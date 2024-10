Nach den - bis auf eine Ausnahme - absolvierten Nachtragsspielen ist in der ADMIRAL 2. Liga oben Spannung angesagt. Da der siegverwöhnte Spitzenreiter SV Ried zuletzt zwei Mal zuhause Punkte liegen ließ, dabei über die Aufsteiger stolperte (0:0 vs. ASK Voitsberg, 2:3 vs. SK Rapid II), und auch den KSV 1919 ein Heim-Komplex ereilte, sind die Verfolger ran gerückt. Die Admira sogar an den Steirern vorbei auf Rang 2 zog. Was meint Ligaportal-Experte Manni Bender, ehem. FC Bayern-Profi und Ex-Trainer von Austria Klagenfurt? Damit zu Mannis Matchprognosen für Runde 9. Siehe auch Ligaportal-Vorschau inkl. Ergebnis-Tipps.

Ligaportal-Experte Manni Bender sieht gelassen der 9. Runde und damit der letzten vor der zweiten länderspielbedingten ADMIRAL 2. Liga-Pause der Saison 2024/2025 entgegen und tippt auf gleich fünf Heimsiege, bei zwei Remis und einem Auswärtsdreier für die aufstrebenden Admiraner.

Fr, 04.10.2024, 18:00 Uhr ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg - SV Licht Loidl Lafnitz Expertentipp: 2:1 "Das Steirer Derby zwischen dem Tabellenletzten und -vorletzten. Beide noch ohne Sieg nach acht Runden. Doch ich denke, jetzt ist es zumindest für Aufsteiger ASK Voitsberg soweit, wird der erste Dreier kommen und die Lafnitzer zur richtigen Zeit. Da wird die Rote Laterne an die Gäste wandern."

Fr, 04.10.2024, 18:00 Uhr SV Stripfing - Admira Wacker Expertentipp: 0:2 "Der SV Stripfing am vergangenen Samstag mit einem Achtungserfolg auswärts beim SKN St. Pölten und einem geholten Punkt (0:0). Auch der FC Admira zuletzt in St. Pölten, wo die Minimalisten aus der Südstadt am Dienstagabend in der Nachtragspartie wieder mal mit 1:0 gewonnen haben. Doch die Gäste mit einer Erfolgsserie, bisher nur mit einer Niederlage. Und die ist bereits zwei Monate her, in Runde eins daheim gegen die Kapfenberger. Das wird sehr schwer für die Stripfinger und ich denke ein klarer Auswärtssieg für die Admira werden. "

Fr, 04.10.2024, 18:00 Uhr SW Bregenz - SV Horn Expertentipp: 2:1 "Bei Schwarz-Weiß Bregenz bekommt man ja wenig mit, was die in Vorarlberg so treiben. Aber es schaut sehr gut aus, sie spielen stabil und fahren gute Ergebnisse ein. Ich tippe auf sie daher auch gegen den SV Horn, auch wenn es eng wird gegen die Waldviertler."

Fr, 04.10.2024, 18:00 Uhr First Vienna FC 1894 - Sturm Graz II Expertentipp: 3:2 "Auch wenn die Vienna in der spektakulären Nachtragspartie am Dienstagabend in Horn nach 0:2-Rückstand zurückkam, Moral und Comebacker-Qualität bewies, um am Ende mit 6:3 auswärts siegreich zu bleiben, ist es für mich alles noch nicht stabil genug bei den Döblingern. Und jetzt kommen die jungen Grazer, die in den letzten vier Spielen stets gepunktet haben und Selbstvertrauen geholt haben. Das wird für die Gastgeber auf der Hohen Warte ein ganz schweres Spiel werden. Man wird nicht immer Rückstände in einen Sieg umwandeln können. Doch wenn sie diesmal von Beginn an konzentriert zur Sache gehen, dann werden sie gewinnen."

Fr, 04.10.2024, 20:30 Uhr SKU Amstetten - KSV 1919 Expertentipp: 2:2 "Die Kapfenberger in jüngster Vergangenheit auswärts gut, zuhause schlecht. Nach der Heim-Niederlage gegen Austria Lustenau zuletzt auch gegen den FC Liefering verloren. Schon die zweite Heimniederlage. Vielleicht tut den Steirern ganz gut, wenn sie jetzt nach Amstetten fahren. Aber ich sehe da eher ein Unentschieden."

Sa, 05.10.2024, 14:30 Uhr SK Rapid II - FAC Expertentipp: 1:1 "Das gefällt mir, was der SK Rapid da mit seiner 2. Mannschaft macht. Endlich auch mal eine zweite Mannschaft von einem Bundesligisten, die vorne mitspielt und oben dabei ist. Auch wenn sie keine Aufstiegschance haben, ist es schön, wie gut die jungen Spieler Qualität bekommen und sich entwickeln. Das sollte ja auch der Weg für Mannschaften wie bei den Grün-Weißen sowie dem SK Sturm II und FC Liefering sein, dass die Talente Spielpraxis bekommen im Profibereich, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Gegen den FAC ist das für die Hütteldorfer ein kleines Wiener Derby, können die Floridsdorfer mit der U-Bahn hinfahren. "

So, 06.10.2024, 10:30 Uhr SV Guntamatic Ried - SKN St. Pölten Expertentipp: 3:0 "Die Rieder haben es ganz oben wieder spannend gemacht, ist es für die Oberösterreicher enger geworden. Gerade zuhause waren das zuletzt nicht so stabile Leistungen und Ergebnisse vom Spitzenreiter, aber gegen den SKN St. Pölten sollte es reichen. Wobei ich nicht jede Woche über die Niederösterreicher schimpfen kann. Das bringe ich eher im Ergebnis-Tipp zum Ausdruck."

So, 06.10.2024, 12:30 Uhr FC Liefering - SC Austria Lustenau Expertentipp: 1:0 "Die Lieferinger am vergangenen Wochenende mit einem Statement durch den Auswärtssieg in Kapfenberg beim bis dato Tabellenzweiten. Das Heimspiel gegen Austria Lustenau ist schwer zu tippen, beide Mannschaften sind schwer einzuschätzen. Die Jungbullen tankten zuletzt Selbstvertrauen, wie auch die anderen jungen Teams vom SK Sturm Graz II und SK Rapid II. Austria Lustenau, im Vorjahr noch in der Red Bull Arena gegen die "großen Bullen" vom Lieferinger Kooperationspartner FC Red Bull Salzburg, zwar einzig in Liga 2 noch ungeschlagen, doch 12 Punkte aus acht Spielen ist zu wenig. Damit werden sie nicht konsequent oben dabei sein. Ich glaube, dass in dem Spiel wenig Tore fallen werden und nicht viel passiert, weil die Vorarlberger defensiv sehr gut stehen. Aufgrund der jüngsten Erfolge der Jungbullen in Meisterschaft und Youth League wird es ein knapper Heimsieg."

