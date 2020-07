In der 26. Runde der HPYBET 2. Liga feiert der SK Austria Klagenfurt einen 3:0-Heimsieg über die FC Juniors OÖ. Okan Aydin (22.) brachte die Hausherren in Führung, ehe Oliver Markoutz (76,.87.) per Doppelpack den Heimsieg der Micheu-Schützlinge fixierte.

Flotte Anfangsphase in Kärnten

Beide Mannschaften lieferten sich in den Anfangsminuten packende Zweikämpfe und fighteten um jeden Zentimeter, wenngleich spielerisch nicht immer alles gelang. Da beide Mannschaften in der Anfangsphase eine solide Abwehrleistung boten, dauerte es bis zur 8. Spielminute, als die interessierten Funktionäre beider Mannschaften erstmals eine Torannäherung bestaunen konnten. Nach einem unnötigen Ballverlust der Juniors-Abwehrkette starteten die Micheu-Schützlinge über Darijo Pecirep einen schnellen Spielzug. Über Umwege landete das runde Leder vor den Füßen von Okan Aydin, doch dieser scheiterte an Gäste-Keeper Lawal.

Eine Zeigerumdrehung später köpfelte Sandro Zakany (9.) das Spielgerät nach einer Eckball-Hereingabe knapp neben den Kasten. In den folgenden Spielminuten konnten zwar sowohl der SK Austria Klagenfurt als auch die FC Juniors OÖ stets Akzente setzten, doch wirklich zwingend wurde es auf keiner der beiden Seiten.

Micheu-Schützlinge gehen in Front

In der 23. Spielminute durften die Hausherren den Führungstreffer bejubeln. Nach einem katastrophalen Schnitzer der Juniors-Abwehrreihe schnappe sich Okan Aydin das runde Leder. Der Deutsch-Türke zog sofort ab – 1:0. Drei Zeigerumdrehungen später wurde es im Strafraum der Oberösterreicher erneut brenzlig. Oliver Markoutz (26.) fasste sich aus rund 30 Metern ein Herz und zog ab, fand jedoch in Juniors-Keeper Lawal seinen Meister, der glänzend parierte.

Die zweite Garnitur des LASK bot den Hausherren zwar über weite Strecken der Partie Paroli, aber die routinierte Heim-Defensive stand weitestgehend kompakt, weshalb die Schwarz-Weißen kaum nennenswerten Nadelstiche setzen konnten. Die Violetten hingegen konnten immer wieder Chancen kreieren. Wie zum Beispiel in Minute 33. Der Abschluss von Okan Aydin konnte von Gäste-Keeper Lawal nur mit viel Mühe gebändigt werden. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang den Scheiblehner-Schützlingen beinahe der Ausgleichstreffer. Nach einer Plojer-Vorlage kam Sebastian Breuer ungehindert zum Abschluss, doch dem Schuss fehlte die Power.

Kärtner sorgten für die Entscheidung

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel wurde es im Strafraum der Austria aus Klagenfurt furios. Nach einem Zweikampf im Strafraum wurde ein Juniors-Kicker zu Fall gebracht, doch die Pfeife von Referee Christoph Jäger blieb zur Verwunderung vieler stumm. In der Folge benötigen die Gastgeber einige Augenblicke um in die Partie zu finden. In Minute 55 die erste Klagenfurter-Toraktion in Durchgang zwei: Der Abschluss von Scott Kennedy verfehlte das Tor nur um Haaresbreite.

In der 71. Spielminute gelang den Gästen beinahe der Ausgleichstreffer. Der direkt getretene Freistoß von Christopher Cvetko wurde von einem Heim-Kicker noch entscheidend zum Eckball abgefälscht, welcher nichts einbrachte. Fünf Zeigerumdrehungen später gelang den Violetten die Entscheidung. Oliver Markoutz (76.) jagte das runde Leder zur 2:0-Führung in die Maschen. Zwei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit sorgten die Hausherren für die endgültige Entscheidung. Oliver Markoutz (88.) drückte die Kugel nach schöner Vorarbeit von Peter Zubak zum 3:0-Endstand über die Linie.

Startaufstellung des SK Austria Klagenfurt

28 Zan Pelko

6 Maximiliano Moreira

32 Philipp Hütter (C)

2 Scott Kennedy

22 Polydoros Gkezos

11 Okan Aydin

4 Patrick Greil

19 Julian von Haacke

18 Markus Rusek

16 Oliver Markoutz

9 Darijo Pecirep

Startaufstellung der FC Juniors OÖ

1 Tobias Lawal

3 Erwin Softic

13 Moritz Wurdinger

16 Sebastian Breuer

8 Christopher Cvetko

29 Valentino Müller

23 Hong Hyun-seok

22 Oh In-Pyo

7 Rene Gartler (C)

38 Alexander Michlmayr

25 Patrick Plojer

Fotocredit: Harald Dostal