2. Liga: Innsbruck fertigt Dornbirn mit 4:0 ab!

In der 18. Runde der HPYBET 2. Liga feiert der FC Wacker Innsbruck eine hochverdienten 4:0-Auswärtssieg über den FC Dornbirn. Stefan Meusburger (9.) brachte die Tiroler früh in Front, ehe Sunday Faleye (16.) auf 2:0 erhöhte. Im zweiten Durchgang sorgten die Mannen von Thomas Grumser durch die Treffer von Stefan Meusburger (57.) und Alexander Gründler (86.) für den 4:0-Enstand.

Flotte Anfangsminuten im Ländle

Die von der ersten Sekunde von den rund 350 Innsbruck-Fans frenetisch nach vorne gepeitschten Gäste waren in den ersten Sekunden das aktivere Team, aber auch die Heimmannschaft aus dem Ländle versteckte sich nicht und suchte ihrerseits nach Ballgewinnen den direkten Weg ins Tor. Bereits nach wenigen Sekunden konnten die Mannen von Thomas Grumser das erste Ausrufezeichen verzeichnen. Matthäus Taferner (3.) fasste sich aus rund 20 Metern ein Herz und zog ab, doch Dornberin-Keeper Bundschuh konnte den Ball ohne größere Probleme sichern. Eine Zeigerumdrehung später wurde es im Strafraum des FC Wacker Innsbruck erstmals brenzlig. Egzon Shabani zirkelte den die Eckball-Hereingabe maßgerecht in den Strafraum, wo Florian Pirsch ungehindert zum Abschluss kam, doch letzterer schob die Kugel knapp am Tor vorbei. In der 5. Spielminute konnten die Schützlinge von Markus Mader die nächste Aktion verbuchen. Der Abschluss von Lukas Fridrikas (5.) fiel allerdings zu zentral aus.

FC Wacker Innsbruck geht in Front

Nach 9 Minuten gelang den Tirolern der Führungstreffer. Matthäus Taferner zirkelte seine Freistoß-Hereingabe ideal in den Strafraum, wo Stefan Meusburger goldrichtig stand und das runde Leder zur Innsbrucker-Führung in den Kasten einschob. In den folgenden Spielminuten konnten sowohl der FC Dornbirn als auch der FC Wacker Innsbruck Akzente setzten, doch wirklich zwingend wurde es auf keiner Seite – bis zur 11. Minute. Der Fernschuss von Murat Santin verfehlte den Kasten nur um Haaresbreite. Die Innsbrucker kombinierten auch in den darauffolgenden Minuten recht flüssig und konnten deshalb in der 15. Spielminute die nächste nennenswerte Toraktion verzeichnen. Nach einem Ballverlust starteten die Tiroler einen schnellen Gegenzug und setzten Sunday Faleye gut in Szene. Der Wacker-Kicker zog sofort ab, jagte den Ball aber schlussendlich klar am Kasten vorbei.

Tiroler bauen den Vorsprung aus

Wenige Augenblicke später bauten die Tiroler die Führung aus. Sunday Faleye vollendete eine Taferner-Freistoßflanke zum 2:0-Führungstreffer über die Linie. In der 19. Minute stockte wohl jedem Innsbruck-Anhänger der Atem. Der Abschluss von Dornbirn-Goalgetter Denis Mujic klatsche an die Querlatte. Fünf Minuten später konnten die Hausherren die nächste Aktion notieren. Nach einem Prirsch-Abschluss hatte Innsbruck-Keeper Wedl enorme Mühe, die Kugel zu bändigen. Es entwickelte sich eine hektische Partie, in der beide Mannschaften vor dem Seitenwechsel einen Gang zurückschalteten. Kurz vor dem Pausenpfiff wurden die Innsbrucker dennoch nochmals zwingend. Nach wunderbarer Vorarbeit konnte Matthäus Taferner (40.) das runde Leder nicht im Kasten unterbringen.

Zerfahrene zweite Halbzeit, doch Wacker trifft erneut

Der FC Dornbirn startete mit viel Tempo und Dampf in den zweiten Durchgang. Gäste-Schlussmann Wedl konnte den Schuss von Lukas Fridrikas (50.) nur im Nachfassen sichern. In der 57. Minute sorgten die Tiroler für die Vorentscheidung. Stefan Meusburger bugsierte das Spielgerät zum Drei-Tore-Vorsprung über die Linie. Die Tiroler versuchten weiter, das Spiel an sich zu reißen. Die Dornbirner standen jedoch in der Folge kompakt und ließen kaum etwas zu – bis zur 76. Spielminute. Alexander Gründler zog aus 20 Metern ab, doch dem Abschluss fehlte die Power. Als die 2.500 Besucher im Stadion-Birkenwiese bereits mit einem 3:0 Sieg der Innsbrucker rechneten, schlug die Grumser-Elf nochmals zu. Alexander Gründler jagte die Kugel per Volleyschuss zum 4:0-Endstad in die Maschen.

Startaufstellung des FC Dornbirn:

01 Lucas Bundschuh

04 Marc Kühne

07 Egzon Shabani

08 Lukas Fridrikas

11 Florian Prirsch

13 Anes Omerovic

20 Lukas Allgäuer

21 Christoph Domig

22 Felix Gurschler

28 Aaron Kircher (K)

32 Deniz Mujic





Startaufstellung des FC Wacker Innsbruck:

01 Lukas Wedl

04 Sefik Aballi

08 Abdoul Karim Conte

11 Markus Wallner

14 Lukas Hupfauf (K)

16 Alexander Joppich

18 Stefan Meusburger

20 Murat Satin

24 Atsushi Zaizen

30 Sunday Adeyemi Faleye

70 Matthäus Taferner

Geschrieben von Kilian Schrögenauer / Foto: Harald Dostal

