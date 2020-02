2. Liga: Maues Remis in Kapfenberg! Lafnitz reitet die Erfolgswelle weiter!

Details Freitag, 21. Februar 2020 21:07

In Kapfenberg kam es am Freitagabend zum Abstiegsschlager der 2. Liga zwischen dem KSV und Blau-Weiß. Die Linzer gingen im ersten Durchgang in Führung (35'), nach Wiederbeginn glich Kapfenberg jedoch aus und hielt den Punkt auch bis zum Ende fest. Im Parallelspiel siegte Lafnitz letztendlich verdient, dafür umso knapper mit 1:2.

Ein Punkt der nicht hilft!

Vor beinahe ausgestorbenen Rängen und damit ganz wenigen Zuschauern begann die Begegnung zwischen dem KSV und Blau-Weiß Linz recht ambitionslos. Erst nach einer Viertelstunde rissen die Gäste aus der oberösterreichischen Stahlstadt das Zepter an sich. Dennoch blieb die erste Hälfte über weite Strecken chancenarm. Der erste wirklich schön zu Ende gespielte Angriff führte schließlich auch gleich zum ersten Treffer. Pomer hatte das Auge für Schubert, der im eins gegen eins die Oberhand behielt und für seine Mannschaft zur Führung traf (35'). Den wichtigen Treffer zum 1:1 Ausgleich erzielte Skvorc, der Mitte der zweiten Hälfte seine Chance nutzte (67').

Blau-Weiße freuen sich über ersten Treffer! (Foto: Harald Dostal)

Die Aufstellung des KSV 1919:

12 Franz Valentin Stolz

05 Amar Kvakic

08 Philipp Seidl

09 Paul Mensah

10 David Sencar (K)

16 Ibrahim Bingöl

17 Mario Cetina

19 Dominik Kotzegger

20 Alexander Steinlechner

31 Lukas Skrivanek

33 Filip Skvorc

Die Aufstellung des FC Blau-Weiß Linz:

21 Ammar Helac

05 Bernhard Janeczek (K)

06 Lukas Tursch

09 Fabian Schubert

10 Philipp Pomer

11 Martin Kreuzriegler

13 Michael Brandner

15 Martin Grasegger

17 Aleksandar Kostic

37 Nosa Iyobosa Edokpolor

86 Stefano Surdanovic

Schiedsrichter der Partie:

Thomas Fröhlacher

Die Besten:

Pomer (Mittelfeld, Blau-Weiß Linz)

Lafnitz setzt Erfolgsserie fort und erobert Rang 3!

Im Duell der herbstlichen Überraschungsmannschaften zeichnete sich im ersten Durchgang ein Dreier für den leicht favorisierten Klub aus Lafnitz ab. Die Steirer zeigten sich unbeeindruckt vom Abgang ihres Erfolgstrainers Ferdinand Feldhofer und so netzte Kovacevic eiskalt in der zweiten Minute zur frühen Führung ein. Mit Fortdauer der ersten Spielhälfte kamen die Juniors ebenfalls zu der einen oder anderen Gelegenheit. Ein Treffer wollte in den ersten 45 Minuten allerdings nicht gelingen. Die Coolness der Lafnitzer hatte auch im zweiten Durchgang bestand. Nach wiederum nur wenigen Minuten erzielten die Steirer den zweiten Treffer, wohl die Vorentscheidung der Partie. Kovacevic bediente Lichtenberger und der sorgte mit dem 0:2 für die drei Punkte (51'). Der Anschlusstreffer für die Juniors war aber dennoch noch drin. Schnegg hämmerte die Kugel mit einem Traum-Volley ins Eckige (73'). Das Tor kam jedoch zu spät. Lafnitz behielt am Ende die drei Punkte.

Die Aufstellung der Juniors OÖ:

21 Thomas Turner

04 David Bumberger

07 Rene Gartler (K)

08 Christopher Cvetko

15 Andres Alberto Andrade Cedeno

17 Benjamin Wallquist

20 Ibrahima Drame

23 Hyunseok Hong

28 David Schnegg

31 Thomas Sabitzer

34 Jan Boller

Die Aufstellung des SV Lafnitz:

01 Andreas Zingl (K)

07 Christoph Gschiel

10 Christian Lichtenberger

12 David Schloffer

19 David Immanuel Otter

24 Mag. Bernd Kager

30 Milos Jovicic

37 Stevan Lukovic

38 Lukas Fadinger

40 William Rodrigues de Freitas

45 Kresimir Kovacevic

Schiedsrichter der Partie:

Lukas Gnam

Die Besten:

Kovacevic (Lafnitz, Mittelfeld)

