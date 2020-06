In der 24. Runde der HPYBET 2. Liga feiert der FC Liefering einen 1:4-Auswärtssieg über den FC Wacker Innsbruck. Amer Dedic (2.) brachte die Jungbullen in Front, ehe Raphael Gallé den Ausgleichtstreffer besorgte. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang dem FC Liefering durch einen Elfmetertreffer von Chukwubuike Adamu die abermalige Führung. In der zweiten Halbzeit fixierten Chukwubuike Adamu (57.) und Youba Diarra (59.) binnen wenigen Minuten den Endstand.

FC Liefering gelingt die frühe Führung

Beide Mannschaften lieferten sich in den Anfangsminuten packende Zweikämpfe und fighteten um jeden Zentimeter, wenngleich spielerisch nicht immer alles gelang. Da die Hausherren das Zentrum enorm verdichteten, versuchten die Lieferinger ihr Glück über die Außenbahn. Bereits nach 2. Spielminuten durften die Mozartstädter den Führungstreffer bejubeln. Nach einem schweren Fehler der Tiroler-Defensivreihe schnappte sich Amar Dedic die runde Kugel und zog ab – 0:1. Auf der Gegenseite versuchte es Sunday Adeyemi Faleye (6.) mit einer scharfen Hereingabe aus halbrechter Position, doch die Kugel landete direkt im Toraus. Die Schützlinge von Thomas Grumser versuchten weiter, das Spiel an sich zu reißen. Die Jungbullen standen jedoch weiterhin kompakt und ließen kaum etwas zu - bis zur 14. Spielminute. Nach einem Foulspiel wurde den Innsbruckern ein Freistoß aus rund 25 Metern Distanz zugesprochen. Karim Conte übernahm die Verantwortung, doch dieser jagte das runde Leder an die Querlatte. In Minute 17 verzeichneten die Rot-Weißen die nächste Aktion. Die Flanke von Nicolas Seiwald fand jedoch keinen Abnehmer.

Wacker gelingt Ausgleich – Liefering schlägt zurück

In der 18. Spielminute durften die rund 150-Innsbruck-Funktionäre jubeln. Nach einer Taferner-Flanke hatte Raphael Galle keine Probleme, das runde Leder zum 1:1-Ausgleichtsreffer über die Linie zu drücken. In der Folge agierten die Gäste im Spiel nach vorne etwas besser, sodass diese in der 22. Minute erneut vor Wacker-Keeper Eckmayr auftauchen konnten. Der Abschluss von Junior zischte nur um Haaresbreite am Kasten vorbei. Fünf Zeigerumdrehungen später wurden auch die Hausherren wieder Gefährlich. Nach einem Ballverlust der Lieferinger-Defensive konterte der FC Wacker Innsbruck über Sunday Fale, der Lukas Hupfauf (27.) mit einer sehenswerten Flanke bespielte. Der junge Wacker-Kicker zog aus kurzer Distanz ab, doch das runde landete neben dem Eckigen. Vier Minuten später konnte die Heim-Offensivreihe eine Kofler-Flanke nicht gewinnbringend verwerten. In den folgenden Minuten erspielten sich die Schützlinge von Bo Svensson zwar eine optische Feldüberlegenheit, doch konkrete Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware. David Affengruber probierte es mit einem präzisen Abschluss, fand jedoch in Wacker-Schlussmann Eckmayr seinen Meister, der glänzend parierte. In Minute 39 gelang den Weiß-Roten-Kickern die abermalige Führung. Nach einem Foulspiel im Strafraum wurde den Gästen ein Strafstoß zugesprochen. Junior (39.) übernahm die Verantwortung und jagte das runde Leder staubtrocken zum 1:2-Vorsprung in die Maschen.

Lieferinger-Torreigen beginnt

Nach dem Seitenwechsel lief bei den Gästen aus der Mozartstadt nicht allzu viel zusammen, auch weil die Salzburger mit dem Ball oftmals zu hektisch agierten und sich zu viele Fehlpässe leisteten. Dagegen wurde der FC Wacker Innsbruck immer bissiger und fand bereits drei Spielminuten nach Wiederbeginn die erste Top-Möglichkeit vor. Raphael Galle (48.) kam aus kurzer Position ungehindert zum Abschluss, doch Liefering-Schlussmann Antosch konnte das Spielgerät mit einer Glanzparade bändigen. Lediglich zwei Minuten später wurden die Tiroler abermals gefährlich. Alexander Joppich zog nach einer wundervollen Einzelaktion ab, doch dieser setzte die Kugel exakt in die Arme von Liefering-Keeper Antosch. Auf der Gegenseite konnte Alexander Prass das Spielgerät nicht gewinnbringend verwerten. In der 57. Spielminute sorgten die Schützlinge von Bo Svennson für die endgültige Vorentscheidung. Nach einer halbhohen Flanke stieg Junior am höchsten und köpfelte das runde Leder zum 1:3-Vorsprung in den Wacker-Kasten ein. Zwei Zeigerumdrehungen später durften die Liefering-Funktionäre erneut jubeln. Youba Diarra (60.) bugsierte den Ball aus aussichtsreicher Distanz in die Maschen. In der Folge flachte die Partie ab, da der FC Liefering einige Gänge zurückschaltete und der FC Wacker Innsbruck sich mit einer Niederlage abfand. Es dauerte sage und schreibe bis zur 86. Minute, bis die Besucher vor den TV-Geräten wieder eine Chance bestaunen durften. Nach einem flachen Zuspiel scheiterte David Affengruber am Wacker-Keeper.

FC Wacker Innsbruck - FC Liefering 1:4 (1:2)

Tivoli Stadion Tirol; SR: Walter Altmann

FC Wacker Innsbruck:

Eckmayer - Joppich (82. Köchl), Behounek, Kofler, Hupfauf - Satin (72. Wallner), Conté, Gallé (82. Gründler) - Faleye (72. Mandl), Ibrisimovic (72. Zaizen), Taferner

FC Liefering:

Antosch - Affengruber, Wallison, Oroz (46. Gazibegovic), Dedic - Seiwald, Diarra (62. Pokorny), Stosic (62. Major), Prass (73. Bukta) - Anselm, Adamu (82. Kjaergaard)

Fotocredit: GEPA / Red Bull