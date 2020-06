Der SK Vorwärts Steyr hat in der 24. Runde der 2. Liga einen 4:1-Auswärtssieg gegen die Young Violets Austria Wien gefeiert. Der Mann des Spiels war Okan Yilmaz, der in der ersten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick schnürte und die Oberösterreicher damit zum dritten Sieg nach der Corona-Pause schoss. Die Jungveilchen hingegen kassierten die erste Niederlage seit dem Re-Start.

Okan Yilmaz schnürt den lupenreinen Hattrick

Die Gäste aus Oberösterreich erwischten einen Start nach Maß und gingen bereits wenige Augenblicke nach Anpfiff in Führung: Okan Yilmaz setzte auf der rechten Seite gut nach und eroberte den Ball, ehe er in die Tiefe sprintete. Der 22-Jährige brachte sich in eine gute Abschlussposition und netzte trocken ins kurze Eck ein - 0:1 (2.). Es entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem beide Mannschaften durchaus bemüht waren, in der Offensive für Akzente zu sorgen. Zwingender war aber Vorwärts Steyr. Zunächst scheiterte Himmelfreundpointner aus spitzem Winkel, ehe Nicolai Bösch knapp über das Tor der Jungveilchen köpfelte.

In der 21. Minute erhöhten die Gäste aus 2:0. Alberto Prada köpfelte nach einem Eckball Richtung zweite Stange, wo Okan Yilmaz goldrichtig stand und aus kurzer Distanz zum 0:2 traf (21.). Und nur wenig später schnürte Okan Yilmaz den lupenreinen Hattrick: Der 22-Jährige schnappte sich das Leder nach einem Fehler der Hausherren, ließ Meisl stehen und zirkelte den Ball sehenswert ins Kreuzeck - 0:3 (27.). Kurz vor der Pause hatten die Jungveilchen das 1:3 auf dem Fuß, doch Caner Cavlan verfehlte aus guter Position knapp.

Die Young Violets starteten zwar durchaus engagiert in die zweiten 45 Minuten, doch in der Offensive fehlte es weiterhin an den nötigen Ideen. Steyr hingegen durfte beinahe das vierte Tor von Okan Yilmaz bejubeln, der Kopfball des dreifachen Torschützen in der ersten Halbzeit ging jedoch knapp drüber (52.). In der Folge tat sich recht wenig in der Generali-Arena: Während Steyr den klaren Vorsprung stark verteidigte, fehlte den Jungveilchen in der Offensive die Durchschlagskraft.

In der 72. Minute kamen die Wiener gefährlich vor das Tor, doch Caner Cavlan scheiterte an Steyr-Goalie Staudinger. In der 77. Minute durften die Veilchen den Ehrentreffer bejubeln, nachdem Muharem Huskovic einen Abpraller von der Stange verwertete. In der 91. Minute gelang Pascal Hofstätter gar der Treffer zum 1:4-Endstand. Letztlich bejubelten die Oberösterreicher einen verdienten Auswärtssieg, der sie auf den vierten Tabellenplatz befördert.

HPYBET 2. Liga, 24. Spieltag

Young Violets Austria Wien - Vorwärts Steyr 1:4 (0:3)

Generali-Arena, Wien; 0 Zuschauer; SR Fluch

Tore: Huskovic (78.) bzw. Yilmaz (2., 21., 27.), Hofstätter (90.+1)

Y. Violets: Gindl, Blauensteiner, Radulovic, Braunöder, El Moukhantir, Gassmann, Meisl, Mester, Cavlan, Handl, Jukic

V. Steyr: Staudinger, Pasic, Fahrngruber, Prada, Halbartschlager, Mustecic, Himmelfreundpointner, Sulejmanovic, Bösch, Jawadi, Yilmaz

Foto: Harald Dostal/fodo.media