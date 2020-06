Am 6. Spieltag nach der Corona-bedingten Spielpause treffen in der HPYBET 2.Bundesliga der SK Vorwärts Steyr und der SK Austria Klagenfurt aufeinander. Und dabei kommt es bei der Sonntags-Matinee zu einem Aufeinandertreffen auf guten Erstliga-Niveau. Klagenfurt gelingt es den Ried-Ausrutscher gegen BW Linz zu nützen und fünf Runden vor Schluss, die Tabellenführung zu erobern. Den Kärntnern gelingt es dabei einmal mehr eine starke Performance abzurufen. In Steyr ist es noch nicht so vielen Mannschaften gelungen voll anzuschreiben. Die Rechnung der Austria ist nun eine einfache: Gewinnt man die letzten 5 Spiele, steht der Bundesliga-Wiederaufstieg fest!

(In der 30. Minute bewerkstelligt Oliver Markoutz, Keeper Staudinger und Marceta kommen zu spät, den Klagenfurter Ausgleich zum 1:1)

Flott geführte Frühschoppen-Partie

Die heimstarken Steyrer, seit 9 Partien ist man unbesiegt, sind so etwas wie das "Team der Stunde" in der Liga. Kassierte man in den letzten 9 Spielen doch nur eine einzige Niederlage. Bei der Klagenfurter Multikulti-Truppe gilt es abzuwarten, wie man die Heimpleite am letzten Spieltag gegen den GAK weggesteckt hat. Die Begegnung beginnt dann damit, dass beide Teams darum bemüht sind, das Momentum frühzeitig auf die Seite zu bekommen. 7. Minute: Aydin mit dem Zuspiel auf Greil, dessen Schuss stellt aber kein Problem für Steyr-Keeper Staudinger dar. Effizienter geht daraufhin die Wahlmüller-Truppe in der 12. Minute zuwerke. Überzahlspiel im Strafraum, in letzter Instanz ist es Kevin Brandstätter (Assist: Fahrngruber), der für das 1:0 verantwortlich zeichnet. Jetzt steht der Titelaspirant gehörig in der Pflicht, mehr wie eine optische Überlegenheit schaut aber nicht heraus. Im Konter geht von den Oberösterreichern permanent Gefahr aus. 23. Minute: Himmelfreundpointner mit der Gelegenheit, er trifft mit seinem Heber aber nur die Außenstange. Nach einer gespielten halben Stunde kommt es aber zum Ausgleich. Über Greil und Hadzic kommt das Spielgerät zu Oliver Markoutz, der wenig Mühe hat mit seinem 13. Saisontor den 1:1-Gleichstand herzustellen. Dann kommt es da wie dort durch einen Prada-Kopfball (33.) bzw. einen Saravanja-Kracher (38.), noch jeweils zu einer tollen Chance. In der Nachspielzeit bauscht sich das Tornetz zum dritten Mal. Einen Freistoßball des Deutschen von Haacke faustet Tormann Staudinger hoch weg. Genau vor die Beine von Patrick Greil, der direkt aus gut und gerne 25 Metern zum 1:2-Halbzeitstand ins Schwarze trifft.

Klagenfurt mit spielerischen Vorteilen

Gelingt es Steyr jetzt noch einen Gang höher zu schalten? Der auch nötig sein wird, will man den Micheu-Schützlingen noch Punkte abluchsen. Bei den Klagenfurtern hat man es nun auf der Agenda stehen, die Heimreise als neuer Tabellenführer anzutreten. In der 47. Minute ist es Torschütze Markoutz, der zur ersten Möglichkeit nach dem Seitenwechsel gelangt. Kurz darauf ist es der eingewechselte Pecirep, der den Schlussmann der Steyrer auf den Prüfstand stellt. Der Gastgeber hat jetzt alle Hände voll zu tun, um den Spiel-Rhythmus der Klagenfurter zu brechen. 61. Minute: Staudinger wehrt eine Markoutz-Chance ab, den Nachschuss setzt Aydin an das Quergebälk. 65. Minute: Auf das Neue taucht Markoutz vor dem Steyr-Tor auf, er setzt den Schuss aber über das Gehäuse. So kommt es, dass die Hausherren bis zu diesem Zeitpunkt mit dem knappen Rückstand gut bedient sind. In der 79. Minute lässt Pecirep die Möglichkeit aus, den Sack vorzeitig zuzumachen. So bleibt die Spannung bis zuletzt gegeben, in der 93. Minute erweist sich Austria-Torhüter Pelko bei einem Martinovic-Volley noch als hellwach. Letztendlich sollte es reichen - die Klagenfurter sind mit diesem 1:2-Auswärtssieg aktuell an der Tabellenspitze antreffbar. In der nächsten Runde besitzt Steyr am Freitag, 3. Juli um 20:25 Uhr das Heimrecht gegen Ried. Klagenfurt ist dann am Tag darauf mit der Startzeit um 20:25 Uhr der Gastgeber gegen die Juniors OÖ.

SK VORWÄRTS STEYR - SK AUSTRIA KLAGENFURT 1:2 (1:2)

EK Kammerhofer Arena, SR: Gabriel Gmeiner (NÖ)

Vorwärts Steyr: Staudinger, Fahrngruber, Prada (60. Pasic), Halbartschläger, Marceta, Mustecic (60. Bösch), Martinovic, Brandstätter (77. Bibaku), Himmelfreundpointner, Hofstätter (60. Sulejmanovic), Yilmaz (60. Jawadi)

Austria Klagenfurt: Pelko, Kennedy, Moreira, K. Gkezos, Saravanja (46. Freissegger), Greil, von Haacke, P. Gkezos (89. Zakany), Aydin (92. Zubak), Markoutz (77. Jaritz), Hadzic (46. Pecirep)

Torfolge: 1:0 (12. Brandstätter), 1:1 (30. Markoutz), 1:2 (45+2 Greil)

Gelbe Karte: Yilmaz, Martinovic bzw. K. Gkezos, von Haacke

stärkste Spieler: Fahrngruber, Martinovic bzw. P. Gkezos, von Haacke, Greil

Stimme zum Spiel:

(Quelle: SK Klagenfurt)

Robert Micheu, Trainer Klagenfurt:

"Großes Kompliment an meine Burschen, das war ein richtig reifer Auftritt. Wir sind nach dem Rückstand cool geblieben und haben kaum etwas zugelassen. Wir müssen vier oder fünf Tore erzielen, lassen den Gegner aber immer leben. Dennoch bin ich natürlich sehr zufrieden.“

ZUM 2. Liga Live Ticker

Photo: Harald Dostal / by: Ligaportal/Roo

>> Werde jetzt zum Papp-Fan und unterstütze deinen Herzensklub mit einer Spende <<