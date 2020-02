2. Liga: Young Violets feiern klaren Heimsieg gegen Amstetten

Details Freitag, 28. Februar 2020 22:36

In der 18. Runde der HPYBET 2. Liga besiegen die Young Violets den SKU Amstetten mit 3:0. Die Wiener waren über die gesamte Spielzeit hinweg die bessere Mannschaft und gingen durch Nils Hahn (11.) in Front. Auch im zweiten Durchgang blieben die Hausherren weiterhin am Drücker. Ein Doppelpack von Cavlan (56, 95.) besiegelte den 3:0-Endstand.

Young Violets dominieren die Partie klar

Beide Mannschaften lieferten sich bereits in den Anfangsminuten packende Zweikämpfe und fighteten um jeden Zentimeter, wenngleich spielerisch nicht immer alles gelang. Die erste Möglichkeit resultierte aus einem schnellen Spielzug. Nach einem wunderschönen Pass landete das runde Leder bei David Peham. Der Amstetten-Kicker (9.) zog zwar sofort ab, setzte die Kugel aber schlussendlich deutlich am Tor vorbei. Praktisch im Gegenzug gelang den Hausherren der Führungstreffer. Niels Hahn überhieb Gäste-Keeper Affengruber und schob die Kugel zum 1:0-Vorsprung in den Kasten ein. In den darauffolgenden Minuten entwickelte sich eine hektische Partie, in der beide Mannschaften versuchen, stets Nadelstiche zu setzten. Nennenswerte Torchancen waren jedoch absolute Mangelware – bis zur 26. Minute. Canar Cavlan probierte es mit einem präzisen Schuss, fand jedoch in Amstetten-Schlussmann Affengruber seinen Meister. Die Wiener dominierten die Partie ganz klar und sorgten stets für Gefahr. Wie zum Beispiel in der 31. Minute. Der Abschluss von Aleksander Jukic verfehlte den Kasten nur um Haaresbreite. Kurz vor dem Pausenpfiff fanden die Young Violets nochmals eine Top-Chance vor. Nach einer maßgerechten Flanke landete die Kugel bei Aleksander Jukic (43.), der die Kugel nur um Zentimeter neben den Gäste-Kasten setzte.

Cavlan mit Doppelpack

Die ersten Minuten in Halbzeit 2 gestalteten sich zerfahren. Erst nach 55 gespielten Minuten gab es die erste Möglichkeit zu bestaunen. Der Abschluss von David Peham verfehlte das Tor jedoch mehr als deutlich. Eine Zeigerumdrehung später sorgten die Young Violets für die Vorentscheidung. Nach einer maßgerechten Vorlage vollendete Csaba Mester die Kugel zum 2:0-Vorsprung über die Linie. Die Amstettner wurden erst nach dem zweiten Gegentreffer aktiv. Daniel Gremsl (75.) setzte die Kugel nur hauchdünn am Tor vorbei. Acht Minuten später fasste sich Patrick Schagerl ein Herz und zog ab, doch das Runde landete neben dem Eckigen. Als die rund 300 Besucher bereits mit dem 2:0-Sieg rechneten, schlugen die Hausherren nochmals zu. Caner Cavlan schob die Kugel zum 3:0-Endstand in den Kasten ein.

Startaufstellung der Young Violets:

99 Mirko Kos

03 Lukas Prokop

05 Michael Blauensteiner

17 Anouar El Moukhantir (K)

20 Stephan Zwierschitz

28 Niels Hahn

33 Csaba Mester

35 Vesel Demaku

41 Caner Cavlan

46 Johannes Handl

77 Aleksandar Jukic



Startaufstelung des SKU Amstetten:

28 Dennis Verwüster

08 Thomas Hinum'

09 David Peham

10 Daniel Gremsl

11 Marcel Canadi

12 Lukas Deinhofer

13 Matthias Wurm (K)

14 Daniel Scharner

15 Philipp Offenthaler

30 Marco Stark

33 Patrick Puchegger

Geschrieben von KIlian Schrögenauer // Foto: Josef Parak

