Das Sonntagsvormittagsspiel der Hpybet 2. Liga zwischen den Young Violets Austria Wien und GAK endete mit einem knappen 1:0-Heimsieg für die Jungveilchen. Der eingewechselte Maudo Jarjue erzielte in der 89. Minute den spielentscheidenden Treffer. Für die Suchard-Truppe war es der erste Erfolg nach zuletzt zwei sieglosen Spielen in Folge.

Der GAK findet in der ersten Halbzeit die besser Möglichkeiten vor

Die Gäste aus der Steiermark fanden wesentlich besser ins Spiel und waren in der Anfangsphase aktiver und engagierter. Die ersten Angriffsbemühungen konnten die Jungveilchen jedoch abwehren - sowie eine erste gefährliche Hereingabe von Hackinger (11.). Kurz darauf wurde es auf der anderen Seite erstmals brenzlig: Braunöder tankte sich stark durch die Hintermannschaft der Grazer und zog von der Strafraumgrenze ab, doch sein Versuch ging knapp rechts vorbei (12.).

In der Folge ging es hin und her: Zunächst setzte Harrer einen direkten Freistoß knapp über das Tor (23.), ehe ein Schuss von Niels Hahn knapp am langen Eck vorbei ging (32.). Die größte Möglichkeit in Halbzeit eins fanden jedoch die Rotjacken vor: Harrer bediente mit einem feinen Heber Lukas Graf, der sich drei Meter vor dem Tor hochschraubte, das Leder aber neben das Tor von Gindl setzte (39.). In der Nachspielzeit gab es nach einer Hereingabe von Kozissnik eine weitere gute Chance für den GAK, die durch ein Missverständnis zwischen Smoljan und Harrer jedoch nicht zum Erfolg führte.

Maudo schießt die Jungveilchen spät zum Heimsieg

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel waren gefährliche Offensivaktionen eher Mangelware. Das Geschehen spielte sich wie schon großteils in der ersten Halbzeit zwischen den beiden Strafräumen ab. In der 56. Minute gaben die Jungveilchen den ersten Schuss in der zweiten Halbzeit ab. Stefan Radulovic fasste sich aus 30 Metern ein Herz und zog wuchtig ab - knapp links neben das Tor (56.). Kurz darauf kam Smoljan aus fünf Metern zum Kopfball, setzte diesen aber vorbei.

Sekunden später hatten die Hausherren Glück, dass der vermeintliche Führungstreffer der Grazer nicht zählte. Der Assistent hatte fälschlicherweise eine Abseitsstellung bei Torschütze Dominik Hackinger erkannt (61.). Wenig später hatte Niels Hahn die große Chance auf das 1:0, scheiterte jedoch an GAK-Keeper Nicht. Den Nachschuss beförderte den eingewechselte Can Keles über das Tor der Grazer (68.).

Während Schellnegger in der 88. Minute den Führungstreffer für die Grazer auf dem Fuß hatte, erzielten die Hausherren nur wenig später den Siegtreffer: Blauensteiner setzte mit einem feinen Pass den eingewechselten Maudo Jarjue in Szene, der den Ball trocken im langen Eck versenkte - 1:0 (89.).

HPYBET 2. Liga, 26. Runde

Young Violets Austria Wien - GAK 1:0 (0:0)

Generali-Arena, Wien; 0 Zuschauer, SR Talic

Tore: Maudo Jarjue (89.)

Startelf Violets: Gindl, Macher, L. Prokop, Radulovic, Braunöder, Huskovic, El Moukhantir, Meisl, Hahn, Cavlan, Maudo

Startelf GAK: Nicht, Schellnegger, Nutz, Hackinger, Pfeifer, Perchtold, Graf, Kozissnik, Smoljan, Harrer, Rosenberger

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal; Foto: Josef Parak