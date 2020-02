Ländle-Derby: Lustenau schlägt Dornbirn mit 4:1

Details Freitag, 21. Februar 2020 22:30

In der 17. Runde der HPYBET 2. Liga kam es zum Ländle-Derby zwischen dem SC Austria Lustenau und dem FC Dornbirn. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten brachte Alexander Ranacher (45.) die Hausherren kurz vor dem Seitenwechsel in Führung. In Halbzeit 2 sorgte die Mählich-Elf für die Vorentscheidung. Zunächst lenkte Anes Omerovic (50.) die Kugel unglücklich zum 2:0 in den eigenen Kasten. Nach 71 gespielten Minuten erhöhte Alexander Ranacher auf 3:0 und vier Minuten später traf Ronivaldo (75.) per Elfmeter zum 4:0. Kurz vor Spielende gelang dem FC Dornbirn durch Lukas Allgäuer (84.) noch der 4:1-Ehrentreffer.

Der FC Dornbirn startete dominant und ballsicher in die Partie. Der SC Austria Lustenau hingegen begann verhalten und wartete auf Ballverluste der Gäste. Die erste Torannäherung im Planet Pure Stadion resultierte nach einem schnellen Spielzug. Nach einem hervorragenden Pass kam Florian Pirsch zum Ball, hatte jedoch Probleme das runde Leder zu verarbeiten. In weiterer Folge taten sich beide Mannschaften schwer konkrete Torchancen zu erspielen. Es dauerte sage und schreibe bis zur 37. Spielminute, als es wieder eine nennenswerte Spielaktion zu bestaunen gab. Egzon Shabani fasste sich aus aussichtsreicher Position ein Herz und zog ab, doch das Runde landete neben dem Eckigen. Wenige Sekunden später konnten die Gäste die nächste konkrete Toraktion notieren. Nach einer Vorlage landete das runde Leder vor den Füßen von Christoph Doming. Der Dornbirn-Kicker (38.) zog sofort ab, doch dem Schuss fehlte die Power. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff gelang dem SC Austria Lustenau praktisch aus dem nichts der Führungstreffer. Nach einer maßgerechten Grabher-Vorlage bugsierte Alexander Ranacher (45+1.) das Spielgerät über die Linie und ließ Gäste-Keeper Bundschuh keine Chance.

Die Mannen von Roman Mählich starteten zielstrebig in den zweiten Durchgang und wurden dafür belohnt. In der 50. Minute lenkte Anes Omerovic die Kugel unglücklich zum 2:0-Vorsprung in den eigenen Kasten. Nach dem Blitzstart der Hausherren flaute die Partie wieder etwas ab, da die Hausherren nun mehr Wert auf die Defensive legten. Der Aufsteiger wirkte zwar weiterhin bemüht, doch bis auf einen halbherzigen Shabani-Abschluss (65.) brachten die Gäste nichts zusammen. Unmittelbar später ging es Schlag auf Schlag. Zunächst erhöhte Alexander Ranacher (73.) auf 3:0. Drei Minuten später wurde den Lustenauern nach einem Foulspiel im Strafraum ein Elfmeter zugesprochen. Ronivaldo (76.) übernahm die Verantwortung und bugsierte die Kugel staubtrocken zum Vier-Tore-Vorsprung über die Linie. Kurz vor dem Schlusspfiff sorgte der FC Dornbirn noch für Ergebniskosmetik. Nach Vorarbeit von Deniz Mujic vollendete Lukas Allgauer das Spielgerät zum 4:1-Endstand ins Gehäuse.





SC Austria Lustenau 4:1 FC Dornbirn

Planet-Pure-Stadion, 4.200 Besucher; SR: Schörgenhofer



Startaufstellung des SC Austria Lustenau:

Schierl - Schilling, Sturmberger, Feyrer, Lageder - Tiefenbach, Grabher - Ranacher, Steinwender, Mayer - Katnik

Startaufstellung des FC Dornbirn:

Bundschuh - Allgäuer, Zottele, Omerovic, Kühne, Prirsch - Kircher, Domnig, Shabani - Kühne, Fridrikas

Geschrieben von Kilian Schrögenauer

