Der SV Lafnitz traf am Mittwochabend in der 21. Runde der HPYBET 2. Liga auf die Young Violets. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 0:0-Unentschieden. Lafnitz kann damit auf die Niederlage von voriger Woche antworten und holt einen Punkt. Die Wiener dürften mit dem Remis hingegen wohl nicht ganz zufrieden sein.

Flotter Start

Das Spiel beginnt munter und mit stärkeren Lafnitzern, die den Gegner gleich ordentlich unter Druck setzen. Nach wenigen Minuten kommt Kovacevic das erste Mal gefährlich vor das Gästetor und er überlupft den Keeper. Der Ball ist im Tor, doch der Assistent gibt Abseits. Kurz darauf ist es wieder Kovacevic, der sich dieses Mal per Freistoß versucht, dieses Mal rettet die Latte die Gäste.

Keine Tore

Immer wieder kommen die Hausherren gefährlich vor das gegnerische Tor, doch die Gäste haben in den entscheidenden Situationen Glück oder stehen gut. Dann wird das Spiel etwas ausgeglichener, doch für Tore reicht es weiter nicht. Die Violets tun sich insgesamt schwer, sind mehr mit Verteidigen beschäftigt. So plätschert das Spiel dann dahin und nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiedsrichter zur Pause.

Weiter torlos

Die zweite Halbzeit verläuft ähnlich der ersten: Beide Teams kommen nicht wirklich ins Spiel. Dann aber werden die Lafnitzer zwingender. Kovacevic in der 62. Minute mit der ersten Top-Chance, doch er verfehlt das Tor und es bleibt beim 0:0. Dann versucht es Fadinger mit einem einem Volley, doch auch dieser Ball findet nicht den Weg ins Tor. Die Wiener spielen auf Konter, doch die Vorstöße bringen nichts ein. Kurz vor Schluss eine sehr gute Gelegenheit für die Gäste, doch der Kopfball geht knapp am Tor vorbei. Lafnitz-Stürmer Michael Tieber findet dann noch eine gute Gelegenheit vor, doch sein Ball geht knapp am Tor vorbei. Kurz darauf ist das Spiel vorbei.

Lafnitz:

Jakob Meierhofer - Daniel Rosenbichler, Christian Lichtenberger, David Schloffer, Georg Grasser - Bernd Kager , Milos Jovicic, Julian Tomka, Kresimir Kovacevic - Matthias Puschl, Tobias Koch

Young Violets:

Daniel Antosch - Amar Dedic, Junior, Tobias Anselm, Luka Sucic - Alexander Prass, Sebastian Aigner, Csaba Bukta, Wallison Nunes Silva - David Affengruber, Ahmet Gürleyen