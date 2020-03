2. Liga: Klagenfurt verliert in Liefering!

Details Samstag, 29. Februar 2020 20:01

Der SK Austria Klagenfurt musste am Samstagabend im Kampf um den Aufstieg den nächsten herben Rückschlag verkraften. Die Kärtner müssen sich dem FC Liefering auswärts mit 3:1 geschlagen geben. Bereits im ersten Durchgang konnten die Micheu-Schützlinge kaum Akzente kreieren. In der 2. Halbzeit sorgten Karim Adeyemi (60.), Csaba Bukta (69.) binnen weniger Minuten für die Vorentscheidung. Chukwubuike Adamu erhöhte nach 79 Minuten auf 3:0, ehe Okan Aydin per Freistoßschlenzer (83.) den 3:1-Endstand besorgte.

FC Liefering dominiert die Partie klar

Beide Mannschaften lieferten sich in den Anfangsminuten packende Zweikämpfe und fighteten um jeden Zentimeter, wenngleich spielerisch nicht immer alles gelang. Die erste Möglichkeit in der noch jungen Partie verbuchten die Micheu-Schützlinge. Nach einer sehenswerten Vorlage landete die Kugel bei Peter Zubak (7.), welcher das Spielgerät nur knapp neben das Liefering-Gehäuse setzte. Wenige Augenblicke später sorgten auch die Jungbullen erstmals für einen Hauch von Gefahr. Nach einem Foulspiel wurde den Hausherren ein Freistoß aus rund 25 Metern Entfernung zugesprochen. Alexander Prass (13.) zirkelte die Kugel zwar sehenswert über die Mauer, doch schlussendlich segelte das runde Leder deutlich am Kasten der Kärtner vorbei. Mit zunehmender Dauer schwappte dann eine rot-weiße Welle nach der anderen auf den Klagenfurter-Strafraum zu – sowie in Minute 22: Der Abschluss von Alexander Prass zischte nur um Haaresbreite am Gehäuse vorbei. Die Mozartstädter versuchten weiter, das Spiel an sich zu reißen. Die Kärtner standen in der Folge jedoch etwas kompakter und ließ deshalb etwas weniger zu. In der 30. Spielminute wurde es in der Gefahrenzone der Svensson-Schützlinge brenzlig. Nach einer Aydin-Vorlage hatte Oliver Markoutz bereits den Führungstreffer auf dem Fuß, wurde jedoch im letzten Moment von einem Liefering-Kicker noch am Abschluss gehindert. Neun Minuten später tauchte der Tabellenzweite erneut gefärhlich vor Liefering-Keeper Antosch auf. Patrick Greil setzte sich gegen mehrere Heim-Kicker energisch durch und probierte es mit einem Schuss aus aussichtsreicher Position, der daneben zischte. Kurz vor dem Pausenpfiff stockte wohl den 30 mitgereisten Fans aus Klagenfurt der Atem. Gäste-Keeper Zan Pelko konnte den Abschluss eines Liefering-Kickers erst im Nachfassen sichern.

Hausherren sorgen binnen weniger Minuten für die Vorentscheidung

Der FC Liefering startete mit viel Tempo und Dampf in den 2. Durchgang. Nach einem Ballverlust der Klagenfurter-Abwehrkette starteten die Hausherren einen schnellen Gegenangriff. Über mehrere Umwege landete die Kugel bei Benjamin Šeško. Der Heim-Kicker zog sofort ab, doch Klagenfurt-Schlussmann Zan-Pelko konnte das runde Leder ohne Probleme bändigen. Die Mannschaft aus Salzburg wurde mit Fortdauer der zweiten Halbzeit immer mutiger, traute sich mehr zu und wurde immer wieder Gefährlich. In Minute 60 gelang dem FC Liefering der überfällige Führungstreffer. Nach einer halbhohen Hereingabe konnten die Klagenfurter den Ball nur kurz aus dem Gefahrenbereich befördern. Schlussendlich landete das Spielgerät vor den Füßen von Karim Adeyemi, welcher sofort abzog und das runde Leder unhaltbar unter die Querlatte hämmerte. Der SK Austria Klagenfurt wirkte nach dem Gegentreffer geschockt, fand nicht mehr richtig in die Partie und leistete sich grobe Schnitzer in der Defensive. Der FC Liefering hingegen zeigte weiterhin eine bärenstrake Leistung und baute in der 69. Spielminute die Führung durch Csaba Butka aus. Nach einem schönen Adeyemi-Zuspiel verwertete dieser das Spielgerät überlegt zum 2:0-Vorsprung. Es entwickelte sich eine hektische Phase, in der sich die Partie hauptsächlich im Mittelfeld abspielte, weshalb beide Mannschaften nur durch Fernschüsse für etwas Gefahr sorgen konnten. In Minute 79 sorgten die Mannen von Bo Svensson für die endgültige Entscheidung. Adamu behielt im Eins-gegen-Eins-Duell gegen Gäste-Goalie Zan Pelko die Nerven und schob die Kugel aus wenigen Metern zum 3:0-Fürungstreffer über die Linie. Die Gäste aus dem Süden konnten zwar durch ein Freistoß-Traumtor von Okan Aydin zwar noch auf 3:1 verkürzen, doch in den letzten Minuten ließ die Abwehrkette der Hausherren nichts mehr anbrennen und verteidigte den 3:1-Vorsprung souverän.

Startaufstellung des FC Liefering:

31 Daniel Antosch (K)

04 Amar Dedic

18 Alois Oroz

20 Tobias Anselm

21 Benjamin Šeško

23 Karim Adeyemi

25 Luka Sucic

27 Alexander Prass

28 Sebastian Aigner

40 Wallison Nunes Silva

42 David Affengruber





Startaufstellung des SK Austria Klagenfurt:

28 Zan Pelko

04 Patrick Greil

06 Maximiliano Moreira Romero

07 Florian Jaritz

11 Okan Aydin

16 Oliver Markoutz

17 Petar Zubak

20 Kosmas Gkezos

27 Florian Freissegger

32 Philipp Hütter (K)

63 Ivan Saravanja



Geschrieben von Kilian Schrögenauer / Foto: Red Bull GEPA

