Am zweiten Spieltag nach der Corona-bedingten Spielpause treffen in der HPYBET 2.Bundesliga am Donnerstag-Vormittag der FC Blau-Weiß Linz und der SK Austria Klagenfurt aufeinander. Und dabei gelingt es den Klagenfurtern, wie schon im Herbst, einen Dreier gutzuschreiben. Gut vorstellbar, dass sich der Titelkampf in den noch 9 verbleibenden Runden, nun doch noch einmal spannend gestalten wird. Denn die Kärntner verkürzen den Rückstand auf Leader Ried, die beim GAK 1902 Federn lassen mussten, auf 5 Punkte. Für die "Königsblauen", die sich streckenweise gut verkaufen konnten, besteht weiterhin die Möglichkeit, weitgehendst entspannt, eine schlagkräftige Truppe für 20/21 zu formen.

(Hartgeführte Zweikämpfe wie dieser gab es bei der Feiertags-Frühschoppen-Partie zuhauf)

Klagenfurt mit der Elfmeter-Führung

Den Restart setzten die Blau-Weißen bei den Young Violets mit 0:3 ganz gehörig in den Sand. Die Klagenfurter ihrerseits zitterten sich zuhause gegen das Schlusslicht Kapfenberg zu einem 3:2-Erfolg. Da muss doch eine deutliche Steigerung her, will man die kleine Titelchance noch am Leben erhalten. Die erste Gelegenheit finden dann die "Königsblauen" vor. 2. Minute: Philipp Malicsek setzt einen Kopfball nur knapp neben das Gehäuse der Kärntner. Die Linzer bleiben nachfolgend giftig bzw. haben die Micheu-Schützlinge so ihre Probleme mit der offensiv ausgerichteten Spielweise des Gastgebers. Was vorerst aber beiderseits auf der Strecke bleibt ist das Kreieren von Torchancen. In der 19. Minute setzt Blau-Weiss ein weiteres Ausrufezeichen. Fabian Schubert knallt das Spielgerät nach einem Cornerball aber über den Kasten. Bis zur 28. Minute war vom Titelmitstreiter offensiv überhaupt nichts zu sehen. Aber trotzdem gelingt es mit 0:1 in Führung zu gehen. Brandner legt Moreira im Strafraum, den dafür verhängten Strafstoß versenkt Oliver Markoutz sicher zur Führung der Austria - zugleich sein 9. Saisontreffer. Was die Spielfreudigkeit der Brunmayr-Truppe in weiterer Folge doch entsprechend beeinflusst. Denn nun finden die Gäste mehr und mehr ins Spiel, die Aktionen werden nun wesentlich flüssiger vorgetragen - Halbzeitstand: 0:1.

Die Linzer waren knapp dran am Punkt

Aufgrund des ersten Spielabschnitts ist es überhaupt noch nicht absehbar, wie diese Begegnung ausgehen könnte. Die Blau-Weissen haben zwar sehr gefällig mitgespielt, woran es aber mangelte war der finale Pass bzw. die Abgebrühtheit beim Abschluss. Klagenfurt wird alles in die Waagschale werfen um diesen Dreier auch über die Spieldistanz zu bringen. Aber in der 54. Minute können sich die Heimischen für ihre Bemühungen belohnen. Nach einem Fehler von Kosmas Gkezos geht es rartfatz in die Gegenrichtung. Schubert bedient Philipp Pomer, der cool zum 1:1-Ausgleich einnetzt. Aber die Austria zeigt sich davon weitgehendst unbeeindruckt bzw. gelingt es beinahe postwendend eine Antwort zu geben. 59. Minute: Einmal mehr beweist Markoutz Torjäger-Qualitäten, der mit einem weiten Hadzic-Ball perfekt freigespielt wird - neuer Spielstand: 1:2. Danach nimmt das Spiel Fahrt auf, was auch daran liegt, dass die Hausherren nun ihre PS besser auf die Straße bringen. Aber die Klagenfurter verstehen es einmal mehr hervorragend, den knappen Vorsprung zu verwalten. In der 85. Minute schnürt Markoutz beinahe noch den Triplepack. Letztendlich aber bleibt es, der eingewechselte Linzer Messing sieht noch die Gelb-Rote Karte (88.), beim knappen Klagenfurter 2:1-Auswärtssieg. In der nächsten Runde gastiert BW Linz am Sonntag, 14. Juni um 14:30 Uhr bei Wacker Innsbruck. Klagenfurt besitzt dann um 20:25 Uhr das Heimrecht gegen Lafnitz.

FC BLAU-WEISS LINZ - SK AUSTRIA KLAGENFURT 1:2 (0:1)

Linzer Stadion, SR: Christian Ciochirca (Stmk.)

Blau-Weiss Linz: Schmid, Janeczek (68. Mitrovic), Kreuzriegler (75. Messing), Grasegger, Edokpolor, Tursch, Brandner (46. Gasperlmair), Malicsek (76. Filip), Gemicibasi, Schubert (61. Fröschl), Pomer

Austria Klagenfurt: Pelko, Moreira, Rusek, K. Gkezos, Hütter (79. P. Gkezos), Saravanja, Jaritz (46. Greil), Markoutz, Freissegger (68. Kennedy), Aydin (82. Mc Moordy), Hadzic (68. Zubak)

Torfolge: 0:1 (28. Markoutz/Elfer), 1:1 (54. Pomer), 1:2 (59. Markoutz)

Gelbe Karte: Gemicibasi, Messing bzw. Jaritz, K. Gkezos, Freissegger, Moreira

Gelb-Rote Karte: Messing (88. Linz)

stärkste Spieler: Tursch, Pomer bzw. Markoutz, Moreira, Rusek

Stimme zum Spiel:

Robert Micheu, Trainer Klagenfurt:

"Es war die erwartet schwere Partie. Wir haben uns die Punkte hart erarbeitet und uns so im Titelkampf wieder zurück gemeldet. Vor allem nach dem Ausgleich haben wir sehr viel Moral bewiesen bzw. haben wir ununterbrochen an uns geglaubt."

Photo: Harald Dostal / by: Ligaportal/Roo

