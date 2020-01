HPYBET 2. Liga: Das sind die 12 "Duracell-Hasen" der Hinrunde!

Details Freitag, 17. Januar 2020 12:10

Welche Spieler schafften es im Herbstdurchgang in der HPYBET 2. Ligavom Ankick bis zum Schlusspfiff am Spielfeld mit dabei gewesen zu sein. Ligaportal durchforstete sämtliche Clubs, letztendlich waren es gerade einmal 12 Akteure, die zweifelsohne als Dauerrenner bezeichnetet werden dürfen. Insgesamt waren es in den 16 Hinrundenspielen 1440 Einsatzminuten. Drei Vereine schaffen es dabei, jeweils zwei Spieler für diese Wertung abzustellen. Nachfolgend sind alle "Duracell-Hasen" der Hinrunde aufgelistet.

Klagenfurt-Torhüter Zan Pelko ist einer der 12 Akteuren, die im Herbst das gesamte Pensum abspulten.

VORNAME NACHNAME VEREIN Reinhard Großalber Steyr Mirsad Sulejmanovic Steyr Lucas Bundschuh Dornbirn Marc Kühne Dornbrirn Ammar Helac BW Linz Nosa Edokpolor BW Linz Zan Pelko Klagenfurt Andreas Zingl Lafnitz David Bumberger Juniors OÖ Daniel Antosch Liefering Mirko Kos Young Violets Ercan Kara Horn

Photo: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

