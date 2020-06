In der 25. Runde der HPYBET 2. Liga feiert der SKU Amstetten einen hochverdienten 1:3-Auswärtssieg über der FC Juniors OÖ. Sebastian Dirnberger (8.) brachte die Gäste früh in Front, ehe Christopher Cvetko (10.) den Ausgleichstreffer erzielte. Die Niederösterreicher dominierten in der Schlussphase die Begegnung und wurden dafür belohnt. David Peham brachte die Mostviertler in der 86. Minute in Front, ehe dieser in der 94. Spielminute den 1:3-Endstand besorgte.

SKU Amstetten dominiert Anfangsphase und trifft

Beide Mannschaften lieferten sich in den Anfangsminuten packende Zweikämpfe und fighteten um jeden Zentimeter, wenngleich spielerisch nicht immer alles gelang. Da die Gäste das Zentrum enorm verdichteten, versuchte der FC Juniors OÖ sein Glück über die Außenbahn. Die erste Möglichkeit in der Partie resultierte aus einem schnellen Spielzug. David Peham (1.) kam aus halblinker Position zum Abschluss, doch dem Schuss fehlte die Power.

Vier Zeigerumdrehungen später wurde es vor dem Kasten der Oberösterreicher erneut brenzlig. Daniel Gremsl zog aus rund 20 Metern ab, doch das Runde landete neben dem Eckigen. In der 8. Spielminute gelang den Mostviertlern der verdiente Führungstreffer. Nach einer maßgerechten Scharner-Hereingabe landete das runde Leder vor den Füßen von Sebastian Dirnberger. Der Amstetten-Kicker zog sofort ab – 0:1.

FC Juniors OÖ schlagen zurück

Die Hausherren übernahmen in der Folge die Kontrolle am Spielfeld und wurden dafür belohnt. Christopher Cvetko (9.) jagte das Spielgerät aus aussichtsreicher Position zum 1:1-Ausgleichstreffer in die Maschen. Eine Zeigerumdrehung wurden die Schwarz-Weißen erneut Gefährlich. Der Distanzschuss von Oh (10.) verfehlte das Amstetten-Gehäuse nur um Haaresbreite. Die Scheiblehner-Elf versuchte weiter, das Spiel an sich zu reißen. Der SKU Amstetten stand jedoch weiterhin kompakt und ließ kaum etwas zu. In Minute 15 die nächste zwingende Torannäherung. Christoph Cvetko zog nach einer schönen Einzelaktion ab, fand jedoch in Amstetten-Schlussmann Denis Verwüster seinen Meister, der glänzend parierte.

In der 23. Minute stockte wohl jedem Amstetten-Funktionär der Atem. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld konterten die Oberösterreicher über Christopher Cvetko, der Marcel Monsberger mit einem schönen Flachpass versorgte. Der junge Kicker zog sofort ab, setzte den Ball jedoch knapp am Tor vorbei. In den folgenden Minuten konnten zwar sowohl der FC Juniors OÖ als auch der SKU Amstetten stets Akzente setzten, aber wirklich zwingend wurde es auf keiner Seite. Bis zur 44. Minute: Marcel Monsberger konnte die Kugel nach einer maßgerechten Flanke nicht im Kasten unterbringen.

Unterhaltsamer zweiter Durchgang

Die FC Juniors OÖ starteten mit Tempo und Dampf in den zweiten Durchgang. Der eingewechselte Florian Aigner (48.) kam im Strafraum an den Ball, der Schuss entpuppte sich jedoch als zu unplatziert, weshalb SKU-Amstetten-Keeper Denis Verwüster das runde Leder ohne Probleme sichern konnte. Auf der Gegenseite zischte ein Gremsl-Abschluss (53.) nur um Haaresbreite am Juniors-Kasten vorbei. In der 59. Spielminute hatten die rund 100 Juniors-Funktionäre bereits den Jubelschrei auf den Lippen. Nach einer sehenswerten Flanke köpfte Christopher Cvetko (59.) die Kugel nur knapp neben das Amstettner-Gehäuse.

Es entwickelte sich eine hektische Partie, in der konkrete Torchancen weitestgehend Mangelware waren. Auch weil beide Mannschaften mit dem Ball oftmals zu hektisch agierten und sich zu viele Fehlpässe leisteten. In der 85. Spielminute gelang den Niederösterreichern die abermalige Führung. Nach Vorlage von Daniel Gremsel blieb David Peham vor dem Kasten ganz cool und schob das runde Leder zum 1:2-Vorsrpung in den Kasten ein. Wenige Augenblicke später sorgte die Fallmann-Elf für die Entscheidung. David Peham (90+4.) jagte das runde Leder ohne Probleme zum 1:3-Endstand die Maschen.

FC Juniors OÖ:

Lawal – Oh (61. Boller), Würdinger, Wallquist, Bumberger, Schnegg (71. Sulzner) – Hong, Cvetko –Benko (46. Aigner), Monsberger (46. Gartler), Plojer (61. Michlmayr).

SKU Ertl Glas Amstetten:

Verwüster – Deinhofer, Dirnberger, Puchegger, Krenn – Schagerl, Scharner (66. Alli), Wurm, Gremsl (90. Gallhuber) – Peham, Maderner (56. Canadi)

Fotocredit: Harald Dostal