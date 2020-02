2. Liga: Torreiches Remis! Später Punkt für Horn gegen Young Violets!

Details Freitag, 21. Februar 2020 21:03

Die Young Violets müssen sich trotz zweimaliger Führung gegen den SV Horn mit einem 2:2 begnügen. Jukic schoss die Wiener im ersten Durchgang in Front (35'), nach Wiederbeginn glich Sittsam per Strafstoß aus (50'). Die erneute Führung durch Prokop egalisierte Canillas (84') spät. Damit können sich beide Mannschaften nicht wirklich Luft im Abstiegskampf verschaffen.

Der Abstiegsschlager zwischen den Young Violets und dem SV Horn sollte die Weichen fürs Frühjahr stellen. Im ersten Durchgang polten dabei die Gäste aus der Bundeshauptstadt ihren Magneten auf Sieg. Dem Heimteam aus Horn fehlten ohne Topstürmer Ercan Kara ganz klar die offensiven Ideen, während die jungen Wilden aus Wien sich gut in Szene setzen konnten. Die Stimmung in der Waldviertler Arena war mau, genauso wie die Anzahl der herausgespielten Chancen. Die Wiener kamen trotzdem noch vor der Pause zum aufgrund des spielerischen Übergewichts trotzdem verdienten Führungstreffer. Die Kugel kam von links zur Mitte, wo Jukic aus kurzer Distanz vollstreckte (35'). Das ließen die Horner nicht auf sich sitzen. Gleich nach Wiederbeginn glichen die Waldviertler mit der ersten echten Chance zum 1:1 aus. Kapitän Sittsam vollstreckte dazu einen Elfer (50'). Daraufhin entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, den die Wiener beinahe für sich entschieden. Horn brachte die Kugel nicht raus und Prokop nutzte das für das fast entscheidende 1:2 (60'). In den Schlussminuten gelang den Heimischen durch den von Ried geliehnen Canillas aber noch der Ausgleich! (84') zum 2:2 Endstand!

Die Aufstellung des SV Horn:

01 Sebastian Gessl

08 Florian Sittsam (K)

09 Jorge Peláez Sánchez

12 Lukas Malicsek

17 Fabian Vyhnalek

18 Jan Dolezal

23 Andree Neumayer

27 Jürgen Bauer

28 Roko Mislov

31 Philipp Siegl

49 Simon Pirkl

Die Aufstellung der Young Violets:

99 Mirko Kos

03 Lukas Prokop

05 Michael Blauensteiner

17 Anouar El Moukhantir (K)

28 Niels Hahn

33 Csaba Mester

35 Vesel Demaku

41 Caner Cavlan

43 Maudo Lamine Jarjue

46 Johannes Handl

77 Aleksandar Jukic

Schiedsrichter der Partie:

Florian Jandl

Die Besten:

Prokop (Abwehr, Young Violets)

