Der FC Liefering hat sich in der 25. Runde der 2. Liga in einem verrückten Spiel gegen den Kapfenberger SV durchgesetzt. Die Jungbullen feierten in der heimischen Arena einen knappen 3:2-Erfolg. Für das Highlight des Spiels sorgten jedoch die Falken, die in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit einem Doppelschlag binnen zwei Minuten für den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich sorgten.

Irre Schlussphase in der ersten Hälfte

Die Jungbullen hatten die Partie von Beginn an im Griff, traten dominant auf und näherten sich dem Führungstreffer an: Ein Kopfball von Adamu zog in der Anfangsphase noch knapp drüber, ehe Luka Sucic die Hausherren mit einem herrlichen Schuss aus 20 Metern in Führung brachte (15.). Kurz zuvor hatten die Falken aus der Steiermark früh den ersten Wechsel vornehmen müssen, da Paul Mensah verletzungsbedingt nicht weitermachen konnte und durch Levan Eloshvili ersetzt wurde.

Während von den Gästen offensiv so gut wie gar nichts kam, spielten die Salzburger zügig nach vorne. In der 26. Minute hatten die Jungbullen den Torschrei bereits auf den Lippen, als ein Freistoß von Jusuf Gazibegovic aus gut 25 Metern Richtung Kreuzeck zog, doch Kapfenberg-Keeper Stolz machte sich lang und parierte in starker Manier. Die Truppe von Bo Svensson fand auch in der Schlussphase der ersten Halbzeit klare Torchancen vor: Eine davon konnte der erst 17-Jährige Maurits Kjaergaard verwandelt. Der Däne zirkelte das Leder von der Strafraumgrenze unhaltbar ins linke Kreuzeck - 2:0 (44.). Es war das erste Tor für den gebürtigen Dänen im Dress der Lieferinger.

Die Nachspielzeit hatte es jedoch in sich: Zunächst setzte sich Marvin Hernaus in einem Zweikampf durch und zog aus rund 30 Metern einfach mal ab. Der Ball drehte sich über Liefering-Goalie Antosch hinweg ins Tor - 2:1 (45.+1). Keine zwei Minuten später schlugen die Kapfenberger ein weiteres Mal zu: Levan Eloshvili tankte sich auf der rechten Seite nach vorne, setzte sich mit einem guten Haken in den Strafraum und legte den Ball ins lange Eck - 2:2 (45.+3).

Aus psychologischer Sicht hatte das fulminante Finish freilich eine hohen Stellenwert für die Kapfenberger, doch die Jungbullen ließen sich nicht aus dem Konzept bringen und dominierten auch die zweiten 45 Minuten. Sucic brachte Kjaergaard in Position, der wie schon in Halbzeit eins von außerhalb des Strafraums ins Eck traf - diesmal ins untere (57.).

Die Kapfenberger steckten aber nicht auf und versuchten - wie in der absoluten Schlussphase der ersten Hälfte - etwas aus Salzburg mitzunehmen. Doch letztlich brachten die Jungbullen den knappen Vorsprung über die Zeit und bejubelten den dritten Sieg in Folge.

FC Liefering - Kapfenberger SV 3:2 (2:2)

Red-Bull-Arena, Salzburg; 0 Zuschauer, SR Jäger

Tore: Sucic (15.), Kjaergaard (44., 57.) bzw. Hernaus (45.+1), Eloshvili (45.+3)

Startelf Liefering: Antosch, Okoh, Gazibegovic, Wallison, Seiwald, Kjaergaard, Stosic, Sucic, Affengruber, Adamu, Bukta

Startelf KSV: Stolz, Kvakic, Cetina, Horvat, Sarac, Mandler, Wildbacher, Hernaus, Tomic, Mensah, Komolafe

von Ligaportal; Foto: GEPA/Red Bull Media