter SV Ried einzig noch unbesiegt, schleicht sich klammheimlich an die Führungsspitze heran. Die Vorarlberger kommen nach wiederholten Unentschieden zuvor nunmehr auch mit Siegen, gewinnen auch die Spiele, in denen sie nicht die bessere Mannschaft sind. Wie zuletzt in Kapfenberg. Daraus könnte man schließen, dass sie eine abgeklärte und gute Mannschaft haben. Jetzt gilt es gegen Sturm Graz II nachzulegen." Zum Live-Ticker

So, 22.09.2024, 10:30 Uhr SKU Amstetten - SV Guntamatic Ried Expertentipp: 1:2 "Spitzenreiter SV Ried nach seiner Siegesserie zuletzt zuhause gegen Schlusslicht ASK Voitsberg nur mit einem Punkt beim 0:0. Amstetten mit dem Spielausfall beim SK Rapid II. Die Mostviertler können bisher mit dem Saisonverlauf zufrieden sein und wollen die Innviertler jetzt sicher ärgern. Die Gäste werden "Wut im Bauch" haben und Gas geben wollen. Das Minimalziel kann da für den SKU sein, dass sie einen Punkt holen. Ich glaube, dass die Rieder für die Gastgeber zu stark sind." Zum Live-Ticker

So, 22.09.2024, 12:30 Uhr FC Liefering - SV Horn Expertentipp: 2:0 "In der zweiten Sonntagvormittag-Partie treffen mit dem FC Liefering und SV Horn zwei Mannschaften aufeinander, die bisher schwer einzuschätzen sind. Die Horner mit einem Sieg aus fünf Spielen und schon vier Niederlagen. Die Lieferinger mit einer gewohnt jungen Mannschaft. Doch ich glaube nicht, dass es der Anspruch der Gastgeber ist, aus fünf Spielen fünf Punkte zu haben. Gegen die Waldviertler werden sie es wohl in der Red Bull Arena ziehen." Zum Live-Ticker

Fotocredit: Josef Parak