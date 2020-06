Der Floridsdorfer AC empfing am Samstagnachmittag in der 2. Liga die Young Violets. Die Gäste gingen als klarer Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Am Ende gab es ein 1:1-Remis, wobei die Gäste mit 1:0 in Führung lagen. Floridsdorf konnte in der zweiten Halbzeit ausgleichen. Mit dem Punkt dürften die Floridsdorfer wollen zufrieden sein.

Photo: GEPApictures/FAC Wien

Führung für die Gäste

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne spielen. Trotz durchaus hohem Tempo dauert es aber ein wenig, bis es zu Torchancen kommt. Die Hausherren übernehmen dann langsam die Kontrolle, kassieren aber etwas überraschend das 0:1. Nach dem Aufbauspiel über das Halbfeld setzt Caner Cavlan die Kugel in die Maschen - 0:1. Mit der Führung im Rücken machen die Gäste weiter, wollen nachlegen, woraus aber nichts wird.

Keine Tore vorerst

Das Spiel flacht dann ab und es dauert eine Weile, bis die beiden Mannschaften sich wieder nach vorne trauen. Die Floridsdorfer tun sich etwas schwer. So plätschert das Spiel ohne wirkliche Höhepunkte dahin. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiri das Spiel ab.

Floridsdorf gleicht aus

Die zweite Halbzeit beginnt ähnlich wie die erste: Wieder ein schneller Start und wieder sind die Gastgeber besser im Spiel, können aus dem Übergewicht im Mittelfeld aber nichts machen. Beide Trainer versuchen es dann mit Spielerwechseln, um neuen Schwung ins Spiel zu bringen. Dann zappelt das Leder im Netz: Nachdem die Offensivbemühungen des FAC in den letzten Minuten nun doch konkreter wurden, belohnen sich die Floridsdorfer in Person von Albin Gashi mit dem Ausgleich - 1:1. In weiterer Folge tun auch die Austrianer wieder mehr, doch wirklich zwingend werden die Gäste nicht. So verliert das Spiel wieder an Tempo und wird erst in der Schlussphase wieder flotter. Für Tore sollte es aber nicht mehr reichen. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiri das Spiel ab.

FAC Wien

Belmin Jenciragic - Bernhard Fila, Christian Bubalovic, Mirnes Becirovic - Elias Felber, Marco Sahanek, Osarenren Okungbowa, Burak Yilmaz, Marco Krainz, Albin Gashi - Milan Jurdik

FK Austria Wien

Mathias Gindl - Lukas Prokop, Michael Blauensteiner, Matthias Braunöder, Muharem Huskovic - Anouar El Moukhantir, Facundo Perdomo Marmol, Matteo Meisl, Niels Hahn - Caner Cavlan, Aleksandar Jukic