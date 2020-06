Am Freitagabend kam es in der HPYBET 2. Liga zum Liga-Restart nach der Corona-Krise zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Horn und dem SV Liefering. Im Rahmen der 20. Runde standen sich zwei Teams gegenüber, die im Tabellenmittelfeld beheimatet und durch sechs Punkte voneinander getrennt sind. Die Gäste aus dem Salzburger Land gingen als Favorit in die Partie, konnten aber nicht überzeugen - auch weil man fast die ganze zweite Halbzeit wegen einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl agieren musste.

Munterer Start

Das Spiel geht gleich munter los. Nach sechs Minuten die erste gute Möglichkeit für die Gastgeber. Über die rechte Seite kombinieren sich die in Blau gekleideten Horner gut durch, Michael Cheukoua hat im 16er freie Schussbahn, setzt seinen Abschluss allerdings knapp neben das Tor. Die Lieferinger tun sich noch etwas schwer, können sich aber dann doch dem gegnerischen Tor annähern. Die Gastgeber stehen aber kompakt und lassen wenig zu. Mehr als ein Schuss ist für die Lieferinger nicht drin. Dann werden die Gastgeber aber doch konkreter in ihren Angriffen, doch Goalie Kronsteiner im Tor der Horner ist wachsam. Die beste Chance dann nach knapp einer halben Stunde für die Gäste: Nach einem Konter wird Alexander Prass ideal bedient, jagt seinen Schuss vom 16er allerdings über den Kasten der Hausherren.

Führung für die Gäste

Nur Augenblicke darauf zappelt das Leder aber doch im Netz der Horner: Amar Dedic mit dem Schuss von der Strafraumgrenze, Tobias Anselm fälscht unhaltbar ab und die Kugel schlägt ein. Jetzt muss Horn wieder mehr tun und verlagert das Spiel wieder in die gegnerische Spielhälfte. Liefering wartet auf einen Konter und bekommt dann einen Freistoß an der Strafraumgrenze zugesprochen. Prass, der gefoult wurde, tritt an und der Goalie wehrt zur Ecke ab. Als schon niemand mehr mit einem zweiten Tor vor der Pause rechnet, steht es 1:1. Nach einem Zuspiel von der rechten Seite zimmert Michael Cheukoua die Kugel aus kurzer Entfernung unhaltbar hoch in die Tormitte. Kurz darauf geht es in die Pause.

Gelb-Rot für Liefering

Die zweite Halbzeit beginnt mit einem Negativum: Nachdem Lieferings Wallison Nunes Silva bereits in der ersten Hälfte für ein Foulspiel mit Gelb verwarnt wurde, muss er nach neuerlichem harten Einsteigen in der 53. Minute mit Gelb-Rot vom Feld. Damit sind die Jungbullen nur mehr zu zehnt. Trotz der Unterzahl haben die Lieferinger in Folge mehr vom Spiel. Die Horner machen es dann aber gut und versuchen es über lange Bälle, was wiederum viel an Laufarbeit für die geschwächten Gäste bedeutet.

Schlussphase und Abseits

Lieferings Prass trifft dann in der 76. Minute per Kopf ins Tor, doch der Linienrichter gibt Abseits. Die Schlussphase ist inzwischen angebrochen und es scheint wohl beim 1:1 zu bleiben. In der Schlussphase erhöhen die Horner den Druck und finden auch die eine oder andere Möglichkeit vor, doch das Leder will nicht ins Tor. Die letzten Augenblicke sind noch geprägt von Fouls. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiedsrichter das Spiel dann aber ab.

Horn:

Simon Kronsteiner - Florian Sittsam, Lukas Malicsek, Jürgen Bauer, Simon Pirkl - Mario Stefel, Michael Cheukoua, Fabian Vyhnalek, Roko Mislov, Philipp Siegl, Patrick Robson De Souza Monteiro

Liefering:

Daniel Antosch, Amar Dedic, Junior, Tobias Anselm, Luka Sucic, Alexander Prass, Sebastian Aigner, Csaba Bukta, Wallison Nunes Silva, David Affengruber, Ahmet Gürleyen

Foto: GEPA/Red Bull Media