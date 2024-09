Nach sieben Runden in der ADMIRAL 2. Liga-Saison 2024/25 und mit erfolgtem kalendarischen Herbstbeginn trennt sich allmählich die "Spreu vom Weizen", ist die Tabelle richtungsweisend. Auch wenn die Hälfte der 16 Klubs noch jeweils ein Nachtragsspiel auszutragen hat und sich somit das Ganze noch relativiert. Bevor es in die zweite Länderspielpause geht, stehen noch zwei Runden an. Was meint Ligaportal-Experte Manni Bender, ehem. FC Bayern-Profi und Ex-Trainer von Austria Klagenfurt? Damit zu Mannis Matchprognosen für Runde 8. Siehe auch Ligaportal-Vorschau inkl. Ergebnis-Tipps.

Fokus auf das "Niederösterreich- und Nachbarschafts-Duell" in Horn für SKU Amstetten-Toptorjäger Jesaja Herrmann (drei Treffer) und die Mostviertler, denen Ligaportal-Experte Manni Bender in Runde acht den einzigen Auswärtssieg prophezeit. Ansonsten sieht der 58-jährige Münchener in seiner "Glaskugel" einen "Tag der Heimsiege", gehen in sieben Partien die Gast-Teams leer aus, sechs Mal sogar ohne Treffer. Während die Amstettener nach zwei Heimniederlagen in Folge wieder in die Erfolgsspur zurück wollen. Und Stürmer Herrmann sicher wieder "knipsen" will...

Fr, 27.09.2024, 18:00 Uhr SW Bregenz - First Vienna FC 1894 Expertentipp: 2:0 "Die Vienna hat sich zuletzt wieder etwas erholt, aber in meinen Augen wirken die Bregenzer etwas stabiler und kompakter. Ich glaube noch nicht, dass die Gäste so gefestigt sind, um in Vorarlberg was zu holen." Zum Live-Ticker

Fr, 27.09.2024, 18:00 Uhr SV Horn - SKU Amstetten Expertentipp: 1:2 "Amstetten mit einer unglücklichen Heimniederlage gegen Spitzenreiter SV Guntamatic Ried. Da sieht man wieder mal, dass man gegen die Topmannschaften bis zum Abpfiff kämpfen und dabei bleiben muss. Und nicht schon abschalten. Ich hoffe, dass es für die Mostviertler eine Lehre war. Sie können ja in Horn wieder alles gut machen, haben dazu eine kurze Anreise über die Autobahn drüber." Zum Live-Ticker

Fr, 27.09.2024, 18:00 Uhr KSV 1919 - FC Liefering Expertentipp: 2:0 "Die Kapfenberger haben nach der Heim- und ersten Saison-Niederlage gegen Austria Lustenau gleich die passende Antwort mit einem Sieg geliefert. Jetzt kommt der FC Liefering, der bisher noch überhaupt nicht in die Pötte kommt und in dieser Saison noch überhaupt keine Stabilität hat. " Zum Live-Ticker

Fr, 27.09.2024, 18:00 Uhr Admira Wacker - SC Austria Lustenau Expertentipp: 1:0 "Für mich das Topspiel der Runde. Wenn man sich die bisherigen Ergebnisse beider Mannschaften anschaut, war, glaube ich, erst eins dabei, wo ein paar Tore mehr gefallen sind. Ansonsten waren das alles so 0:0, 1:0, 2:1. Sehr enge Spiele, die sowohl die Admira als auch Austria Lustenau abgeliefert haben. Die Vorarlberger mit elf Punkten aus sieben Spielen, noch ungeschlagen. Damit wissen die Südstädter, was auf sie zukommt. Eine stabile und diszipliniert spielende Austria. Ich schließe mich da dem Ligaportal-Tipp an." Zum Live-Ticker

Fr, 27.09.2024, 20:30 Uhr SV Guntamatic Ried - SK Rapid II Expertentipp: 2:0 "Die Rieder haben zuletzt in Amstetten einen 0:2-Rückstand gebogen und im Finish noch 3:2 gewonnen. Das sind Spiele und Siege, die eine Spitzenmannschaft ausmacht. Wer solche Partien noch umbiegen kann! Bei den jungen Rapidlern zeigt die Tendenz etwas nach unten, nachdem sie einen bockstarken Saisonstart gehabt haben. Ich glaube nicht, dass die Hütteldorfer in Ried was holen. " Zum Live-Ticker

Sa, 28.09.2024, 14:30 Uhr SKN St. Pölten - SV Stripfing Expertentipp: 3:0 "Für die Stripfinger geht es auch in eine Region, wo sie nicht gerne sein werden. Demgegenüber sollten die St. Pöltener langsam endlich mal da unten rauskommen und nach dem ersten Saisonsieg in Voitsberg am Samstag gegen den SV Stripfing nachlegen." Zum Live-Ticker

Sa, 28.09.2024, 20:00 Uhr Sturm Graz II - ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg Expertentipp: 3:1 ""Cup hui, Liga pfui"...würde ich bei den Voitsbergern mal sagen. Die jungen Grazer im Aufwind nach dem ersten Saisonsieg, unter der Woche mit dem souveränen 3:0 im Nachtragsspiel gegen den SV Stripfing. Dabei haben sie mit Manprit Sarkaria Verstärkung von oben bekommen. Womöglich wird er ja auch gegen den ASK wieder mitspielen. Wenn Sarkaria wieder so aufspielt, dann wird es auch für den Aufsteiger sehr eng werden. " Zum Live-Ticker

So, 29.09.2024, 10:30 Uhr FAC - SV Licht Loidl Lafnitz Expertentipp: 2:0 "Die Lafnitzer in einer Tabellenregion, in der man sie die letzten Jahre niemals gesehen hat. Schaun mer mal, wie lang es da bei ihnen im Verein ruhig bleibt. Vorletzter mit zwei Punkten ist wohl nicht im Sinne vom SV Lafnitz, wenn man sieht, wie die Steirer in den letzten Jahren gearbeitet haben und immer einstellige Tabellenplätze geschafft haben. Auch vorne waren sie mal mit dabei. Doch derzeit ist der FAC für mich klarer Favorit." Zum Live-Ticker

Fotocredit: SKU Amstetten