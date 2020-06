Der SV Lafnitz empfing am Samstagabend in der 25. Runde der 2. Liga Wacker Innsbruck. Die Gäste gingen als klarer Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 1:1-Remis, wobei die Lafnitzer erst in allerletzter Sekunde ausgleichen konnten.

(Foto: Harald Dostal)

Wenig Konkretes

Die Lafnitzer kommen besser ins Spiel und überraschen den Gegner. Nach neun Minuten die erste Chance für Lafnitz: Kröpfl bekommt die Flanke auf die Stirn, doch er köpft drüber. Kurz darauf auch Innsbruck mit der ersten Chance, Satin schlänzt den Ball auf das Heimtor, doch Zingl ist auf dem Posten und hält gut. Dann die erste Großchance der Gäste: Wallner spitzelt im Getümmel den Ball auf das Tor, aber Tomka kann retten. Nach etwas mehr als einer halben Stunde ist es dann aber so weit: Ein hoher Laufpass segelt über die Abwehr der Hausherren und Markus Wallner schiebt schlussendlich zur Führung für Innsbruck ein. Im Gegenzug fällt aber fast das 1:1, Lichtenberger probiert es aus der Distanz, aber Eckmayr kann den Ball halten. Dann passiert nichts mehr in der ersten Halbzeit und der Schiri pfeift zur Pause.

Lafnitz tut mehr

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Lafnitzern und gleich versucht es auch Kovacevic wieder und kommt im Strafraum zum Abschluss, aber Wacker verteidigt gut. Dann flacht das Spiel ab. Weder die Gäste noch die Gastgeber kommen wirklich nach vorne. Es ist eine überschaubare zweite Halbzeit. Beide Teams auf Augenhöhe, aber gute Torchancen sind Mangelwahre.

Ausgleich in letzter Sekunde

Erst in der Schlussphase wird es noch einmal flott: Lafnitzer Flanke von der linken Seite in die Gefahrenzone, doch die Flanke findet keinen Abnehmer, aber der Ball geht knapp am Tor vorbei. Dann werfen in die Lafnitzer alles nach vorne, wollen unbedingt einen Punkt mitnehmen und werden belohnt. In der 94. Minute zieht Christian Lichtenberger über rechts rein und trifft wunderschön zum späten Ausgleich. Dann ist das Spiel vorbei.