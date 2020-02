2. Liga: Innsbruck vergibt Sieg gegen Steyr

Details Sonntag, 23. Februar 2020 15:11

In der 17. Runde der HPYBET 2. Liga trennen sich der FC Wacker Innsbruck und der SK Vorwärts Steyr mit 1:1. In einer zerfahrenen Begegnung brachte Stefan Meusburger (18.) die Innsbrucker zunächst mit 1:0 in Front. Im zweiten Durchgang gelang den Oberösterreichern durch Bojan Mustetic der 1:1-Ausgleichstreffer. Die restliche Spielzeit war geprägt von vielen Fehlern auf beiden Seiten, weshalb es schlussendlich beim 1:1-Endstand blieb.

Innsbruck geht früh in Führung

Beide Mannschaften lieferten sich in den Anfangsminuten packende Zweikämpfe und fighteten um jeden Zentimeter, wenngleich spielerisch nicht immer alles gelang. Die erste Möglichkeit in der noch jungen Partie verbuchten die Innsbrucker. Nach einer Wallner-Vorlage landete die Kugel bei Atsushi Zaizen, der das Spielgerät jedoch nicht richtig verarbeiten konnte. Nur wenige Augenblicke später wurde es vor dem Kasten der Oberösterreicher erneut brenzlig. Die Flanke von Markus Wallner fand allerdings keinen Abnehmer. Mit zunehmender Dauer fand die Wahlmüller-Elf besser in die Begegnung und wurde in Minute 7 erstmals richtig zwingend. Der Abschluss von Bojan Mustecic verfehlte den Innsbrucker-Kasten jedoch mehr als deutlich. In der 17. Spielminute durften die Innsbrucker-Fans erstmals jubeln. Nach einer Eckball-Hereingabe stieg Stefan Meusburger am höchsten und köpfte das runde Leder zum 1:0-Führungstreffer in den Steyr-Kasten ein. Nur zwei Minuten später stockte wohl jedem grün-schwarzem Anhänger der Atem. Thomas Himmelfreundpointner jagte seinen Freistoß in die Innsbrucker-Mauer. In den folgenden Minuten erspielte sich der FC Wacker Innsbruck zwar eine zunehmende Feldüberlegenheit, allerdings waren Torchancen aus dem Spiel heraus auf beiden Seiten absolute Mangelware. Bis zur 23. Minute: Nach einer maßgerechten Hereingabe schob Matthäus Taferner die Kugel hauchdünn am Steyr-Tor vorbei. In Minute 29 die nächste zwingende Torannäherung: Der Abschluss von Atsushi Zaizen verfehlte den Kasten nur um Haaresbreite. Kurz vor dem Pausenpfiff ging es dann Schlag auf Schlag. Zunächst konnte Lukas Wedl einen Freistoßschlenzer von Thomas Himmelfreundpointner (38.) ohne Probleme herunterpflücken. Nur wenige Sekunden später probierte es Atsushi Zaizen mit einem präzisen Schuss, fand aber in Bernd Staudinger seinen Meister.

Zerfahrener zweiter Durchgang

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel gelang den Oberösterreichern der Ausgleich. Bojan Mustecic vollendete das Spielgerät zum 1:1-Ausgleich über die Linie. Die Schützlinge von Wilhelm Wahlmüller wurden von Minute zu Minute stärker und drängten die Hausherren tief in die eigene Hälfte zurück. In der 56. Minute bot sich dem FC Wacker Innsbruck aus einer Standartsituation die Möglichkeit für eine gute Torchance. Nach einer maßgerechten Freistoß-Flanke köpfelte Alexander Gründler das runde Leder nur knapp am Steyr-Tor vorbei. In der 61. Minute versuchte Markus Wallner sein Glück aus der Distanz, doch das Runde landete neben dem Eckigen. Drei Zeigerumdrehungen später wurden dann die Oberöstereicher wieder zwingend. Christopher Bibaku kam aus spitzem Winkel zum Abschluss, doch die Kugel verfehlte das Ziel klar. Die restlichen 25 Minuten waren geprägt von vielen Fehlpässen und Ungenauigkeiten auf beiden Seiten. Bis auf einen halbherzigen Abschluss von Josip Martinovic (89.) gab es nichts mehr zu bestaunen, weshalb es beim 1:1-Endstand blieb.

FC Wacker Innsbruck 1:1 SK Vorwärts Steyr

Tivoli-Stadion, 2.500 Besucher; SR: Talic

Startaufstellung des FC Wacker Innsbruck:

01 Lukas Wedl

04 Sefik Aballi

08 Abdoul Karim Conte

10 Alexander Gründler

11 Markus Wallner

14 Lukas Hupfauf (K)

18 Stefan Meusburger

19 Thomas Kofler

20 Murat Satin

24 Atsushi Zaizen

70 Matthäus Taferner

Startaufstellung des SK Vorwärts Steyr:

30 Bernhard Staudinger

04 Dragan Marceta

09 Christopher Bibaku

14 Bojan Mustecic

17 Alberto Prada-Vega

19 Josip Martinovic

22 Kevin Brandstätter

23 Thomas Himmelfreundpointner (K)

24 Mirsad Sulejmanovic

26 Pascal Hofstätter

31 Michael Halbartschlager

Geschrieben von Kilian Schrögenauer

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten